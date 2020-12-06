Шахаб всемогущий. Олимпик - Рух 3:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Олимпик" принимал "Рух" на стадионе им. Валерия Лобановского. Уже на 62-ой минуте счет был 3:0 в пользу подопечных Игоря Климовского. Гости смогли отквитать лишь один мяч, да и то усилиями Цимбалюка, который срезал круглого в собственные ворота. А вот его партнер по команде Шахаб Захедитабар возглавил список бомбардиров УПЛ благодаря дублю в этом матче.