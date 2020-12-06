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В УПЛ удаляют и за меньшую вину. Но не соперников Динамо? Как Сикан грубо сыграл против Кендзеры

Премьер-лига
(1 голосов)

Арбитр в поле - Андрей Коваленко, арбитр ВАР - Денис Шурман

В УПЛ удаляют и за меньшую вину. Но не соперников Динамо? Как Сикан грубо сыграл против Кендзеры
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На 16-й минуте матча 12-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Динамо" (1:2) состоялся резонансный и противоречивый эпизод. На левом фланге азовцев неподалеку от центральной линии нападающий "Мариуполя" Даниил Сикан грубо сыграл против Томаша Кендзёры прямой ногой. Не в мяч. Защитник "Динамо", к счастью, не получил травму, но может ли это служить оправданием для игрока "Мариуполя"?

Сейчас в украинском футболе такая тенденция, что удаляют и за меньшие проступки. Это началось тогда, когда ввели систему видеоповторов. Вспомним, какие удаления в начале текущего календарного года от Екатерины Монзуль получили Алексей Гуцуляк и Максим Лунёв в матче "Десна" - "Заря" (сначала играли в мяч, а затем затрагивали ногу соперника), вспомним, как та же Монзуль удаляла Буяльского и Полевого в матче "Днепр-1" - "Динамо".

Читайте такжеДнепр-1 - Динамо: Монзуль на 6-й минуте матча после просмотра VAR удалила Буяльского

В конце концов, свежие примеры – удаления Жуниора Мораес и Ильи Забарного в ситуациях, когда футболисты поскользнулись и задевали ногу соперника. Многие эксперты отмечают, что футболисты за эти фолы заслуживали только желтые карточки, но с помощью ВАР рефери принимали иные решения (удаление).

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Вчера арбитр в поле Андрей Коваленко эпизод Сикан - Кендзёра на видеоповторе даже не пересматривал. Хотя за кадром мы слышали голос, очевидно, четвертого арбитра Дмитрия Бондаренко, который объяснял кому-то, что "есть арбитр ВАР, он смотрит". Арбитром ВАР был Денис Шурман, который, к слову, в четверг вляпался в неприятную историю в матче "Гент" - "Слован", когда позволил замену, которую впоследствии отменила Екатерина Монзуль. Шурман, очевидно, согласился с Коваленко относительно желтой карточки Сикана, поэтому не настаивал на пересмотре эпизода.

Еще стоит добавить, что эпизод "Сикан - Кендзёра" не включен в видеонарезку от официального транслятора матчей УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Денис Шурман Томаш Кендзёра Даниил Сикан Андрей Коваленко
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
06.12.2020 в 13:30
Беспредел донецкой шайки....
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2020 в 13:21
Суддя хотів допомогти ахметівцям.
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+1
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ffggpl (Харьков)
06.12.2020 в 13:24
А кому нужно помогать? Медведчуковцам?
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0
-1
oleg dynamo (львівська)
06.12.2020 в 13:14
як на мене то в цьому епізоді червона картка була б найбільш виправдана а ніж ті які були наприклад в Забарвного, Сидора або Мораєша...тут Сікан свідомо не прибрав ногу але мав на це достатньо часу...
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