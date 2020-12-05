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Мариуполь - Динамо 1:2. В меньшинстве получалось не хуже

Премьер-лига
(4 голосов)

Хозяева не показали ничего - киевляне справедливо победили

Мариуполь - Динамо 1:2. В меньшинстве получалось не хуже
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В золотую эпоху украинского чемпионата, одним из наиболее интересных тренерских противостояний была дуэль Луческу и Маркевича. Сегодня они снова встретились, вот только Маркевич не тот, да и Луческу уже не там. Сын именитого украинского наставника, Остап Миронович, в этом сезоне тренирует "Мариуполь", в то время как Мирча Михайлович решил возглавить "Динамо". Получается пока успешно, ведь до начала тура киевляне на три бала опережали "Шахтер".

Стартовые составы удивили многих. Маркевич потерял двух лидеров - в заявку не попали Танковский и Бондаренко. Интересно, что на неделе они провели матч против "Вереса", где, вероятнее всего, получили повреждение. Получается, что 1/8 кубка для "приазовцев" важнее чемпионата?

Мариуполь - Динамо 1:2. В меньшинстве получалось не хуже - изображение 1

Ротация от Луческу предсказывалась еще в анонсе к поединку, но даже мы не могли предположить, что место первого номера будет доверенно Нещерету, а не Бущану. Все-таки, опытный румынский специалист не большой любитель менять основного вратаря. Сегодня свой шанс получил именно 18-летний Руслан, но успел сыграть менее одного тайма. Все виной не травма, и даже не коронавирус, а красная карточка. Но обо всем в порядке очереди.

"Динамо" спокойно контролировало ход первого тайма, в то время, как у "Мариуполя" не получалось практически ничего. В одной из первых своих атак киевляне смогли открыть счет, и уже тогда начинало казаться, что вопрос о победителе был снят. Цыганков передачей нашел в штрафной Гармаша, который разобрался с Кудриком, после чего отправил мяч в пустые. Интересно, что Денис смог забить второй раз в трех последних играх. Завелся так, что не остановить.

Также не обошлось без спорного эпизода, когда Даниил Сикан грубо сыграл против Кендзеры. Главный судья решил не смотреть повтор, показав форварду "приазовцев" желтую. А ведь болельщики успеют вспомнить и красную Сидорчука, и недавнее удаление Забарного. Сегодня ВАР столице не помог.

Мариуполь - Динамо 1:2. В меньшинстве получалось не хуже - изображение 2

"Бело-синие", в фирменном уже стиле, не стремились играть активно впереди, но свои моменты создавали. Несколько раз опасно пробивал де Пена, проверял реакцию Кудрика Цыганков, без особой цели впереди бегал Супряга, за что несколько раз слышал критику от Луческу. Ничего не предвещало беды для гостей, но она случилась. Дальняя передача Чоботенко (главное созидательное оружие "приазовцев") нашла Сикана, который классно скинул на Очеретько. Перспективный вингер идеально выкатил на Горбунова, который выбегал на Нещерета. Молодой вратарь побежал ему на встречу за пределы штрафной, после чего сфолил. Арбитр быстро разобрался в ситуации, показав голкиперу красную карточку. На поле в экстренном порядке вышел Бущан, а Гармаш был вынужден отправиться на скамейку запасных. Денис сегодня, как в известном крылатом выражении: "Пришел, увидел, победил". Хотя, скорее: "Вышел, забил, ушел".

Мариуполь - Динамо 1:2. В меньшинстве получалось не хуже - изображение 3

На секунду показалось, что "приазовцы", получив преимущество в одного футболиста, наконец-то сыграют агрессивнее, пытаясь сравнять счет, вырвать победу, получить благодарность от донецкого "Шахтера". Но весь второй тайм было ощущение, что в большинстве играет именно "Динамо", которое продолжило владеть инициативой. Второй точный удар Киева успокоил игру окончательно, ведь было видно, что сегодняшний "Мариуполь" не в силах что-то противопоставить при счете 0:2. Тут уже одним случайным голом сыт не будешь. Де Пена, проведя очень приличный матч, записал на свой счет голевую передачу, ассистировав Цыганкову. Вице-капитан киевлян догнал Шахаба в гонке бомбардиров, параллельно с этим сняв последние вопросы о победителе.

