  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бартулович: Ингулец заслужил победить в матче со Львовом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович: Ингулец заслужил победить в матче со Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

Ветеран недоволен итоговый счётом

Бартулович: Ингулец заслужил победить в матче со Львовом
Новина українською

Хавбек "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал ничью со "Львовом" (1:1) в 12-м туре УПЛ.

"Заслуживали три очка за игру. Допустили одну ошибку и сразу пропустили гол. Считаю, что играли гораздо лучше и заслужили три очка.

Чувствовали, что можем. Даже в равных составах у нас были моменты, которые должны были реализовывать. Только один гол забили. В раздевалку пропускаем такой досадный гол.

Во втором тайме была нервная игра. Однако мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть", – сказал Бартулович в эфире ТК "Футбол".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Младен Бартулович ФК Львов Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
06.12.2020 в 13:32
Так вы и победили !!! Просто педе раст со свистком стибздил вашу победу....
Ответить
+1
0
Ergevision (KR)
06.12.2020 в 13:10
Да, с реализацией явные проблемы. Конечно, арбитры "украли" чистый гол, но и кроме него, исходя из созданных моментов, Ингулец должен был забивать, как минимум, ещё три-четыре мяча. И тогда уже никакой Козык не смог бы накозлить. А так - имеете, что имеете.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...