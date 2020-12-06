  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна - Ворскла 1:0. Не думай о секундах свысока
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна - Ворскла 1:0. Не думай о секундах свысока

Премьер-лига
(6 голосов)

Черниговцы додавили соперника

Десна - Ворскла 1:0. Не думай о секундах свысока
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В главном матче 12-го тура украинского чемпионата, который параллельно можно окрестить "Битвой двух рек", или встречей учителя против ученика (Максимов играл под руководством Рябоконя в "Борисфене"), полтавская "Ворскла" приехала в гости к "Десне". Вокруг домашнего стадиона черниговчан было очень много разговоров, доходило вплоть до того, что недавний участник еврокубков мог оказаться на улице, но сегодня было все хорошо и команды сыграли без каких-то препятствтий.

Кадровые проблемы не позволили наставникам выпустить сильнейших. Все еще не готов играть Тотовицкий, место которого вновь занял Арвеладзе. Из хорошего для хозяев - на правый фланг наконец-то вернулся Калитвинцев. Александр Рябоконь решил удивить оппонента, выбрав игровую модель с тремя центральными защитниками.

Максимов не мог задействовать Кане, Кулача, а также Чеснакова, который, несмотря на все разговоры, вновь оказался вне заявки. В линии нападения наставник полтавчан выпустил Щербака, а в центре поля - Челядина. По остальным позициям особых вопросов не было.

На протяжении всех 90-та минут в игре ощущалось напряжение, ведь футболисты понимали важность сегодняшнего матча. Немного активнее начала "Ворскла", но именно черниговчане смогли создать наиболее опасный момент тайма. А может и всей игры. Мудрик выбегал под углом на свидание с Рызником, но в дуэле перспективных украинцев победу одержал вратарь. Михаил имел прекрасный шанс забить свой первый гол в рамках УПЛ, но не реализовал идеальный момент.

Десна - Ворскла 1:0. Не думай о секундах свысока - изображение 1

В остальном - было много борьбы, а инициатива переходила от одной стороны к другой, так что сходу сказать, кто больше наработал на забитый гол сложно. Если в первом тайме мы отметили удар Мудрика, как наиболее опасный, то выделять что-то отдельно во второй половине особого смысла нет. "Десна" смотрелась интереснее, стараясь играть первым номером, в то время как соперник решил не упускать синицу из рук, понимая, что одно очко сегодня позволит им сохранить третью строчку.

И уже в тот момент, когда комментатор начинал подводить итоги, а отчет о данном поединке готовился к публикации, "северяне" заработали опасный стандарт. Можно сказать, роковой. Дегтярев уже в компенсированное время вышел на замену, и после подачи в штрафную пробил головой. Сначала показалось, что Ризнык успел справиться с ударом, но, судя по всему, мяч все-таки залетел за линию ворот. А даже если нет, то спустя секунду окончательно сферу вколотил Тамм.

Но вопросы по судейству таки остались. Во-первых показалось, что штрафной на последних секундах был дан несправедливо, ведь Якубу не толкал в спину Коноплю. Также, спорным эпизодом можно назвать удаление Степанюка, который вначале подыграл себе рукой, а после еще и пробил после свистка. Форвард пытался доказать, что не услышал свисток на пустом стадионе, но делал это эмоционально, что также тянуло на "горчичник". Вероятно, что тут все справедливо. Но не нужно думать, что везло только "Десне". Еще в середине второго тайма, "северяне" могли получить право на пенальти, когда мяч попал в руку защитнику, но арбитр решила не указывать на точку. Велика вероятность, судя по повтору, что данное решение было ошибочным.

