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Бартулович: Ингулец заслужил победить в матче со Львовом
Ветеран недоволен итоговый счётом
Хавбек "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал ничью со "Львовом" (1:1) в 12-м туре УПЛ.
"Заслуживали три очка за игру. Допустили одну ошибку и сразу пропустили гол. Считаю, что играли гораздо лучше и заслужили три очка.
Чувствовали, что можем. Даже в равных составах у нас были моменты, которые должны были реализовывать. Только один гол забили. В раздевалку пропускаем такой досадный гол.
Во втором тайме была нервная игра. Однако мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть", – сказал Бартулович в эфире ТК "Футбол".
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