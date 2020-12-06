Каким будет стартовый состав сборной Украины на ЧМ в Катаре? Включай сегодня Профутбол Digital

В воскресенье, 6 декабря, в 21:20 на YouTube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол Digital. В студии будут работать Владимир Зверов, Сергей Нагорняк и Сергей Погорелый. Они обсудят футбольные события последней недели, а в частности:

Сборная Украины на чемпионате мира в Катаре. Каким будет стартовый состав?

"Динамо" и "Шахтер" перед главными матчами осени. Готовы ли наши гранды к "Ференцвароша" и "Интера"?

Фантастический успех "Агробизнес" в Кубке Украины - мы привезли много эмоций с матча "Агробизнес" - "Ворскла"

"Заря" победила "Лестер". Справится с "Днепром-1"?

Куда делся Цитаишвили? Почему любимец Луческу в межсезонье не играет за "Динамо"?