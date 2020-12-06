В УПЛ удаляют и за меньшую вину. Но не соперников Динамо? Как Сикан грубо сыграл против Кендзеры

На 16-й минуте матча 12-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Динамо" (1:2) состоялся резонансный и противоречивый эпизод. На левом фланге азовцев неподалеку от центральной линии нападающий "Мариуполя" Даниил Сикан грубо сыграл против Томаша Кендзёры прямой ногой. Не в мяч. Защитник "Динамо", к счастью, не получил травму, но может ли это служить оправданием для игрока "Мариуполя"?

Сейчас в украинском футболе такая тенденция, что удаляют и за меньшие проступки. Это началось тогда, когда ввели систему видеоповторов. Вспомним, какие удаления в начале текущего календарного года от Екатерины Монзуль получили Алексей Гуцуляк и Максим Лунёв в матче "Десна" - "Заря" (сначала играли в мяч, а затем затрагивали ногу соперника), вспомним, как та же Монзуль удаляла Буяльского и Полевого в матче "Днепр-1" - "Динамо".

В конце концов, свежие примеры – удаления Жуниора Мораес и Ильи Забарного в ситуациях, когда футболисты поскользнулись и задевали ногу соперника. Многие эксперты отмечают, что футболисты за эти фолы заслуживали только желтые карточки, но с помощью ВАР рефери принимали иные решения (удаление).

Вчера арбитр в поле Андрей Коваленко эпизод Сикан - Кендзёра на видеоповторе даже не пересматривал. Хотя за кадром мы слышали голос, очевидно, четвертого арбитра Дмитрия Бондаренко, который объяснял кому-то, что "есть арбитр ВАР, он смотрит". Арбитром ВАР был Денис Шурман, который, к слову, в четверг вляпался в неприятную историю в матче "Гент" - "Слован", когда позволил замену, которую впоследствии отменила Екатерина Монзуль. Шурман, очевидно, согласился с Коваленко относительно желтой карточки Сикана, поэтому не настаивал на пересмотре эпизода.

Еще стоит добавить, что эпизод "Сикан - Кендзёра" не включен в видеонарезку от официального транслятора матчей УПЛ.