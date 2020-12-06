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В первой команде Днепра-1 обнаружено 8 случаев заражения COVID-19 – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб отправил всех заболевших на самоизоляцию

В первой команде Днепра-1 обнаружено 8 случаев заражения COVID-19 – СМИ
Новина українською

Стали известны подробности о вспышке коронавируса в "Днепре-1".

По информации Meta Ratings, среди заболевших 8 игроков первой команды.

Ранее сообщалось, что всего в клубе зафиксировано 20 случаев заражения COVID-19.

Сегодня "Днепр-1" проведет выездной матч против "Зари". Игра стартует в 17:00.

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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akhromushkin
06.12.2020 в 15:17
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Dozenko (NewYork)
06.12.2020 в 14:35
Получается что теперь главный врач Запорожья может отправить ВСЮ делегацию Днепра-1 на карантин ? ) Ну как швейцарцы сделали
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.12.2020 в 14:41
Конечно может. Но дело выиграет тот кто больше заплатит
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