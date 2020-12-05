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Бежать или не бежать, все-таки бежать... ВИДЕО удаления Руслана Нещерета в матче против Мариуполя

Премьер-лига
(2 голосов)

Фол последней надежды от вратаря

Бежать или не бежать, все-таки бежать... ВИДЕО удаления Руслана Нещерета в матче против Мариуполя
Новина українською

На 39-ой минуте матча между "Мариуполем" и "Динамо" полузащитник Сергей Горбунов выбегал на свидание с Русланом Нещеретом. После нескольких секунд раздумий, голкипер решил выбежать из штрафной площади навстречу сопернику и выбить мяч в подкате, но чисто это сделать не смог. Вратарь сфолил и впоследствии получил красную карточку за фол последней надежды.

В воротах матч продолжил Георгий Бущан, который вышел на замену вместо автора гола Дениса Гармаша.

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В статье: Динамо (Киев) Мариуполь Руслан Нещерет
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
05.12.2020 в 21:33
НЕМАючи ігрової практики Нещерет почав мікуВАТИ, а не стартуВАТИ! І це не перший фейл голкіперів Динамо... Хоч ми бачили і "ранній" старт більш класного голкіпера Барселони... Правда там потрібно було навипередки з нападником суперника бігти... А тут величезна ФОРА! Тренера по голкіперам залишити без вечері та місячного окладу!
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+1
-3
Лекарь (село Дарница)
05.12.2020 в 22:08
Михайлова давно пора просто на пенсию отправить. Но он непотопляемый, походу. А что касается ошибки Нещерета, то хорошо, что она не сказалась на итоговом результате. У меня всё.
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0
0
dmitroj88
05.12.2020 в 21:18
Растет новый ЦеШо, чувствуется потенциал.
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