"Мариуполь" смог огрызнуться уже в компенсированное время, когда Топалов замкнул прострел Кулакова. Отметим, что за несколько минут до этого они могли получить пенальти за возможную игру рукой Попова. К сожалению, сегодня мы ожидали от "приазовцев" большего, ведь в этом сезоне они уже доказывали, что умеют играть качественно. А "Динамо" берет очередные три очка и возвращает себе лидерское место, на которое ранее посегал "Шахтер". Для зимнего чемпионства команде Луческу осталось не проиграть "Колосу", но впереди "Ференцварош", впереди Ребров, впереди Лига Чемпионов.

ФК Мариуполь - Динамо 1:2
Голы: Дмитрий Топалов 90+3 - Денис Гармаш 6, Виктор Цыганков 77
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв, Олег Очеретько, Сергей Горбунов, Ярослав Доброхотов, Никита Петерман, Назарий Муравский, Петр Стасюк, Даниил Сикан (Андрей Кулаков 50)
Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 81), Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Андриевский, Денис Гармаш (Георгий Бущан 42), Александр Караваев, Владислав Супряга (Беньямин Вербич 81), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Даниил Сикан 16, Никита Петерман 49, Дмитрий Мишнёв 50, Ярослав Доброхотов 63
Удаление: Руслан Нещерет 38

