Премьер-лига. Олимпик сильнее Руха, Шахаб укрепляет лидерство в бомбардирской гонке

Игорь Климовский оставил в воротах Бетима Алими, совершившего две чудовищные голевые ошибки в игре против "Ингульца" (1:2), которые привели к поражению дончан в прошлом туре. У Артема Кычака все еще карантин, так что и выбора особого у тренера хозяев не было. Также в основе "Олимпика" неожиданно появился Фабрисио Альваренга, который усадил на скамейку Макса Тейшейру. Для аргентинца это всего лишь второе появление в составе после его прихода в команду в сентябре. В первом случае подопечные Климовского дома уступили "Ворскле" (0:1).

Иван Федик решил не выпускать легионеров в основе - и Глиха, и Стаменкович остались в запасе, а в центре поля вышел "кулак", состоящий из Копыны, Федорчука и Русина, которым помогали активные фланги в лице Бойчука и Климчука. В остальном стартовая 11-ка "Руха" была предсказуемой в отсутствие дисквалифицированных Мартынюка и Кухаревича. В заявке также появился после небольшой паузы Иван Брикнер.

Можно было предположить, что "Олимпик" попытается захватить инициативу с первых минут и хозяевам это удалось, причем еще и гол первый забить получилось достаточно быстро. Лебеденко прошел левым флангом и сделал навес в центр штрафной, где Шахаб в окружении трех оппонентов изловчился пробить несильно, но точно.

Лишь в середине первого тайма "Руху" удалось впервые войти в штрафную площадку соперника и обострить ситуацию на поле хоть немного. Наказание за дерзость последовало незамедлительно - Парамонов проиграл борьбу вверху Бабенко, мяч отскочил к Бенито и тот пробил по воротам из-за пределов штрафной площадки. Рикошетом от защитника круглый влетел в сетку над головой Бандуры.

Львовянам долгое время не удавалось наладить атакующие действия, лишь под занавес первой половины игры удар головой из хорошей позиции не удался Ростиславу Русину после навеса Марьяна Мысыка, ну а спустя пару минут Валерий Федорчук со штрафного "поцеловал" штангу.

После перерыва "Рух" неплохо начал, но все равно практически весь атакующий скилл команды гостей сводился к ударам со штрафного в исполнении Белого и Федорчука, прямо в руки голкиперу. Ну а забил снова "Олимпик", причем гол стал юбилейным, двухсотым для команды в рамках УПЛ! Атаку левым флангом разогнал капитан Политыло, последовал прострел, который прервал защитник. Но мяч, ударившись о перекладину, отскочил снова в поле и Шахаб буквально с полуметра забил свой восьмой гол всезоне. Тем самым иранец укрепил еще больше лидерство в гонке бомбардиров.

Размочить Алими все же удалось "Руху" после стандарта, подача Русина справа нашла голову Кондракова, но решающим стал рикошет от Цымбалюка, на которого и записали взятие своих же ворот. Но фактически создавшие этот гол игроки гостей тут же поле и покинули - вместо Русина с Кондраковым вышли Брикнер и Глига.

В концовке наиболее ярким эпизодом стал дебют в УПЛ сына президента "Руха" Святослава Козловского. Но хотя бы приблизиться к сопернику на минимальное расстояние в счете гостям так и не удалось.

Олимпик - Рух 3:1 (2:0)

Голы: Шахаб (8, 62), Бенито (24) - Цымбалюк (69 авт.)

Олимпик: Бетим Алими, Ксенз (Пасич Е. 63), Драме, Снурницын, Лебеденко, Бабенко (Романовский 84), Цымбалюк, Политыло, Бенито, Альваренга (Тейшейра 70), Шахаб (Каргбо 70).

Рух: Бандура, Гагун, Белый, Парамонов, Мысык, Копына (Кухарук 87), Федорчук, Русин (Брикнер 70), Бойчук, Климчук (Козловский 84), Кондраков (Глига 70).

Предупреждения: Бенито (65) - Копына (51), Климчук (71)