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Погром от Громова. Заря - Днепр-1 3:1. Видео голов и обзор матча
Четвертая подряд победа для луганского клуба
В рамках 12-го раунда УПЛ "Заря" на Славутич Арене в Запорожье принимала "Днепр-1". К матчу гости подходили в неоптимальных кондициях: девять игроков отсутствовали из-за положительных тестов на коронавирус. Все голы коллективы приберегли на второй тайм. В поединке победила "Заря" со счетом 3:1. Луганчане готовы к поединку с "Брагой" в Лиге Европы.
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Источник:FootballHub
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