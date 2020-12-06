Погром от Громова. Заря - Днепр-1 3:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 12-го раунда УПЛ "Заря" на Славутич Арене в Запорожье принимала "Днепр-1". К матчу гости подходили в неоптимальных кондициях: девять игроков отсутствовали из-за положительных тестов на коронавирус. Все голы коллективы приберегли на второй тайм. В поединке победила "Заря" со счетом 3:1. Луганчане готовы к поединку с "Брагой" в Лиге Европы.