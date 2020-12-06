Игорь Климовский: Рух - интересная команда, которая пытается играть в футбол

Главный тренер донецкого "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал победу своих подопечных над львовским “Рухом" со счетом 3:1:

"Несмотря на счет, победа далась нам нелегко. Мы не играли в свою игру. “Рух” превзошел нас во владении мячом. Над всем этим будем работать. Очень важно сегодня добыть три очка, и ребята с этой задачей справились.

Мы более опытная команда, уже не первый год играем в УПЛ. Соперник же только вышел в высший дивизион и проходит обкатку. В этом компоненте у нас было преимущество. “Рух” - интересная команда, которая пытается играть в футбол, контролировать мяч, постоянно искать варианты обострения в атаке.

Игра Шахаба? Он молодец! Самое главное для нападающего - забивать голы. Он отличился в этом матче дважды. Конечно, я доволен его действиями ", - сказал наставник дончан.