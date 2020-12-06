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Шахаб всемогущий. Олимпик - Рух 3:1. Видео голов и обзор матча
Донецкая команда поднялась на пятую строчку УПЛ
В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Олимпик" принимал "Рух" на стадионе им. Валерия Лобановского. Уже на 62-ой минуте счет был 3:0 в пользу подопечных Игоря Климовского. Гости смогли отквитать лишь один мяч, да и то усилиями Цимбалюка, который срезал круглого в собственные ворота. А вот его партнер по команде Шахаб Захедитабар возглавил список бомбардиров УПЛ благодаря дублю в этом матче.
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Источник:Футбол1/2/3
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