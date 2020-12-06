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Селезнев: Обещал закончить карьеру в Рухе

Премьер-лига
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35-летний форвард пока не планирует завершать карьеру

Селезнев: Обещал закончить карьеру в Рухе
Новина українською

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о планах на заключительный этап карьеры.

"Я обещал Григорию Козловскому, что закончу у него в "Рухе". Жизнь непредсказуемая штука. Хочется стать еще раз лучшим бомбардиром УПЛ. Три раза еще никто не становился. Главное, что есть цель. Сколько еще смогу сыграть? Главное, не дурить футбол, но думаю, полтора года точно сыграю.

Чем займусь после завершения карьеры? У меня есть три-четыре пути, по которым могу пойти. Есть наброски, но говорить сейчас не буду. Тренером точно не буду. Агент – тоже нет. Телеэксперт – там Слава Шевчук и Леоненко. Куда еще мне? Подождем немного, будущее покажет", – сказал Селезнев в эфире "Вацко Live".

Напомним, ранее у Селезнева возник конфликт с тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который призывал форварда говорить с ним на украинском языке, что пришлось не по душе ветерану.

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В статье: Евгений Селезнев Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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