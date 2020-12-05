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Бежать или не бежать, все-таки бежать... ВИДЕО удаления Руслана Нещерета в матче против Мариуполя
Фол последней надежды от вратаря
На 39-ой минуте матча между "Мариуполем" и "Динамо" полузащитник Сергей Горбунов выбегал на свидание с Русланом Нещеретом. После нескольких секунд раздумий, голкипер решил выбежать из штрафной площади навстречу сопернику и выбить мяч в подкате, но чисто это сделать не смог. Вратарь сфолил и впоследствии получил красную карточку за фол последней надежды.
В воротах матч продолжил Георгий Бущан, который вышел на замену вместо автора
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Источник:Футбол1/2/3
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
05.12.2020 в 21:33
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Лекарь (село Дарница)
05.12.2020 в 22:08
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dmitroj88
05.12.2020 в 21:18
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