Десна - Ворскла 1:0. Не думай о секундах свысока - изображение 2

Резюмируем. Абсолютно равный матч, с минимальным количеством опасных моментов, который, по справедливости, должен был заканчиваться вничью 0:0. Ибо на большее команды не наиграли. Но впервые за последний месяц фортуна встала на сторону команды Рябоконя, позволив ей прервать серию неудач. Они старались больше соперника, а везет, как мы знаем, тому кто везет. Черниговчане уже третьи и до конца года им осталось сыграть дважды.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)
Десна - Ворскла 1:0
Гол: Максим Дегтярёв 90+4
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков (Алексей Гуцуляк 83), Владислав Огиря, Леван Арвеладзе (Андрей Домбровский 72), Владислав Калитвинцев (Максим Дегтярёв 90+2), Михаил Мудрик (Егор Картушов 72), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой (Александр Волков 90+2), Ефим Конопля, Филипп Будковский
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Вадим Сапай, Давид Пуцлин, Артем Челядин, Пап-Альюн Ндиайе, Дмитрий Щербак (Даниил Кравчук 74)
Предупреждения: Виталий Ермаков 30, Владислав Калитвинцев 74 - Руслан Степанюк 19, Сергей Яворский 80, Руслан Степанюк 84
Удаление: Руслан Степанюк 84

