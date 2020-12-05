Бежать или не бежать, все-таки бежать... ВИДЕО удаления Руслана Нещерета в матче против Мариуполя

На 39-ой минуте матча между "Мариуполем" и "Динамо" полузащитник Сергей Горбунов выбегал на свидание с Русланом Нещеретом. После нескольких секунд раздумий, голкипер решил выбежать из штрафной площади навстречу сопернику и выбить мяч в подкате, но чисто это сделать не смог. Вратарь сфолил и впоследствии получил красную карточку за фол последней надежды.

В воротах матч продолжил Георгий Бущан, который вышел на замену вместо автора гола Дениса Гармаша .