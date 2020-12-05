Луческу объяснил, почему доверился Нещерету и заменил Гармаша

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после победы над "Мариуполем" в 12-м туре чемпионата Украины.

- После удаления Нещерета вы поменяли Гармаша. Почему именно его, учитывая , что он был одним из самых активных игроков?

- Те игроки, которые остались на поле, лучше знают и лучше выполняют мои принципы игры команды в обороне.

- Несмотря на то, что Нещерет очень молодой голкипер и периодически ошибается, вы продолжаете давать ему шанс. Вы настолько в него верите или это просто наказание Бущана за ошибку?

- После удачной игры в Барселоне у Нещерета был матч с "Шахтером", где он ошибся при голе. Не хотел, чтобы этот год заканчивался для него вот так. Осталось немного матчей, поэтому я хотел дать ему поиграть. Или сегодня, или в игре с "Колосом" я дал бы ему такую возможность. То, что Бущан был в запасе - не проблема. Он готовится к "Ференцварошу".

Напомним, "Динамо" победило "Мариуполь" со счетом 2:1. В составе киевлян голами отметились Гармаш и Цыганков. Это позволило бело-синих сохранить лидерство в турнирной таблице – отрыв от "Шахтера" составляет три очка.