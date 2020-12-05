Мариуполь - Динамо 1:2. В меньшинстве получалось не хуже

В золотую эпоху украинского чемпионата, одним из наиболее интересных тренерских противостояний была дуэль Луческу и Маркевича. Сегодня они снова встретились, вот только Маркевич не тот, да и Луческу уже не там. Сын именитого украинского наставника, Остап Миронович, в этом сезоне тренирует "Мариуполь", в то время как Мирча Михайлович решил возглавить "Динамо". Получается пока успешно, ведь до начала тура киевляне на три бала опережали "Шахтер".

Стартовые составы удивили многих. Маркевич потерял двух лидеров - в заявку не попали Танковский и Бондаренко. Интересно, что на неделе они провели матч против "Вереса", где, вероятнее всего, получили повреждение. Получается, что 1/8 кубка для "приазовцев" важнее чемпионата?

Ротация от Луческу предсказывалась еще в анонсе к поединку, но даже мы не могли предположить, что место первого номера будет доверенно Нещерету, а не Бущану. Все-таки, опытный румынский специалист не большой любитель менять основного вратаря. Сегодня свой шанс получил именно 18-летний Руслан, но успел сыграть менее одного тайма. Все виной не травма, и даже не коронавирус, а красная карточка. Но обо всем в порядке очереди.

"Динамо" спокойно контролировало ход первого тайма, в то время, как у "Мариуполя" не получалось практически ничего. В одной из первых своих атак киевляне смогли открыть счет, и уже тогда начинало казаться, что вопрос о победителе был снят. Цыганков передачей нашел в штрафной Гармаша, который разобрался с Кудриком, после чего отправил мяч в пустые. Интересно, что Денис смог забить второй раз в трех последних играх. Завелся так, что не остановить.

Также не обошлось без спорного эпизода, когда Даниил Сикан грубо сыграл против Кендзеры. Главный судья решил не смотреть повтор, показав форварду "приазовцев" желтую. А ведь болельщики успеют вспомнить и красную Сидорчука, и недавнее удаление Забарного. Сегодня ВАР столице не помог.

"Бело-синие", в фирменном уже стиле, не стремились играть активно впереди, но свои моменты создавали. Несколько раз опасно пробивал де Пена, проверял реакцию Кудрика Цыганков, без особой цели впереди бегал Супряга, за что несколько раз слышал критику от Луческу. Ничего не предвещало беды для гостей, но она случилась. Дальняя передача Чоботенко (главное созидательное оружие "приазовцев") нашла Сикана, который классно скинул на Очеретько. Перспективный вингер идеально выкатил на Горбунова, который выбегал на Нещерета. Молодой вратарь побежал ему на встречу за пределы штрафной, после чего сфолил. Арбитр быстро разобрался в ситуации, показав голкиперу красную карточку. На поле в экстренном порядке вышел Бущан, а Гармаш был вынужден отправиться на скамейку запасных. Денис сегодня, как в известном крылатом выражении: "Пришел, увидел, победил". Хотя, скорее: "Вышел, забил, ушел".

На секунду показалось, что "приазовцы", получив преимущество в одного футболиста, наконец-то сыграют агрессивнее, пытаясь сравнять счет, вырвать победу, получить благодарность от донецкого "Шахтера". Но весь второй тайм было ощущение, что в большинстве играет именно "Динамо", которое продолжило владеть инициативой. Второй точный удар Киева успокоил игру окончательно, ведь было видно, что сегодняшний "Мариуполь" не в силах что-то противопоставить при счете 0:2. Тут уже одним случайным голом сыт не будешь. Де Пена, проведя очень приличный матч, записал на свой счет голевую передачу, ассистировав Цыганкову. Вице-капитан киевлян догнал Шахаба в гонке бомбардиров, параллельно с этим сняв последние вопросы о победителе.

"Мариуполь" смог огрызнуться уже в компенсированное время, когда Топалов замкнул прострел Кулакова. Отметим, что за несколько минут до этого они могли получить пенальти за возможную игру рукой Попова. К сожалению, сегодня мы ожидали от "приазовцев" большего, ведь в этом сезоне они уже доказывали, что умеют играть качественно. А "Динамо" берет очередные три очка и возвращает себе лидерское место, на которое ранее посегал "Шахтер". Для зимнего чемпионства команде Луческу осталось не проиграть "Колосу", но впереди "Ференцварош", впереди Ребров, впереди Лига Чемпионов.

ФК Мариуполь - Динамо 1:2

Голы: Дмитрий Топалов 90+3 - Денис Гармаш 6, Виктор Цыганков 77

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв, Олег Очеретько, Сергей Горбунов, Ярослав Доброхотов, Никита Петерман, Назарий Муравский, Петр Стасюк, Даниил Сикан (Андрей Кулаков 50)

Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 81), Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Андриевский, Денис Гармаш (Георгий Бущан 42), Александр Караваев, Владислав Супряга (Беньямин Вербич 81), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Даниил Сикан 16, Никита Петерман 49, Дмитрий Мишнёв 50, Ярослав Доброхотов 63

Удаление: Руслан Нещерет 38