И с удалением неплохо. Мариуполь - Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча

"Динамо" обыграло "Мариуполь" в перенесенном в Киев матче со счетом 2:1. Подопечные Маркевича-младшего смогли забить гол лишь в компенсированное к поединку время, несмотря на то, что весь второй тайм они играли в большинстве. На 39 минуте матча Руслан Нещерет получил красную карточку за фол последней надежды.