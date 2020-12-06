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Премьер-лига. Колос и Александрия разошлись миром, Селезнев снова реализовал пенальти

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя гости играли лучше

Премьер-лига. Колос и Александрия разошлись миром, Селезнев снова реализовал пенальти
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Состав хозяев был симбиозом двух последних матчей. За качественную работу на поле в кубковой встрече получили пропуск в основу Милько, Ореховский и Ильин. Даже в заявке не оказалось Владимира Лысенко, поэтому место на острие атаки с первых минут занял Евгений Селезнев.

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У "Александрии" вышли с первых минут сразу два неожиданных персонажа. Левый защитник Тимур Стецков сыграл лишь один полный матч в этом чемпионате. Правый хавбек Дмитрий Шастал также не был частым гостем на поле в последнее время. Ну и в атаке Шаран предпочел выпустить не Дениса Безбородько, а все же Артема Ситало. Валерия Лучкевича не было даже в заявке на матч.

С первых минут стало очевидно, что голы в этот вечер будут, причем в немалом количестве. Активнее стартовые минуты провела "Александрия", наиболее реальный шанс открывать счет был у Евгения Банады, который с убойной позиции пробил выше ворот. Правда вскоре Юрий Можаровский вполне закономерно назначил пенальти за фол Новака на Ковальце. Правда пробил Дмитрий Гречишкин практически по центру ворот и Евгений Волынец спас свою команду от гола.

Наиболее заведенным в составе "Колоса" с первых минут вышел Селезнев. Ему разбили губу уже в дебюте, за что "Царь" ответил обидчику. Но в отличие от него, карточку за свой проступок заработал, что уже играло не на руку хозяевам и их перспективам в матче. Однако именно Селезнев все же открыл счет в середине первого тайма, причем сделал это любимым способом - с пенальти. Шастал сфолил на Ильине в совсем необязательной ситуации и вместо того, чтобы вести в счете, "Александрии" пришлось отыгрываться.

Как и в первом тайме, после перерыва подопечные Шарана с первых минут вели игру. С той лишь разницей, что в этот раз забить удалось, причем с игры. Ковалец разыграл с партнером комбинацию на левом фланге, прошел до лицевой и набросил на голову Шасталу, который растрелял дальний угол. Сразу же после этого эпизода гости могли выходить вперед, но удар Мышенко прошелся рядом со стойкой.

С трудом, но хозяевам все же удалось выровнять игру и концовка прошла в равной борьбе. Так что ничейный исход в целом можно считать закономерным. Хотя забей Ковалец из отличной позиции, именно "Александрия" получила бы в битве конкурентов пресловутые "6 очков".

Колос - Александрия 1:1 (1:0)
Голы: Селезнев (26 пен) - Шастал (53)
На 15-й минуте Гречишкин не забил пенальти (вратарь)
Колос: Волинец, Зозуля, Петров, Новак, Черноморец, Милько, Ореховский, Ильин (Данфа 79), Антюх, Смирный, Селезнев (Костишин Д. 72).
Александрия: Панькив, Пашаев, Бабогло, Дубра, Стецков, Шастал (Безбородько 57), Банада (Довгий 46), Гречишкин, Третьяков (Мышенко 46 (Устименко 79)), Ковалец (Задерака 90+2), Ситало.
Предупреждения: Селезнев (8), Антюх (83) - Гречишкин (17), Пашаев (52), Мышенко (57), Бабогло (69)

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В статье: Колос (Ковалевка) Александрия Favbet лига
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Комментарии (3)
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Термит (Киев)
06.12.2020 в 22:08
Час как матч закончился, нет ни одного комментария... А зря, игра была интересной, динамичной. Александрия смотрелась получше. Ковалец запорол 2 супермомента, хотя больше всех и создал. Болельщики Алексов будут, наверное, настаивать на втором пенальти (в борьбе наступили на ногу Безбородько), но момент спорный. В целом - скорее всего ничья закономерна.
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+1
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yurets87 (запоріжжя)
06.12.2020 в 22:12
согласен,матч не был каким-то скучным,играли интересно
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0
Димитър из Софии (София)
06.12.2020 в 22:33
Смотрел матч, согласен что было динамично и интересно.
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0
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