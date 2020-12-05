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Василий Кобин о поражении от Шахтера: Мы хотели, не боясь, показать свой стиль

Премьер-лига
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Тренер Миная отдает должное горнякам

Василий Кобин о поражении от Шахтера: Мы хотели, не боясь, показать свой стиль
Новина українською

Наставник "Миная" Василий Кобин прокомментировал встречу с "Шахтером" в рамках 12-го тура, в котором его команда уступила со счетом 1:5, но при этом не забила пенальти.

– Крупный как для такой игры счет. Мы готовились противостоять хорошей команде, знали, что будет нелегко, тем более была физическая усталость – проводили третий матч за шесть дней. На фоне "Шахтера" выглядели более уставшими, потому что играли на день позже. Думаю, физически мы находимся в разном состоянии. "Шахтер" победил "Реал", приобрел больше уверенности, мы же потерпели два поражения, коллектив нуждается в том, чтобы вернуть веру в себя. Тренерский штаб будет много работать, чтобы собрать команду на последний в году матч с "Ворсклой".

– Вам не удалось реализовать несколько хороших моментов, плюс незабитый пенальти. Можно сказать, что удача была на стороне "Шахтера", а не на вашей?

– Если брать общую картину происходившего на поле, "горняки" создавали моменты, больше владели мячом. Хотя и мы старались играть. Мы хотели не закрываться, а поиграть против "Шахтера", не боясь показать свой стиль. Да, где-то не получилось, где-то соперник быстрее принимал решения. Я бы не стал говорить, что нам не повезло. Да, реализуй мы пенальти и еще свои шансы, непонятно, как бы сложился результат. Но счет был на табло. Думаю, "Шахтер" чуть расслабился и больше позволял нам создавать моменты. Так что на удачу все списывать не стоит.

Добавим, что после 11 сыгранных матчей в активе "Миная" девять набранных очков. Команда Кобина занимает 11-е место.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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