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (83)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oven333 (Полтава)
06.12.2020 в 20:14
Штрафного,определившего итог игры,тупо не было.Как можно на голом месте такое творить???Три ТП(((
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2020 в 20:05
Тепер будку розбити 12, і з чистою совістю на 3му зимувати.
Ответить
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2020 в 20:03
Заслужена перемога над сильним суперником .
Ответить
+2
-3
avatar
Rezerf (Чернігів)
06.12.2020 в 19:51
Сьогодні Рябоконь тактично переграв Максимова. В'язка, та компактна гра в обороні не дозволила Ворсклі нічого зробити, жодного 100% моменту. Десна добре, через пас, проводили позиційні атаки. Нарешті якийсь малюнок в грі з'являється.
Ответить
+4
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.12.2020 в 19:49
Мне игра понравилась, особенно Десна.
Ответить
+6
-5
аалекс ( Крым)
06.12.2020 в 19:43
Выход Дегтярева на 92 мин. - это что чуйка такая у Рябоконя? Судейство, конечно, так себе, но Десна больше заслуживала три очка и добилась трудной победы.
Ответить
+6
-4
Vit@lik (Чернігів)
06.12.2020 в 19:42
Нічия була б більш справедлива. Але, видно, доля віддала борг за невезіння з Львовом і Колосом. Полтава показала хороший рівень, враховуючи всі їх кадрові проблеми. За єврокубки поборються. І Десні, і Ворсклі, бажаю прогресувати, щоб складали гідну конкуренцію Динамо і Шахтарю.
Ответить
+7
-2
avatar
Ігор Холост (Львов)
06.12.2020 в 19:36
Ворскла котиться на своє звичне місце,повезло на початках набрала очки... може не вилетить
Ответить
+3
-7
Golfik25 (Киев)
06.12.2020 в 19:24
Ворскла продолжает опускаться.. была на 3, уже на 5 месте. Жаль, думал твердо на 3 шли бы до конца сезона..
Ответить
+3
-4
avatar
usovvictor (Kharkov)
06.12.2020 в 19:18
...игра не была равной - Ворксла доминировала, Десна дождалась своего...
Ответить
+3
-8
avatar
Rezerf (Чернігів)
06.12.2020 в 19:35
Стату подивись. По всім показникам Десна краще. У Ворскли за весь матч лише один удар Челядіна.
Ответить
+1
-4
Alex-696 (Немирів)
06.12.2020 в 20:01
Статистика у футбол не грає і не завжди відображає хід гри.
+1
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
06.12.2020 в 20:44
...имею ввиду агрессивность игры...
Ответить
+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
06.12.2020 в 19:14
Судья ошибся
Ответить
+9
-7
vlotko (Броди)
06.12.2020 в 19:14
Жаль Ворслу, гра була рівна. Добавила 3хв а забили в кінці 4.
Ответить
+5
-5
LEVgcUqs (Чернігів)
06.12.2020 в 19:27
А подвійна заміна гравців от і хвилина, думай.
Ответить
+1
-6
UA Hero (Chernivtsi)
06.12.2020 в 19:54
До доданого часу за проведені під час нього заміни вже ніхто не додає ще часу...
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2020 в 20:04
Додають по 30 с за кожного.
+1
0
pilips111 (Чернигов)
06.12.2020 в 19:07
Игра равная сегодня была. Монзуль отсудила идеально. Удаление было по делу. Рукой обыграл и ещё после свистка пробил по воротам. Да и за разговоры.
Ответить
+5
-9
Alex-696 (Немирів)
06.12.2020 в 19:27
Ще раз питаю: а де жовта Будківському за удар після свистка?
Ответить
+2
0
LEVgcUqs (Чернігів)
06.12.2020 в 19:27
У кого ти питаєш, у судді?
+2
-2
Alex-696 (Немирів)
06.12.2020 в 19:30
У піліпса.
+2
0
pilips111 (Чернигов)
06.12.2020 в 19:31
Тебе ж ответили, жёлтая была за игру рукой и за разговоры.
0
-5
Alex-696 (Немирів)
06.12.2020 в 20:00
За удар після зупинки гри, бо Степанюк ще показував варкатькі, що свистка не чув. Переглянь уважно.
+1
-1
pilips111 (Чернигов)
06.12.2020 в 20:15
Такое впечатление что ты на поле был и всё знаешь
0
-1
Alex-696 (Немирів)
06.12.2020 в 20:54
Просто уважно дивився футбол. В даному матчі я був незацікавлений глядач, не вболіваю за жодну з команд, тому моє бачення гри відрізняється від бачення вболівальників Десни і Ворскли. Пишу про те, що бачив. Ось і все.
0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
06.12.2020 в 21:00
