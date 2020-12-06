Дегтярёв-спаситель. Десна - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

В Чернигове встречались претенденты на, как минимум, зимнюю бронзу УПЛ "Десна" и "Ворскла". Сухая игра запомнилась лишь удалением на 84 минуте и голом Дегтярёва в компенсированное время после неоднозначного стандарта. Но все ли судьи сделали правильно?

После поединка "Десна" поднялась на третье место УПЛ, опережая "Ворсклу" на одно очко.