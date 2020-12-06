Динамо зимой попытается купить центрального защитника Галатасарая Маркао

Центральный защитник стамбульского "Галатасарая" Маркао Тейшейра заинтересовал украинский клуб. Отмечается, что за бразильцем следит лично Мирча Луческу и просит подписать его в "Динамо". Об этом сообщает турецкое издание Bursa Hakimet.

"Галатасарай" хочет заработать с продажи игрока не менее 15 млн евро. Также футболистом интересуются другие европейские клубы. Турецкий клуб планирует приберечь Маркао до конца сезона и выбрать самое выгодное предложение для себя.

Ранее сообщалось, что "Динамо" в августе уже интересовалось подписанием защитника, но президент киевлян Игорь Суркис отрицал эту информацию. Тогда его трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt оценивалась в 4 млн евро, в то время как сейчас в 9 млн в той же валюте. Контракт футболиста с его сегодняшним клубом рассчитан до лета 2022 года.

24-летний центрбэк перешел в "Галатасарай" в январе прошлого года с португальского "Шавиша" за 4 млн евро. С тех пор Маркао провел за стамбульский коллектив 74 игры, записав в актив по одному голу и ассисту и в пассив 24 предупреждения и одно удаление.