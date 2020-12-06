Миколенко: Динамо по силам обыграть Ференцварош

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу над "Мариуполем" (1:2), а также высказался перед игрой с "Ференцварошем" в Лиге Чемпионов.

"Хорошие впечатления от игры. Плохо, что красную карточку получили, но, можно сказать, с достоинством и честью вышли из этого момента. Кроме гола на последних секундах, красной карточки больше и не было ничего у "Мариуполя". Но это наши ошибки. Если честно, расстроил пропущенный мяч. То, что выиграли хорошо, а что пропустили - нет.

Думаю, болельщики видят, что мы выходим заряженными на игру и за каждый момент боремся. Каждый игрок даже со скамейки запасных поддерживает. Это очень помогает.

"Ференцварош"? Сразу после игры с "Мариуполем" еще ничего не могу сказать. Завтра уже соберемся и целенаправленно будем готовиться к поединку. Конечно, чувствуем, что нам по силам обыграть их. Наша задача - выигрывать в каждом матче", – цитирует защитника официальный сайт киевлян.