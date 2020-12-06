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Погром от Громова. Заря - Днепр-1 3:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Четвертая подряд победа для луганского клуба

Погром от Громова. Заря - Днепр-1 3:1. Видео голов и обзор матча
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В рамках 12-го раунда УПЛ "Заря" на Славутич Арене в Запорожье принимала "Днепр-1". К матчу гости подходили в неоптимальных кондициях: девять игроков отсутствовали из-за положительных тестов на коронавирус. Все голы коллективы приберегли на второй тайм. В поединке победила "Заря" со счетом 3:1. Луганчане готовы к поединку с "Брагой" в Лиге Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Днепр-1
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Источник:
FootballHub

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