Остап Маркевич: Пока я буду в Мариуполе, привилегий ни для Динамо, ни для Шахтера не будет

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал матч его команды против "Динамо" в 12-м туре Чемпионата Украины, в котором азовцы уступили со счетом 1:2.

- Думаю, что сегодня хороший футбол показали обе команды. Хотелось бы, конечно, чтобы он в нашем исполнении был более содержательным в плане работы с мячом. Но тут надо учитывать кадровую ситуацию, в которой мы оказались: слишком многие наши футболисты не смогли сегодня выйти на поле. А возможности проводить такую ротацию, как, например, проводит "Динамо", мы пока, к сожалению, не имеем. Считаю, мы сегодня достойно боролись. Несмотря на то, что в нашем составе было много молодых футболистов. Молодежи нужно время, чтобы конкурировать с такой командой, как киевское "Динамо". Но впереди у нас сборы, будем работать.

- Сегодня ваша команда показала очень высокий уровень отдачи, нацеленности на борьбу. Почему "Мариуполь" не борется на таком уровне в матчах "Шахтером", причем, уже долгие годы?

- А вы хорошо смотрели наш матч с "Шахтером"? Для нас не имеет значения, кто против нас играет. Единственный нюанс состоит в том, что в матчах против "Шахтера" мы не можем задействовать большое количество наших футболистов - тех, которых мы арендовали у "горняков". А в остальном, поверьте мне: пока я буду в этой команде, ни для кого не будет никаких привилегий - ни для "Динамо", ни для "Шахтера". Если хотите, мы можем с вами подискутировать на эту тему после окончания пресс-конференции.

Добавим, что "Мариуполь" занимает шестое место после 12 сыгранных матчей.