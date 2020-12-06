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Фернандо – о 5:1 с Минаем: Шахтер может играть даже лучше
Форвард "горняков" прокомментировал разгромную победу
Нападающий "Шахтера" Фернандо прокомментировал победу над "Минаем" (5:1).
– Какие эмоции испытал после того, как забил гол в ворота "Миная"?
– Я очень обрадовался, что смог забить, так как переживал сложный момент в карьере. После того как была вынужденная пауза, связанная с коронавирусом, и я некоторое время провел дома, был очень рад снова выйти на поле, сыграть и забить. Это большая радость для меня и награда за все то, что я пережил.
– Что можешь сказать о "Минае"?
– Хороший соперник, но нужно похвалить нашу команду. Все старались, все большие молодцы, и в итоге добились такой победы. Но мы можем быть еще лучше, главное – использовать свои козыри и сильные стороны.
– Что после игры команде сказал Луиш Каштру?
– Мистер поздравил с победой и сказал, что теперь нужно сконцентрироваться на следующем матче – в Лиге чемпионов с "Интером", который будет уже в среду.
– Ты получил повреждение, как себя чувствуешь, и что говорят врачи?
– Чувствую небольшую боль. Завтра пройду все необходимые обследования и тогда точно буду знать диагноз и сколько времени понадобится на восстановление, – сказал Фернандо в эфире Shakhtar News.
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