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Луиш Каштру: Мы были лучше с первой до последней минуты матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Легкая победа для действующих чемпионов Украины

Луиш Каштру: Мы были лучше с первой до последней минуты матча
Новина українською

Наставник донецкого "Шахтера" прокомментировал поединок своей команды против "Миная":

"- Результат чаще всего отражает ход игры. Время обманывает, однако в этом случае - нет. Мы были лучше первой до последней минуты, добились хорошего результата и очень этим довольны. Продолжать идти своим путем.

К сожалению, у Фернандо травма, которая не позволит ему играть в следующем матче. У нас проблемы на позиции флангового и центрального защитника, нападающего. Проблемы есть, но мы знаем, что ребята всегда прилагают усилия. И мы также стараемся проводить восстановительную работу. Очень важно дальше работать с полной самоотдачей, чтобы пережить эти сложные ситуации.

- Довольны ли вы тем, как команда проявила себя между матчами с «Реалом» и «Интером»?

Доволен. Очень отдано отдавались игре. К 30-й минуте добились отличного результата, после 30-й были не слишком хорошими, немного расслабились. На второй тайм вернулись с новыми силами. В общем, я доволен, такие матчи меня всегда радуют.

- У Андрея Пятова в декабре заканчивается контракт. Вы на него рассчитываете?

Ничего не знаю по этому поводу. Я переживаю за команду и за то, что происходит в ней. Пятов - большой профессионал, он ее часть. Я переживаю за команду и за Пятова пока. У кого подходит к концу контракт, кто будет продолжать, кто не продолжать, я не буду анализировать. Не знаю. Когда закончится у меня контракт, я тоже не знаю, что со мной произойдет. Это совершенно то же. Не знаю. И это даже не моя ответственность ", - сказал Каштру.

После синхронных побед "Шахтера" и "Динамо" "горняки" продолжают занимать второе место, уступая киевлянам три очка. Следующий матч в УПЛ подопечные Каштру проведут 13 декабря на выезде против “Ингульца”.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Луиш Каштру
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Источник:
Шахтер

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Комментарии (1)
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DimON1976 (Днепр)
05.12.2020 в 22:04
Лучше бы вы были чучшими в ЛЧ!
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