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Игорь Климовский: Рух - интересная команда, которая пытается играть в футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Олимпийцы уверенно победили дебютанта УПЛ

Игорь Климовский: Рух - интересная команда, которая пытается играть в футбол
Новина українською

Главный тренер донецкого "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал победу своих подопечных над львовским “Рухом" со счетом 3:1:

"Несмотря на счет, победа далась нам нелегко. Мы не играли в свою игру. “Рух” превзошел нас во владении мячом. Над всем этим будем работать. Очень важно сегодня добыть три очка, и ребята с этой задачей справились.

Мы более опытная команда, уже не первый год играем в УПЛ. Соперник же только вышел в высший дивизион и проходит обкатку. В этом компоненте у нас было преимущество. “Рух” - интересная команда, которая пытается играть в футбол, контролировать мяч, постоянно искать варианты обострения в атаке.

Игра Шахаба? Он молодец! Самое главное для нападающего - забивать голы. Он отличился в этом матче дважды. Конечно, я доволен его действиями ", - сказал наставник дончан.

После победы подопечные Климовского поднялись на пятую строчку УПЛ. Следующий матч "Олимпик" проведет против еще одной западноукраинской команды "Львов" 11 декабря. Это будет заключительный поединок в этом году для дончан.

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В статье: Олимпик (Донецк) Рух (Львов) Игорь Климовский
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Источник:
Олимпик Донецк

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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
06.12.2020 в 18:46
Пытаться то пытается, да вот только нифига не получается
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Maldini (Киев)
06.12.2020 в 18:17
Рух,интересная команда,но её место в 1 Лиге,это в лучшем случаи!
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