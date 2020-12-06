Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каким будет стартовый состав сборной Украины на ЧМ в Катаре? Включай сегодня Профутбол Digital
В воскресенье, 6 декабря, в 21:20 на YouTube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол Digital. В студии будут работать Владимир Зверов, Сергей Нагорняк и Сергей Погорелый. Они обсудят футбольные события последней недели, а в частности:
- Сборная Украины на чемпионате мира в Катаре. Каким будет стартовый состав?
- "Динамо" и "Шахтер" перед главными матчами осени. Готовы ли наши гранды к "Ференцвароша" и "Интера"?
- Фантастический успех "Агробизнес" в Кубке Украины - мы привезли много эмоций с матча "Агробизнес" - "Ворскла"
- "Заря" победила "Лестер". Справится с "Днепром-1"?
- Куда делся Цитаишвили? Почему любимец Луческу в межсезонье не играет за "Динамо"?
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Источник:ПроФутбол
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
06.12.2020 в 23:01
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