Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В первой команде Днепра-1 обнаружено 8 случаев заражения COVID-19 – СМИ
Клуб отправил всех заболевших на самоизоляцию
Стали известны подробности о вспышке коронавируса в "Днепре-1".
По информации Meta Ratings, среди заболевших 8 игроков первой команды.
Ранее сообщалось, что всего в клубе зафиксировано 20 случаев заражения COVID-19.
Сегодня "Днепр-1" проведет выездной матч против "Зари". Игра стартует в 17:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Если ты одиночка, иди играй в бильярд". Тренер Мехелена раскритиковал Марьяна Шведа
- Цыганков догоняет Шахаба. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Десна - Ворскла. Анонс и прогноз матча
- Динамо сохраняет преимущество над Шахтёром. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
akhromushkin
06.12.2020 в 15:17
Ответить
0
0
Dozenko (NewYork)
06.12.2020 в 14:35
Ответить
0
0
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.12.2020 в 14:41
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...