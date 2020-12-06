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Динамо зимой попытается купить центрального защитника Галатасарая Маркао
Турецкий клуб просит 15 млн евро за игрока
Центральный защитник стамбульского "Галатасарая" Маркао Тейшейра заинтересовал украинский клуб. Отмечается, что за бразильцем следит лично Мирча Луческу и просит подписать его в "Динамо". Об этом сообщает турецкое издание Bursa Hakimet.
"Галатасарай" хочет заработать с продажи игрока не менее 15 млн евро. Также футболистом интересуются другие европейские клубы. Турецкий клуб планирует приберечь Маркао до конца сезона и выбрать самое выгодное предложение для себя.
Ранее сообщалось, что "Динамо" в августе уже интересовалось подписанием защитника, но президент киевлян Игорь Суркис отрицал эту информацию. Тогда его трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt оценивалась в 4 млн евро, в то время как сейчас в 9 млн в той же валюте. Контракт футболиста с его сегодняшним клубом рассчитан до лета 2022 года.
24-летний центрбэк перешел в "Галатасарай" в январе прошлого года с португальского "Шавиша" за 4 млн евро. С тех пор Маркао провел за стамбульский коллектив 74 игры, записав в актив по одному голу и ассисту и в пассив 24 предупреждения и одно удаление.
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