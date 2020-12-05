Луиш Каштру: Мы были лучше с первой до последней минуты матча

Наставник донецкого "Шахтера" прокомментировал поединок своей команды против "Миная":

"- Результат чаще всего отражает ход игры. Время обманывает, однако в этом случае - нет. Мы были лучше первой до последней минуты, добились хорошего результата и очень этим довольны. Продолжать идти своим путем.

К сожалению, у Фернандо травма, которая не позволит ему играть в следующем матче. У нас проблемы на позиции флангового и центрального защитника, нападающего. Проблемы есть, но мы знаем, что ребята всегда прилагают усилия. И мы также стараемся проводить восстановительную работу. Очень важно дальше работать с полной самоотдачей, чтобы пережить эти сложные ситуации.

- Довольны ли вы тем, как команда проявила себя между матчами с «Реалом» и «Интером»?

Доволен. Очень отдано отдавались игре. К 30-й минуте добились отличного результата, после 30-й были не слишком хорошими, немного расслабились. На второй тайм вернулись с новыми силами. В общем, я доволен, такие матчи меня всегда радуют.

- У Андрея Пятова в декабре заканчивается контракт. Вы на него рассчитываете?

Ничего не знаю по этому поводу. Я переживаю за команду и за то, что происходит в ней. Пятов - большой профессионал, он ее часть. Я переживаю за команду и за Пятова пока. У кого подходит к концу контракт, кто будет продолжать, кто не продолжать, я не буду анализировать. Не знаю. Когда закончится у меня контракт, я тоже не знаю, что со мной произойдет. Это совершенно то же. Не знаю. И это даже не моя ответственность ", - сказал Каштру.