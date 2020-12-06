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Дегтярёв-спаситель. Десна - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча
Первая победа черниговцев за почти месяц
В Чернигове встречались претенденты на, как минимум, зимнюю бронзу УПЛ "Десна" и "Ворскла". Сухая игра запомнилась лишь удалением на 84 минуте и голом Дегтярёва в компенсированное время после неоднозначного стандарта. Но все ли судьи сделали правильно?
После поединка "Десна" поднялась на третье место УПЛ, опережая "Ворсклу" на одно очко.
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Источник:Футбол1/2/3
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Комментарии (6)
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ascent (Луксор)
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
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UA Hero (Chernivtsi)
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