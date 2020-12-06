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Игорь Климовский: Рух - интересная команда, которая пытается играть в футбол
Олимпийцы уверенно победили дебютанта УПЛ
Главный тренер донецкого "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал победу своих подопечных над львовским “Рухом" со счетом 3:1:
"Несмотря на счет, победа далась нам нелегко. Мы не играли в свою игру. “Рух” превзошел нас во владении мячом. Над всем этим будем работать. Очень важно сегодня добыть три очка, и ребята с этой задачей справились.
Мы более опытная команда, уже не первый год играем в УПЛ. Соперник же только вышел в высший дивизион и проходит обкатку. В этом компоненте у нас было преимущество. “Рух” - интересная команда, которая пытается играть в футбол, контролировать мяч, постоянно искать варианты обострения в атаке.
Игра Шахаба? Он молодец! Самое главное для нападающего - забивать голы. Он отличился в этом матче дважды. Конечно, я доволен его действиями ", - сказал наставник дончан.
После победы подопечные Климовского поднялись на пятую строчку УПЛ. Следующий матч "Олимпик" проведет против еще одной западноукраинской команды "Львов" 11 декабря. Это будет заключительный поединок в этом году для дончан.
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