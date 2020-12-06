Премьер-лига. Колос и Александрия разошлись миром, Селезнев снова реализовал пенальти

Состав хозяев был симбиозом двух последних матчей. За качественную работу на поле в кубковой встрече получили пропуск в основу Милько, Ореховский и Ильин. Даже в заявке не оказалось Владимира Лысенко, поэтому место на острие атаки с первых минут занял Евгений Селезнев.

У "Александрии" вышли с первых минут сразу два неожиданных персонажа. Левый защитник Тимур Стецков сыграл лишь один полный матч в этом чемпионате. Правый хавбек Дмитрий Шастал также не был частым гостем на поле в последнее время. Ну и в атаке Шаран предпочел выпустить не Дениса Безбородько, а все же Артема Ситало. Валерия Лучкевича не было даже в заявке на матч.

С первых минут стало очевидно, что голы в этот вечер будут, причем в немалом количестве. Активнее стартовые минуты провела "Александрия", наиболее реальный шанс открывать счет был у Евгения Банады, который с убойной позиции пробил выше ворот. Правда вскоре Юрий Можаровский вполне закономерно назначил пенальти за фол Новака на Ковальце. Правда пробил Дмитрий Гречишкин практически по центру ворот и Евгений Волынец спас свою команду от гола.

Наиболее заведенным в составе "Колоса" с первых минут вышел Селезнев. Ему разбили губу уже в дебюте, за что "Царь" ответил обидчику. Но в отличие от него, карточку за свой проступок заработал, что уже играло не на руку хозяевам и их перспективам в матче. Однако именно Селезнев все же открыл счет в середине первого тайма, причем сделал это любимым способом - с пенальти. Шастал сфолил на Ильине в совсем необязательной ситуации и вместо того, чтобы вести в счете, "Александрии" пришлось отыгрываться.

Как и в первом тайме, после перерыва подопечные Шарана с первых минут вели игру. С той лишь разницей, что в этот раз забить удалось, причем с игры. Ковалец разыграл с партнером комбинацию на левом фланге, прошел до лицевой и набросил на голову Шасталу, который растрелял дальний угол. Сразу же после этого эпизода гости могли выходить вперед, но удар Мышенко прошелся рядом со стойкой.

С трудом, но хозяевам все же удалось выровнять игру и концовка прошла в равной борьбе. Так что ничейный исход в целом можно считать закономерным. Хотя забей Ковалец из отличной позиции, именно "Александрия" получила бы в битве конкурентов пресловутые "6 очков".

Колос - Александрия 1:1 (1:0)

Голы: Селезнев (26 пен) - Шастал (53)

На 15-й минуте Гречишкин не забил пенальти (вратарь)

Колос: Волинец, Зозуля, Петров, Новак, Черноморец, Милько, Ореховский, Ильин (Данфа 79), Антюх, Смирный, Селезнев (Костишин Д. 72).

Александрия: Панькив, Пашаев, Бабогло, Дубра, Стецков, Шастал (Безбородько 57), Банада (Довгий 46), Гречишкин, Третьяков (Мышенко 46 (Устименко 79)), Ковалец (Задерака 90+2), Ситало.

Предупреждения: Селезнев (8), Антюх (83) - Гречишкин (17), Пашаев (52), Мышенко (57), Бабогло (69)