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Миколенко: Динамо по силам обыграть Ференцварош

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник киевлян высказался после игры с "Мариуполем"

Миколенко: Динамо по силам обыграть Ференцварош
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу над "Мариуполем" (1:2), а также высказался перед игрой с "Ференцварошем" в Лиге Чемпионов.

"Хорошие впечатления от игры. Плохо, что красную карточку получили, но, можно сказать, с достоинством и честью вышли из этого момента. Кроме гола на последних секундах, красной карточки больше и не было ничего у "Мариуполя". Но это наши ошибки. Если честно, расстроил пропущенный мяч. То, что выиграли хорошо, а что пропустили - нет.

Думаю, болельщики видят, что мы выходим заряженными на игру и за каждый момент боремся. Каждый игрок даже со скамейки запасных поддерживает. Это очень помогает.

"Ференцварош"? Сразу после игры с "Мариуполем" еще ничего не могу сказать. Завтра уже соберемся и целенаправленно будем готовиться к поединку. Конечно, чувствуем, что нам по силам обыграть их. Наша задача - выигрывать в каждом матче", – цитирует защитника официальный сайт киевлян.

"Динамо" примет "Ференцварош" в финальном туре группового этапа ЛЧ во вторник, 8 декабря.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Виталий Миколенко
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Источник:
официальный сайт Динамо http://www.fcdynamo.kiev.ua/allnews/news/vitaliy_mikolenko_nasha_zadacha_vyigryvat_v_kazhdom_matche/

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
06.12.2020 в 11:26
Странно почему он вообще об этом говорит? Разве в команде кто-то сомневается?
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alexfc (Киев)
06.12.2020 в 11:56
Слишком высокое самомнение сгубило не одну команду, например Реал, не надо далеко ходить. И в гостях ДК сыграло вничью, если что.
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