І де там була рука??? Є відеоогляд - дивіться... А вона за 30 метрів за спинами бачила руку??? Особисто мені, що "Ворскла" - що "Десна", але та суперсуддя вже добряче нервує... а епізод зі Степанюком був ключовим в грі, він міг вийти на ворота, забити - і результат міг бути протилежним... а що, на цій грі небуло ВАРу, що вона так швиденько свиснула і не дала дограти момент???
Ответить
0
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
06.12.2020 в 21:10
У Десны в прошлом туре за аналогичную игру рукой отменили гол, спустя 2 мин после эпизода с рукой..
0
0
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2020 в 19:05
Повезло, конечно, Десне. Игра была равная. Но должно же когда-то было везти Десне. Потому что последние 5 матчей ну явно не залетало в ворота. А теперь удача. Так что, не расстраивайтесь, болельщики Ворсклы. Так тоже бывает. Ворскла тоже добротняа команда. Но сегодня удача на нашей стороне. И Десну с победой.
Ответить
+6
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.12.2020 в 19:06
Это не везение это небольшая сумма заехала в нужный кабинет
Ответить
+2
-13
IgorD (Чернігів)
06.12.2020 в 19:08
докази є? чи тіко нити можеш, кіраваград?
+4
-2
pilips111 (Чернигов)
06.12.2020 в 19:09
Yarik-11 ты чудо, всегда мелешь своим вонючим языком что попало. Болей за Зирку, а с это ветки уйди. Полтава! Не расстраивайтесь, у вас хорошая команда.
+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2020 в 19:10
суммы заезжают не в таких матчах посередине сезона и не с такими клубами. Если бы со Львовом ты бы так сказал или с Олимпиком - я бы еще поверил.. а так... ТЫ просто ненавидишь почему-то Десну. Хотя глупо ее ненавидеть, т.к. не руководство Десны убило Зирку, а бестолковый Березкин
+4
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.12.2020 в 19:18
Филипс язык свой бы понюхал. Мой не может тебе чуть через интернет. Что б язык не понял тебя его не меньше в опу нужно пхать
+3
-7
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.12.2020 в 19:18
ИгорДно. Свотри на свой чарнягоп
+3
-6
LEVgcUqs (Чернігів)
06.12.2020 в 19:28
Дурень.
+1
-2
avatar
Rezerf (Чернігів)
06.12.2020 в 19:17
Та яке там везіння? У ворсклян, окрім удару Челядіна взагалі моментів не було. Подивись стату, по всім показникам Десна була кращою. Перемогли по ділу.
Ответить
+5
-7
vorofan (Житомир)
06.12.2020 в 19:04
Пишуте що гол забив Дегтяров, а в складі його нема. Це як?
Ответить
0
-2
pilips111 (Чернигов)
06.12.2020 в 19:05
На замену вышел на последних секундах
Ответить
+5
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.12.2020 в 19:04
Десна кабинетная команда, Катя арбитр для кабинетных команд. Гов ловлю минуса
Ответить
+4
-9
avatar
simargl (Чернигов)
06.12.2020 в 19:05
Иди трусы постирай, чучело ))))
Ответить
+7
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.12.2020 в 19:06
Нах пошёл дятел
+5
-8
IgorD (Чернігів)
06.12.2020 в 19:06
о, да, грошей в Рябоконя особисто нікуди дівати, куди там Ворсклам :)))
Ответить
+4
-2
pilips111 (Чернигов)
06.12.2020 в 19:13
Yarik-11 ты сам по жизни минус, поставлю тебе плюс.
Ответить
+4
-2
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
06.12.2020 в 21:13
:)) Десна такая кабинетная Команда, что по спортивному принципу 2 раза выходила с 1й лиги :))))
Ответить
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
06.12.2020 в 19:02
Десна должна нам 2 очка. Так і запишем...
Ответить
+6
-5
IgorD (Чернігів)
06.12.2020 в 19:14
з якого милого?З Максимова візьми :))
Ответить
+5
-2
Slava77 (Полтава )
06.12.2020 в 19:02
Надо гнать подальше Монзуль от судейства. Степанюк играл до конца эпизод, оффсайда не было.. Получил красную. Добавила 3минуты...На 94й назначает очень спорный штрафной, с которого забили мяч.. Я ъ на месте Максимова в морду дал.
Ответить
+6
-6
IgorD (Чернігів)
06.12.2020 в 19:03
угу, грав, тільки більш руками чогось. А удар після явного фолу і свистка це 100% жовта
Ответить
+4
-2
Alex-696 (Немирів)
06.12.2020 в 19:25
А Будківському чому не дали за такий же удар?
+2
-1
Счётчик шансов (Полтава)
06.12.2020 в 19:04
Максимов только по мужикам специалист. 3 минуты - это одно из немногих, к чему можно не придираться...
Ответить
+1
0
pilips111 (Чернигов)
06.12.2020 в 19:14
Рука была, офсайда не было
Ответить
+1
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
06.12.2020 в 19:20