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В статье: Денис Гармаш ФК Мариуполь Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (68)
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Alexs22 (Киев)
05.12.2020 в 22:27
Динамо с победой! Вопрос к Л.Луччи и всем руководителям судей : Почему Сикан не получил красную карточку за удар соперника после свистка с вероятностью нанесения травмы? Почему судья не пошел смотреть Вар? Это счет так повлиял на решение этого недоколектива судей Вар? Мораеса и Сидорчука за это выгнали с поля. Чем этот эпизод отличается от предыдущих, кроме судей?А по игре Мариуполя - странно было наблюдать почти 60минут игры в большинстве без ударов в створ ворот. Ожидал большего и более зрелищно футбола после удаления. А получился пшик. Динамо не напрягаясь защищалось и атаковало, а марик катал мяч. Печалит в игре ДК что опять не до играли матч до конца и пропустили на последней минуте. Будем надеятся с Ференцом этого не случится.
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0
0
Golfik25 (Киев)
05.12.2020 в 22:20
Легкая победа. Удаление испортило игру, но ДК даже в меньшинстве выглядело солидно. Ждем уверенную игру против Ферена
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+2
-1
Леонід Скачков (Рівне)
05.12.2020 в 21:56
Ви тут пособачтесь....ну реально:ні в кого немає реального імені-все якісь клікухи собачі! А між тим,як для мене,найцінніший гравець в Динамо,це безсумнівно Де Пена! Хто сумнівається-подивіться повтор гри з самого початку.В нього немає гри "аби від себе",як у Шепелєва.Кожна дія продумана і виконана на високому технічному рівні,але окрім Шапаренко,йому немає з ким грати.Всі інші,ну якісь зовсім тупоголові....
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+4
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:59
Де Пена останнім часом значно здав, він досить повільний, хоча ліва у нього дійсно убойна.
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+2
-7
avatar
Rezerf (Чернігів)
05.12.2020 в 22:01
Може травми, чи болячки. Дійсно, фізично погано виглядає
+2
-5
avatar
Rezerf (Чернігів)
05.12.2020 в 22:03
Це психологія, менталітет. В Уругваї всі гравці намагаются так грати.
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0
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.12.2020 в 22:03
Та й не кажи,не те,що в тебе прізвище ,як кажуть росіяни- лошадинное.То чому б нам не мати клікухи собачі?Як ти гадаєш?
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+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 22:04
Більше підходить Конкін чи Овсов.)))
+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:54
А по грі: Шапаренко кращий, Супрягу ж терміново віддати в Болонью. З доплатою(
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+2
-4
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Rezerf (Чернігів)
05.12.2020 в 21:52
У Кроторупеля сьогодні 4жовті, та ще мали отримати. А тепер порахуйте, скільки горчичнмків вони мали проти ШД? Можна не рахувати - НУЛЬ!
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+12
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:53
Там вони грають у піддавки.А потім проти кротів виходить Менхенгладбах у ЛЧ...
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+8
-4
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waleo (Киев)
05.12.2020 в 22:26
я всегда считаю, если в игре нет желтых или там на 85 для статистики - это договорняк
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0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
05.12.2020 в 21:50
...ну что ж, Динамо постепенно набирает жирок. Наконец пришли в действие весы, на которых уже эти две сильнейшие команды (в нашем, в нашем ) чемпионате займутся противоборством Похвально. Пусть набивают шишки, чтобы не быть блеклыми в европейском, хотя и там(корону за скобки пока) пошло какое то движение. Несмотря ни на что, появился молодой Маркевич, ....человек с харизмой и перспективой. Ничего, что проиграли - Динамо явно в этом матче было сильнее, но полного противоборства не было или не дали игроки Динамо. Так что оставим "крутые" разговоры про "слил", "купил" и прочую дребедень. Главное появилась та интрига для восстановления чемпионата в противостоянии, а значит будет и подвижка в следующем году в новых игроках. Динамо с победой, Мариуполю еще не время унывать ...
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+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.12.2020 в 21:53
Так Шахтер кучу ничей сыграл из за того что не было возможности востановиться после доигрывания ЛЕ.Вот и потерял много.Если бы не это сколько бы очков Шахта набрала бы?
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+3
-15
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:55
Ага, він один такий, усі інші відновлювалися по 4 місяці...) Для чого уних на контракті 35 негрів?)
+8
-4
Просто Квашин (Харьков)
05.12.2020 в 22:03
А сколько очков набрал бы шахтьор, если бы не судьи,не мариуполь ???
+6
