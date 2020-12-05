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ВИДЕО, как Денис Гармаш забил свой 25-ый гол за Динамо в УПЛ
Полузащитник реализовал выход один на один
Уже на шестой минуте матча между "Мариуполем" и "Динамо" счет был открыт. Виктор Цыганков нашел передачей на подступах к штрафной площадке Дениса Гармаша, который обыграл голкипера и забил в пустые ворота.
Этот гол стал 25-ым для игрока в "сине-белой" футболке в рамках чемпионатов Украины. По этому показателю он догнал Беньямина Вербича, Артема Беседина и Дьемерси Мбокани. "Любимыми" клубами для Дениса являются "Заря" и "Александрия", которым он забил по пять голов.
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Источник:Футбол1/2/3
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