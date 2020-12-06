Бартулович: Ингулец заслужил победить в матче со Львовом

Хавбек "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал ничью со "Львовом" (1:1) в 12-м туре УПЛ.

"Заслуживали три очка за игру. Допустили одну ошибку и сразу пропустили гол. Считаю, что играли гораздо лучше и заслужили три очка.

Чувствовали, что можем. Даже в равных составах у нас были моменты, которые должны были реализовывать. Только один гол забили. В раздевалку пропускаем такой досадный гол.

Во втором тайме была нервная игра. Однако мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть", – сказал Бартулович в эфире ТК "Футбол".