Степанюк к рукою підіграв.
Ответить
+3
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
06.12.2020 в 19:31
Для тих не розуміє , подвійна заміна на добавленому часі от і хвилина.
Ответить
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
06.12.2020 в 19:00
Отлично !!! На зло всем злопыхателям )) с победой !!! Мы больше хотели , мы победили ))!!!
Ответить
+6
-4
avatar
ascent (Луксор)
06.12.2020 в 19:01
Надо смотреть последний штрафной, есть сомнения...
Ответить
+5
-3
IgorD (Чернігів)
06.12.2020 в 19:01
о, вже сумніви? :)
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
06.12.2020 в 19:02
Нет сомнений. Толчек в спину.
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2020 в 19:03
В чем сомнения? Якубу фолил
+3
-3
avatar
ascent (Луксор)
06.12.2020 в 19:05
Пока не буду что-либо утверждать, показалось, что была симуляция, но пока повтора качественного не будет воздержусь от комментариев...
+3
-2
Alex-696 (Немирів)
06.12.2020 в 19:24
Там не було ніякого поштовху в спину. Якщо і було порушення, то, можливо, Конопля зачепився за ногу Якубу.
+1
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
06.12.2020 в 19:25
Конопля може і підмалював, це так. Але навіщо Якубу поклав руку на спину? Штрафний був .
0
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
06.12.2020 в 19:33
Ну добре, не будо б голу і не було б сумнівів по штрафному , ну пробили б.......
0
-3
ACB (Чернигов)
06.12.2020 в 19:00
Классный матч! Десну и болельщиков с победой! Ворскла тоже молодцы!
Ответить
+4
-1
avatar
Крестоносец. (Полтава)
06.12.2020 в 19:00
Поздравляю Десну с победой, но игра ничейная...
Ответить
+9
-1
pilips111 (Чернигов)
06.12.2020 в 19:15
Согласен
Ответить
+3
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.12.2020 в 19:00
И снова Катя. И снова скандал. Позорное создание. В конце штрафной придуманный. За удары по ногах Ворсклы нечего за игру рукой в атаке 2 жёлтую. Позорный УПЛ. У нас футбола нет все решают арбитры.
Ответить
+6
-8
IgorD (Чернігів)
06.12.2020 в 19:05
у вас таки да, футболу нема :)))) іксперд
Ответить
+4
-3
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
06.12.2020 в 19:07
Вспомни когда не было Кати, кого ты тогда обсирал???
Ответить
+6
-2
pilips111 (Чернигов)
06.12.2020 в 19:16
Yarik-11 откуда ты такой язвительный? Тебя в детстве обидели? В Зирку не взяли?
Ответить
+5
-1
schabay (Краснодон)
06.12.2020 в 20:53
трусы с головы забыли снять - приросли
0
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
06.12.2020 в 19:29
Ворскляни постійно усю ігру руками в обличчя махали. І жодної жовтої
Ответить
+1
-3
Счётчик шансов (Полтава)
06.12.2020 в 19:00
Нє, ну ето нє сирйозно! Точно Катерина ставила на удалєніє, точно кажу вам! (Отак нада робить +300% к банку, а не як сирун с телеграм-канала з бесплатними прогнозами). Ну, вона тепер купе собі новий бойлєр, а у нас отряд ЗАМЄТІЛ потєрю бойца!!
Ответить
+5
-3
IgorD (Чернігів)
06.12.2020 в 19:01
нє завідуй!
Ответить
+3
-3
avatar
ascent (Луксор)
06.12.2020 в 19:00
Для Зари было одинаково: что ничья, что победа Десны...
Ответить
+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
06.12.2020 в 18:58
Штрафной, после которого Десна забила на совести арбитров...
Ответить
+8
-5
IgorD (Чернігів)
06.12.2020 в 19:00
Монзуль збила Коноплю? :)))
Ответить
+5
-5
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.12.2020 в 19:02
Там вообще не кто не сбивал. Чистая симуляция и жёлтая карточка
+4
-7
Alex-696 (Немирів)
06.12.2020 в 18:58
Чому Степанюку жовта за удар після свистка, а Будківському ні? Кажете, варкатька послідовна? Ну ну.
Ответить
+5
-4
IgorD (Чернігів)
06.12.2020 в 19:00
там перед тим відверта гра рукою була
Ответить
+3
-3
Alex-696 (Немирів)
06.12.2020 в 19:22
Удар після свистуа - це жовта.
+1
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
06.12.2020 в 19:31
Степанюку жовта за гру рукою.
Ответить
+1
-1
Alex-696 (Немирів)
06.12.2020 в 19:58
За відкидку м'яча, а не за гру рукою. Передивись момент, варкатька не збиралась доставати жк, лише після удару. Степанюк показував, що не почув свистка, тому й ударив.
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...