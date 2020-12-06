Чемпионы вторых таймов: сиквел. Заря - Днепр-1 3:1

В 90-х, когда футбол в Украине выбирался из Каменного века, считалось круто засекречивать имена игроков, которые не могут принять участие в матче. "Днепр-1" (весь клуб и его пресс-служба) на этой неделе показал, что он продолжает жить под камнем и питаться сырым мясом. СК накануне поединка против "Зари" объявил, что в команде вспышка коронавируса, но сообщить, кто именно пострадал, почему-то забыл. То ли скрыли по просьбе главного тренера (поверьте, в украинском футболе таких историй полно), то ли просто таким образом показали свою безалаберность и неспособность информировать о банальных вещах. Для примера достаточно посмотреть на "Динамо" и "Шахтёр" - как наши гранды писали на своих сайтах о инфицированных. А теперь смотрим на "Днепр-1" - помогла ли эта скрытность набрать очки в Запорожье?

Игор Йовичевич из игроков основной обоймы мог рассчитывать на 12 футболистов. Остальной резерв состоял из дублёров, причём даже не задумывались, под какими футболками они хотят играть, а просто вручили порядковые номера с 51 по 57. Виктор Скрипник пошёл на минимальную ротацию накануне вояжа в Португалию в ближайший четверг - Гладкий только в запасе, а Кочергин не попал даже в заявку. Вместо последнего на поле вышел Назарина, поэтому структура хозяев напоминала игру в два опорника.

Кто внимательно следит за "Зарёй", подтвердит, что эта команда много моментов не создаёт. Три победы кряду не должны вводить в заблуждение. Если в обороне ещё более-менее наладить футбол получилось, то в нападении проблем хватает хотя бы по созиданию. Коуча луганчан должно радовать, что реализовать получается большинство из создаваемого, иначе дела в таблице были бы ещё хуже. И главное всегда - это первый гол. После этого "чёрно-белые коты" легче начинают дышать.

Сегодня также было много мучений при счёте 0:0. "Заря" на первых минутах больше держала мяч, но постепенно днепряне отодвинули игру от своих ворот. С обострением у обоих соперников хватало проблем. До перерыва оппоненты на двоих создали всего один реальный шанс: Логинов скинул мяч на форварда хозяев Аллахяра, а тот с пяти метров левой ногой зарядил в крестовину.

Из первого тайма не вытекало, что вторая половина будет результативной. Но это не помешало "Заре" забить трижды. Всё это напоминало матч с "Минаем", когда луганчане также не создавали впереди, но свои шансы нашли. Первый и третий голы пришли со стандарта - со штрафного, когда Иванисеня скинул на Громова, и углового, когда тот же Иванисеня от ближней стойки скидывал мяч дальше и снаряд от лица Сватка залетел в рамку. Второе взятие ворот создали Фаворов (лонгболл) и Громов (обработал мяч и забил).

Казалось, что сказка "Зари" продолжается: после мучительного старта сезона луганчане всухую вели в счёте в четвёртой игре подряд. Но с небес на землю фаворита спустил Назаренко, прорвавшись по флангу Жуниора Рейеса - бразильцу хватило меньше минуты на поле, чтобы привезти голевую ошибку. Впрочем, один пропущенный это тоже неплохо. Это напоминание "Заре", что над игрой в обороне нужно продолжать работать.

Особых итогов по матчу подводить не хочется. Сегодня "Днепр-1" не смог создать хоть какого-то сопротивления. Вопрос стоял по времени первого гола "Зари". Как и в матче с АЕК, а также с "Минаем" и "Лестером", луганчане забили после перерыва. Четвёртая кряду победа. До четвёртого места остаётся всего-то два очка и ещё матч в запасе. Разговоры о кризисе даже не хочется вспоминать. О кризисе уместно говорить в контексте днепрян, которые пятый подряд матч Премьер-лиги проигрывают. Подопечные Игора Йовичевича от зоны вылета на расстоянии всего в два балла.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Максим Чертоляс (Херсон)

Заря - СК Днепр-1 3:1

Голы: Артём Громов 52, Артём Громов 75, Александр Сваток 84 (авт.) - Александр Назаренко 90

Заря: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна (Дмитрий Поддубный 89), Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Егор Назарина, Артём Громов (Михайло Перович 84), Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Аллахяр (Максим Лунёв 61), Андрейс Цыганикс (Жуниор Рейс 89)

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Сергей Кравченко (Арсений Батагов 71), Дмитрий Коркишко (Кирилл Ховайко 90+2), Алексей Хобленко, Егор Ярмолюк, Сергей Логинов, Франциско Ди Франко (Владислав Шинкаренко 90+2), Александр Назаренко (Сергей Заец 90+1), Александр Сваток, Даниил Игнатенко (Константин Домарацкий 71)