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Шахаб Захеди вышел в лидеры бомбардирской гонки УПЛ благодаря дублю в ворота Руха
Иранец вновь в ударе
Форвард "Олимпика" Шахаб Захеди отметился дублем в матче против "Руха" (3:1 на 82-й минуте игры).
Таким образом иранский страйкер имеет на своем счету 8 голов в 11 матчах УПЛ, единолично возглавив гонку бомбардиров чемпионата.
Вслед за Захеди идут Виктор Цыганков ("Динамо") с 6-тью голами, Владислав Кулач ("Ворскла"), Владислав Кочергин ("Заря") и Анатолий Нуриев ("Минай") – по 5 забитых мячей.
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06.12.2020 в 16:14
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