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.12.2020 в 21:49
Монзуль не було, тому перемога легка, попри гру у меншості протягом 50 хвилин, різниця у класі разюча, незрівнянна. P.S. Так, ще одне ледь не забув сказати: звичайно ж, як завжди, суркісвсьокупіл ))
Ответить
+9
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
05.12.2020 в 21:48
ДК с победой!))
Ответить
+15
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.12.2020 в 21:48
Динамо не отняло не одного очка у Шахтера в прошлом сезоне ,а Мариуполь отнял.Так Динамо фарм Шахтера?))
Ответить
+4
-18
avatar
DynamoKiyv (Київ)
05.12.2020 в 21:48
таврия19752009 соси йух шмара
Ответить
+16
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:49
Хай краще провідає маму Тунця, яка дуже страждає в окупації. Слова Тунця.
+14
-5
hemp4367 (Київ)
05.12.2020 в 21:50
Отвечу полоумному. Когда Шахтер играл с Мариуполем, то даже если б Шахтер проиграл, то Динамо ни в коем случае, не догнало бы его. У меня все...
Ответить
+10
-5
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
05.12.2020 в 22:04
Збірна України виграла у Сербії 5:0, збірна Рашки програла сербам 0:5. Чи значить це, що Україна в Рашки виграє 10:0)?)))
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+4
-3
velo1925 (Kharkiv)
05.12.2020 в 22:23
Ми тому чямпiонату газмясочному мiнiмум 15 накидаємо, ще і болбоi їм напхають стусанiв
0
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
05.12.2020 в 21:47
Предсказуемо. Ясно, что по составу ДК явно сильнее наших. Была надежда, что после удаления в составе ДК, если бы у наших были бы энтузиазм и силы, можно было навязать борьбу за положительный результат. Но, к сожалению, ни того, ни другого у наших не было. Периодический контроль мяча в центре поля, без попыток обострения игры и без ударов по воротам, был обречён на неудачу. Что и оказалось в реальности. Видно, что команда после этого месячного вояжа без заезда домой вымоталась и физически и морально. К тому же травмы и ковид не добавили надёжности в игре.... Похоже, что почти у всех наших команд силы на исходе. Ждут зимний перерыв... Ну это к слову. А по игре заслуженная победа ДК. А нашим сильно не расстраиваться. Выглядели получше, чем сегодня Минай с ШД...
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+9
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:50
А що скажеш про невилучення Сікана на 16-й?)
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+6
-5
avatar
Spokoyno (Киев)
05.12.2020 в 21:55
ОЦЕ дійсно про футбол... А що маріупольці не побігли так вони на початку матчу носилися, як очманілі! Не давали динамівцям спокійно м'яч розігрувати. От на початку зими сил і не вистачило...
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+5
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.12.2020 в 21:45
В прошлом сезоне Мариуполь слил все игры Динамо.И сыграл в ничью с Шахтером.
Ответить
+3
-19
hemp4367 (Київ)
05.12.2020 в 21:45
дурний думкою багатіє
Ответить
+12
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:48
Уявляю як би він "зіграв" з Сахтелом якби розрив тоді від другого місця був не 14 очок, а десь 2-3 .
+11
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.12.2020 в 21:49
Почему же тогда Динамо не смогло сыграть хотя бы то в ничью с Шахтером?))
+3
-15
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:51
За Хацкевича Динамо виграло у 17-18 у кротів 3 з 4х?
+8
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
05.12.2020 в 21:48
таврия19752009 соси йух шмара
Ответить
+6
-5
Лекарь (село Дарница)
05.12.2020 в 22:02
Что не помогло Мариуполю пролезть в первую шестерку. Им подарили ничеечку, чтобы они пролезли в топ-6. Но они умудрились просрать подарочек от старших кротов.
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+6
-3
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waleo (Киев)
05.12.2020 в 21:44
будка без шансов даже в большинстве
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+9
-4
amg333 (Kyiv )
05.12.2020 в 21:44
Как ни старались судьи в даунецких футболках,ничего не вышло)))...загнали снова вагинальную подстилку в будку))
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+9
-7
avatar
waleo (Киев)
05.12.2020 в 21:45
та ну нормальное судейство
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+6
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:46
Для клубу Ахметова...
+6
-5
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.12.2020 в 21:43
Слил Мариуполь.Как говорят болельщики Динамо.еще перед матчем сказалОстап Маркевич: Динамо остаётся грандом украинского футбола в любом состоянии
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+2
-21
avatar
waleo (Киев)
05.12.2020 в 21:43
обтекай
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+13
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:44
Однозначно злив, Маріуполь ні вчому не поступався Динамо, а за класом значно вищий. Той же Мехмет Топалов - суперстар.
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+6
-3
avatar
ascent (Луксор)
