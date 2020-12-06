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Дегтярёв-спаситель. Десна - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Первая победа черниговцев за почти месяц

Дегтярёв-спаситель. Десна - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча
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В Чернигове встречались претенденты на, как минимум, зимнюю бронзу УПЛ "Десна" и "Ворскла". Сухая игра запомнилась лишь удалением на 84 минуте и голом Дегтярёва в компенсированное время после неоднозначного стандарта. Но все ли судьи сделали правильно?

После поединка "Десна" поднялась на третье место УПЛ, опережая "Ворсклу" на одно очко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) Йоонас Тамм
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Источник:
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Комментарии (6)
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ascent (Луксор)
06.12.2020 в 21:07
А почему гол Ворсклы отменили? Кто смотрел подскажите...
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
06.12.2020 в 20:39
І де там Степанюк рукою підіграв???
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+2
-1
sergkir
06.12.2020 в 21:07
Так видео ж выше!!!
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0
0
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genpet (Николаев)
06.12.2020 в 20:25
На Селезня наезжают, а он голы ложит в ворота соперника. Так и надо делать
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+1
0
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ascent (Луксор)
06.12.2020 в 21:12
Вы та з горилкой не увлеклись? Причем тут Селезнев? Он В этом матче не играл, он вообще за другую команду играет...
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0
0
UA Hero (Chernivtsi)
06.12.2020 в 19:47
А за що штрафний на останніх секундах?
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+2
0


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