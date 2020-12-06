Десна - Ворскла 1:0. Не думай о секундах свысока

В главном матче 12-го тура украинского чемпионата, который параллельно можно окрестить "Битвой двух рек", или встречей учителя против ученика (Максимов играл под руководством Рябоконя в "Борисфене"), полтавская "Ворскла" приехала в гости к "Десне". Вокруг домашнего стадиона черниговчан было очень много разговоров, доходило вплоть до того, что недавний участник еврокубков мог оказаться на улице, но сегодня было все хорошо и команды сыграли без каких-то препятствтий.

Кадровые проблемы не позволили наставникам выпустить сильнейших. Все еще не готов играть Тотовицкий, место которого вновь занял Арвеладзе. Из хорошего для хозяев - на правый фланг наконец-то вернулся Калитвинцев. Александр Рябоконь решил удивить оппонента, выбрав игровую модель с тремя центральными защитниками.

Максимов не мог задействовать Кане, Кулача, а также Чеснакова, который, несмотря на все разговоры, вновь оказался вне заявки. В линии нападения наставник полтавчан выпустил Щербака, а в центре поля - Челядина. По остальным позициям особых вопросов не было.

На протяжении всех 90-та минут в игре ощущалось напряжение, ведь футболисты понимали важность сегодняшнего матча. Немного активнее начала "Ворскла", но именно черниговчане смогли создать наиболее опасный момент тайма. А может и всей игры. Мудрик выбегал под углом на свидание с Рызником, но в дуэле перспективных украинцев победу одержал вратарь. Михаил имел прекрасный шанс забить свой первый гол в рамках УПЛ, но не реализовал идеальный момент.

В остальном - было много борьбы, а инициатива переходила от одной стороны к другой, так что сходу сказать, кто больше наработал на забитый гол сложно. Если в первом тайме мы отметили удар Мудрика, как наиболее опасный, то выделять что-то отдельно во второй половине особого смысла нет. "Десна" смотрелась интереснее, стараясь играть первым номером, в то время как соперник решил не упускать синицу из рук, понимая, что одно очко сегодня позволит им сохранить третью строчку.

И уже в тот момент, когда комментатор начинал подводить итоги, а отчет о данном поединке готовился к публикации, "северяне" заработали опасный стандарт. Можно сказать, роковой. Дегтярев уже в компенсированное время вышел на замену, и после подачи в штрафную пробил головой. Сначала показалось, что Ризнык успел справиться с ударом, но, судя по всему, мяч все-таки залетел за линию ворот. А даже если нет, то спустя секунду окончательно сферу вколотил Тамм.

Но вопросы по судейству таки остались. Во-первых показалось, что штрафной на последних секундах был дан несправедливо, ведь Якубу не толкал в спину Коноплю. Также, спорным эпизодом можно назвать удаление Степанюка, который вначале подыграл себе рукой, а после еще и пробил после свистка. Форвард пытался доказать, что не услышал свисток на пустом стадионе, но делал это эмоционально, что также тянуло на "горчичник". Вероятно, что тут все справедливо. Но не нужно думать, что везло только "Десне". Еще в середине второго тайма, "северяне" могли получить право на пенальти, когда мяч попал в руку защитнику, но арбитр решила не указывать на точку. Велика вероятность, судя по повтору, что данное решение было ошибочным.

Резюмируем. Абсолютно равный матч, с минимальным количеством опасных моментов, который, по справедливости, должен был заканчиваться вничью 0:0. Ибо на большее команды не наиграли. Но впервые за последний месяц фортуна встала на сторону команды Рябоконя, позволив ей прервать серию неудач. Они старались больше соперника, а везет, как мы знаем, тому кто везет. Черниговчане уже третьи и до конца года им осталось сыграть дважды.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)

Десна - Ворскла 1:0

Гол: Максим Дегтярёв 90+4

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков (Алексей Гуцуляк 83), Владислав Огиря, Леван Арвеладзе (Андрей Домбровский 72), Владислав Калитвинцев (Максим Дегтярёв 90+2), Михаил Мудрик (Егор Картушов 72), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой (Александр Волков 90+2), Ефим Конопля, Филипп Будковский

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Вадим Сапай, Давид Пуцлин, Артем Челядин, Пап-Альюн Ндиайе, Дмитрий Щербак (Даниил Кравчук 74)

Предупреждения: Виталий Ермаков 30, Владислав Калитвинцев 74 - Руслан Степанюк 19, Сергей Яворский 80, Руслан Степанюк 84

Удаление: Руслан Степанюк 84