05.12.2020 в 21:45
Да нет, играли хорошо, но и с судьями Динамо научилось "работать"...
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+2
-10
amg333 (Kyiv )
05.12.2020 в 21:45
Ну да,ну да)))..шохтьор выигрывает в красивой борьбе в арендупаля,а Динамо они сливают)))..ахаха..иди лечись чудо в перьях
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+11
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:41
Якби сьогодні зі свистком або за ВАР була Героїня Гента К.Монзуль, тоДинамо би виграти не дали навіть в такій грі, де вони були на голову сильніші. Ахметотехнології...
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+13
-3
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Spokoyno (Киев)
05.12.2020 в 21:40
Чергова перемога над ... І питання до суддівства? Якщо червона 100%, то чому коли завалили одразу трьох динамівців рефері ігнорував? Так Сікану можливо і необов'язково було червону давати, але коли Шапаренко відверто наступили на ногу картка ДЕ? Поряд і Андрієвському теж наступили арбітр теж "не помітив"... А там могла бути друга і вирівнювання складів. Ну і ДЯКУЄМО босам Маріуполя, що погодилися перенести гру до Києва!!
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+11
-4
avatar
ascent (Луксор)
05.12.2020 в 21:43
Это когда мы все увидели синхронное плавание? Упали и руки в сторону развели почти идеально, странно почему судьи не оценили, обязаны были дать сразу три карточки за высший пилотаж...
Ответить
+2
-9
avatar
Spokoyno (Киев)
05.12.2020 в 21:50
АВЖЕЖ, то наш "хоробрий розвідник", а чужий "ПІДСТУПНИЙ шпік"! Уявляю, якщо Попов у подобному стилі "допоможе впасти" Мораєшу. Ви ж перший будете верещати про пенальті та червону! А тут дійсно синхронно захисники Маріуполя валили руками!
+4
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
05.12.2020 в 21:50
ascent, а 2 синхронных нарушения ты не увидела курица?
+7
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
05.12.2020 в 21:40
Урка татарин конечно не всплакнул в своих лондонах, но вполне возможно взял в руки биту...
Ответить
+11
-4
kanoist (мариуполь)
05.12.2020 в 21:38
Что хрень,играть в большинстве 60 мин и проиграть,???? Это о чём??? Что там творят в облаках? Договорняк 1000%
Ответить
+5
-12
hemp4367 (Київ)
05.12.2020 в 21:42
"суркис все купил")))
Ответить
+11
-1
avatar
ascent (Луксор)
05.12.2020 в 21:32
Увидел игру у Динамо...
Ответить
+11
-5
leobmw3 (Киев)
05.12.2020 в 21:32
Слив Маркевича наверно сердце динамовское
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+8
-10
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:33
Маріуполь фінансується Суркісами. Ти не знав?
Ответить
+14
-6
avatar
Spokoyno (Киев)
05.12.2020 в 21:41
+6
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:31
Маріуполь існує лише для того, щоб гадити Динамо. Повністю згоден з Цигаником. Цього сраного Сікана треба було вже на 16-й вилучати.
Ответить
+16
-5
avatar
ascent (Луксор)
05.12.2020 в 21:36
Глупый человек думает, что весь мир вращается вокруг него...
Ответить
+4
-12
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:43
Самокритика?
+5
-2
avatar
ascent (Луксор)
05.12.2020 в 21:46
Воспринимай как хочешь....
+2
-8
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
05.12.2020 в 21:29
Лёгкая победа. Учитывая что Мариуполь всегда сопротивляется в матчах с Динамо, но сегодня 50 мин в большинстве без борьбы.
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+10
-5
Oлeкcин (Н.)
05.12.2020 в 21:28
Отскочили дырявые... Ну ничего, Ребров вам покажет, как играть нужно в футбол!
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+5
-19
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
05.12.2020 в 21:30
В чем отскочили. Лёгкая победа
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+16
-4
hemp4367 (Київ)
05.12.2020 в 21:37
комент не мужчины, а маминого сынка
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+5
-4
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DynamoKiyv (Київ)
05.12.2020 в 21:51
hemp4367
+4
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.12.2020 в 21:55
А как по мне,то ДК в полноги,не напрягаясь обыграло,еще бы убрать отвратительную привычку не доигрывать матч до конца и все бы было как надо.А тебе пожелание научиться верить в наши команды ибо ,я так понимаю, Шахтер ты уже похоронил в матче с Интером и рассчитываешь на помощь Реброва.Не дай бог ДК выйдет в евровесну,не так ли?
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+4
-1
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waleo (Киев)
05.12.2020 в 22:07
обтекайте кротявые
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+4
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
05.12.2020 в 22:23
Отскчілі твої дирявиє , Динамо могло і більше натикать в будочку . Ненапряглись .
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0
0
Лекарь (село Дарница)
05.12.2020 в 21:27
С победой, киевляне!
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+24
-4


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