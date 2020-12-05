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И с удалением неплохо. Мариуполь - Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча
Киевляне продолжают возглавлять турнирную таблицу УПЛ
"Динамо" обыграло "Мариуполь" в перенесенном в Киев матче со счетом 2:1. Подопечные Маркевича-младшего смогли забить гол лишь в компенсированное к поединку время, несмотря на то, что весь второй тайм они играли в большинстве. На 39 минуте матча Руслан Нещерет получил красную карточку за фол последней надежды.
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Источник:Футбол1/2/3
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