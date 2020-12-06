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Заря - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(5 голосов)

Хозяева выглядят явным фаворитом противостояния

Заря - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

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6 декабря. Запорожье. Стадион: "Славутич-Арена". Начало в 17:00
"Заря" - "Днепр-1"
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Обе команды сейчас находятся в разных кондициях. Луганчане "на коне", не пропуская в четырёх кряду встречах и одержав три подряд победы. У "Днепра-1" спад: команда Игора Йовичевича проиграла в УПЛ уже четыре матча и последний раз в чемпионате праздновала успех ещё в октябре. А накануне этой игры на днепрян ещё и обрушился коронавирус, из-за которого тренерский штаб не смог выставить оптимальный состав. Будет ли интрига в противостоянии в таком случае? Не забываем, что у луганчан впереди матч Лиги Европы. Последний в текущем еврокубковом розыгрыше. Однако нужно не забывать и о чемпионате, где "чёрно-белые" пока занимают лишь девятую строчку.

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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