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Динамо зимой попытается купить центрального защитника Галатасарая Маркао

Премьер-лига
(1 голосов)

Турецкий клуб просит 15 млн евро за игрока

Динамо зимой попытается купить центрального защитника Галатасарая Маркао
Новина українською

Центральный защитник стамбульского "Галатасарая" Маркао Тейшейра заинтересовал украинский клуб. Отмечается, что за бразильцем следит лично Мирча Луческу и просит подписать его в "Динамо". Об этом сообщает турецкое издание Bursa Hakimet.

"Галатасарай" хочет заработать с продажи игрока не менее 15 млн евро. Также футболистом интересуются другие европейские клубы. Турецкий клуб планирует приберечь Маркао до конца сезона и выбрать самое выгодное предложение для себя.

Ранее сообщалось, что "Динамо" в августе уже интересовалось подписанием защитника, но президент киевлян Игорь Суркис отрицал эту информацию. Тогда его трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt оценивалась в 4 млн евро, в то время как сейчас в 9 млн в той же валюте. Контракт футболиста с его сегодняшним клубом рассчитан до лета 2022 года.

24-летний центрбэк перешел в "Галатасарай" в январе прошлого года с португальского "Шавиша" за 4 млн евро. С тех пор Маркао провел за стамбульский коллектив 74 игры, записав в актив по одному голу и ассисту и в пассив 24 предупреждения и одно удаление.

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В статье: Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Маркао
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Источник:
Bursa Hakimet

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Комментарии (5)
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storm_ua (Николаев)
06.12.2020 в 17:54
Бред. Бабки на ветер
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+2
-1
aleks68
06.12.2020 в 17:48
просят 15 млн евро.конечно можно поторговаться.кое-кого жаба не задавит?
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0
-3
Oлeкcин (Н.)
06.12.2020 в 17:35
Нормальное усиление будет для самого украинского из всех таборов.
Ответить
+1
-4
Просто Квашин (Харьков)
06.12.2020 в 17:56
Выйми член со рта и скажи внятно...
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+1
-3
Po4eson (Одесса)
06.12.2020 в 18:03
У него полон рот забот)))
+1
-2


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