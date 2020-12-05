Детская ошибка Козыка, провал ассистента - Ингулец вместо трех очков берет одно. О судейском скандале тура

На двух матчах игрового дня в УПЛ работала система ВАР. Но самые большие проблемы были в том поединке, судейство которого не было усилено новейшими технологиям. Ярослав Козык и его ассистенты в поединке "Львов" - "Ингулец" допустили несколько ошибок, которые не просто оставили след на репутации, но и повлияли на итоговый результат матча.

Комментирует судейский эксперт Мирослав Ступар.

"Львов" - "Ингулец" 1:1

- Козык – опытный рефери, но его несобранность сегодня привела к потере концентрации внимания. А это повлекло за собой детскую ошибку. Мкомола на 40-й минуте пробил по воротам, мяч попал Кравчуку в руку и продолжил движение в ворота. Подожди секунду, выдержи паузу - и фиксируй гол. Нет, Козык просвистел, отменил взятие ворот и назначил пенальти. Кроме того, показал футболисту "Львова" желтую карточку. Хотя если бы прочитал игровой момент до конца, засчитав взятие ворот, то Кравчук был без предупреждения.

Такие ошибки присущи начинающим арбитрам, - сказал Мирослав Иванович.

- А вот не засчитанный гол на 74-й минуте – это просто непонятная ошибка ассистента Петракова. Бартулович говорил о ВАР, но момент столь явный, что говорить о видеоповторе как-то даже некорректно. Двое полевых игроков "Львова" были ближе к линии ворот, чем Коваленко, гол которого отменили. "Ингулец" должен был вывезти из Львова три очка, а не одно, - сказал эксперт.

Недоволен работой Ярослава Козыка также эксперт Сергей Шебек. В частности, вопросы вызывает первая желтая карточка Максима Грисьо (был удален за два предупреждения на 77-й минуте). С таким судейством, отметил эксперт, футболистам вообще нельзя играть в подкатах.

"Шахтер" - "Минай" 5:1

- По сути, это был товарищеский матч – ни одной желтой карточки. У "Миная" в первом тайме было три фола, а у "Шахтера" – четыре. Хотя Козыряцкий даже в таких условиях умудрился самостоятельно не назначить пенальти, когда произошло сразу два нарушения правил в одном эпизоде. Благо, разобраться в ситуации и зафиксировать фол Витао против Нуриева помогла система ВАР. Хотя в таких матчах арбитр должны разбираться сами, без видеоповторов, - отметил Мирослав Ступар.