Йожеф Сабо: Буду поддерживать команду Реброва в решающем матче Лиги Чемпионов против Динамо

Йожеф Сабо поделился мыслями относительно решающего матча Лиги Чемпионов для "Динамо" и "Ференцевароша":

"Если “Ференцварошу” наконец повезет, он сможет пробиться в Лигу Европы. В среду я переключал каналы между двумя играми одновременно, но предпочел смотреть команду Реброва, поскольку он является моим воспитанником.

Я не скрывал и не скрываю, мне не стыдно, что в матче против "Динамо" буду болеть за команду своего воспитаника Сергея Реброва. Также болею за Шевченко. Хочу, чтобы у них все получалось.

Мне звонили с телевидения и газет Будапешта. Сказал им, что буду болеть за тренера будапештской команды, и то, что, к сожалению, динамовцы сейчас выглядят намного лучше физически и психологически. В «Динамо» есть преимущество.

Эта очень важный матч. У Мирчи Луческу все поставлено на карту. Если не пройдут в Лигу Европы, значит, сыграли плохо. А так - и на первом месте команда в чемпионате, и в Лигу Европы могут выйти. Это хорошие достижения, по сравнению с прошлыми сезонами.

В «Ференцвароша» слабые места - два центральных защитника. В матче с «Ювентусом» мне они совсем не понравились. Не знаю, какую тактику выберет Сергей Ребров. Ситуация в него сложнее, чем у Луческу. На сегодняшний день, шансов у «Динамо» больше. По сравнению с прошлыми сезонами, команда Луческу впечатляет.

Матч ожидается очень интересный. В Киеве все уже давно говорят об этой игре. Так, в Динамо есть хорошие шансы на третье место, но, если Ференцварошу наконец повезет, он сможет преподнести сюрприз. В любом случае, я буду поддерживать команду Реброва ", - сказал бывший тренер.