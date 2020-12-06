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Йожеф Сабо: Буду поддерживать команду Реброва в решающем матче Лиги Чемпионов против Динамо

Премьер-лига
(28 голосов)

Украинский тренер не сторониться своего выбора

Йожеф Сабо: Буду поддерживать команду Реброва в решающем матче Лиги Чемпионов против Динамо
Новина українською

Йожеф Сабо поделился мыслями относительно решающего матча Лиги Чемпионов для "Динамо" и "Ференцевароша":

"Если “Ференцварошу” наконец повезет, он сможет пробиться в Лигу Европы. В среду я переключал каналы между двумя играми одновременно, но предпочел смотреть команду Реброва, поскольку он является моим воспитанником.

Я не скрывал и не скрываю, мне не стыдно, что в матче против "Динамо" буду болеть за команду своего воспитаника Сергея Реброва. Также болею за Шевченко. Хочу, чтобы у них все получалось.

Мне звонили с телевидения и газет Будапешта. Сказал им, что буду болеть за тренера будапештской команды, и то, что, к сожалению, динамовцы сейчас выглядят намного лучше физически и психологически. В «Динамо» есть преимущество.

Эта очень важный матч. У Мирчи Луческу все поставлено на карту. Если не пройдут в Лигу Европы, значит, сыграли плохо. А так - и на первом месте команда в чемпионате, и в Лигу Европы могут выйти. Это хорошие достижения, по сравнению с прошлыми сезонами.

В «Ференцвароша» слабые места - два центральных защитника. В матче с «Ювентусом» мне они совсем не понравились. Не знаю, какую тактику выберет Сергей Ребров. Ситуация в него сложнее, чем у Луческу. На сегодняшний день, шансов у «Динамо» больше. По сравнению с прошлыми сезонами, команда Луческу впечатляет.

Матч ожидается очень интересный. В Киеве все уже давно говорят об этой игре. Так, в Динамо есть хорошие шансы на третье место, но, если Ференцварошу наконец повезет, он сможет преподнести сюрприз. В любом случае, я буду поддерживать команду Реброва ", - сказал бывший тренер.

Йожеф Йожефович Сабо возглавлял киевское "Динамо" в 1993-1996 и 2004/2005 гг. Также он работал наставником национальной сборной Украины.

8 декабря на НСК Олимпийский сойдутся в поединке Лиги Чемпионов за третье место группы G "Ференцеварош" и "Динамо". Начало матча в 22:00.

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В статье: Сергей Ребров Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (24)
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vlotko (Броди)
06.12.2020 в 18:51
Нічого дивного в цьому нема, адже він мадяр, дивне інше - те , що багато тих хто тут постить бажає невдачі Динамо.
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+1
0
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Кююмалайнен (Київ)
06.12.2020 в 18:45
Ёжикович, не забудь поддержать Интер, у них когда-то давно венгр в составе играл
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+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
06.12.2020 в 18:34
Уже было.
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+1
0
очстарчер (Одесса)
06.12.2020 в 18:21
Чему удивляетесь и негодуете? И.И.Сабо венгр и болеет за своих земляков.
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+5
-3
avatar
Saturn (Киев)
06.12.2020 в 18:11
Противно читать, может Сабо еще и друг Сиарто?
Ответить
+4
-1
Shadow (Киев)
06.12.2020 в 18:11
Слова обиженного старика
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+3
-1
Bogdan36 (Kiev)
06.12.2020 в 18:10
"...к сожалению, динамовцы сейчас выглядят намного лучше физически и психологически".Прошу обратить внимание, что украинский тренер СОЖАЛЕЕТ, что Украинская команда лучше выглядит!Ему по боку, что у нас сложная ситуация с таблицей коэффициентов, что мы можем вообще остаться уже к концу года без Еврокубков. Что "Динамо" по сути имеет самые РЕАЛЬНЫЕ шансы остаться в Лиге Европы. А он...(((Остановлюсь, а то если продолжу, модеры заблокируют на всю оставшуюся жизнь)
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.12.2020 в 18:16
Може в нього погане відношення до банди суркісів, а не до самого динамо?
Ответить
0
-5
Bogdan36 (Kiev)
06.12.2020 в 18:27
Друже, я цитував дослівно!В прямій мові тренера жодних слів про Сурків немає.А у тебе самого відношення до "Динамо" негативне, раз пишеш назву клуба з маленької букви).
+3
0
storm_ua (Николаев)
06.12.2020 в 18:09
Все будут болеть за реброва, а цыган гоу хом
Ответить
+1
-8
avatar
ascent (Луксор)
06.12.2020 в 18:02
Так уже была эта новость, зачем об одном и том же писать?
Ответить
+5
-1
avatar
ascent (Луксор)
06.12.2020 в 18:03
Вот от 4 декабря "Сабо: В матче Динамо - Ференцварош буду поддерживать команду Реброва"
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+4
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
06.12.2020 в 18:26
Как зачем? Ещё разок комментов нафармить под новостью..
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+2
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.12.2020 в 18:02
Сабо тебе мозги промыли на даунецких каналах
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+3
-1
amg333 (Kyiv )
06.12.2020 в 17:59
Динамо будет в ЛЕ,а даунецкая помойка даже в ЛЕ не пройдёт!!!
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+2
-8
Bogdan36 (Kiev)
06.12.2020 в 18:15
Зря. В отличие от тебя, я буду болеть за НАШИХ! За "Динамо", за "Шахтёр" и за любимую "Зарю"!А ты давай, глядишь, с тобой "Интер" поделится коэффициентами на следующий Евросезон для Украины...
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+3
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
06.12.2020 в 18:27
amg333 Придурок трёхклубный, здесь речь о Динамо и команде Реброва, а не о твоём Интере. Так что запихни Лукакин член поглубже и не скули.
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+3
-2
amg333 (Kyiv )
06.12.2020 в 17:58
А мы будем болеть за Интер и Лукаку
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+4
-6
Po4eson (Одесса)
06.12.2020 в 17:58
Ехай, Йожеф Йожефович, тогда к мадярам.
Ответить
+4
-1
Po4eson (Одесса)
06.12.2020 в 17:59
Навсегда
Ответить
+4
0
Bogdan36 (Kiev)
06.12.2020 в 18:15
Под песню группы "Ленинград"?)
Ответить
+3
0
Po4eson (Одесса)
06.12.2020 в 18:49
Конечно, "Дорожную" включил и огонь
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
06.12.2020 в 17:58
Выживший из ума маразматик ....
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+7
-1
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Saturn (Киев)
06.12.2020 в 18:12
Согласен полностью
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+3
0


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