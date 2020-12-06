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Шахаб Захеди вышел в лидеры бомбардирской гонки УПЛ благодаря дублю в ворота Руха

Премьер-лига
(1 голосов)

Иранец вновь в ударе

Шахаб Захеди вышел в лидеры бомбардирской гонки УПЛ благодаря дублю в ворота Руха
Новина українською

Форвард "Олимпика" Шахаб Захеди отметился дублем в матче против "Руха" (3:1 на 82-й минуте игры).

Таким образом иранский страйкер имеет на своем счету 8 голов в 11 матчах УПЛ, единолично возглавив гонку бомбардиров чемпионата.

Вслед за Захеди идут Виктор Цыганков ("Динамо") с 6-тью голами, Владислав Кулач ("Ворскла"), Владислав Кочергин ("Заря") и Анатолий Нуриев ("Минай") – по 5 забитых мячей.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Кулач Владислав Кочергин Виктор Цыганков Анатолий Нуриев Шахаб Захеди
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
06.12.2020 в 16:14
будущая замена Мораешу в Кротёре)
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