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Йовичевич: Главной целью на таком поле было не упасть. Это был просто бетон

Премьер-лига
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Йовичевич: Главной целью на таком поле было не упасть. Это был просто бетон
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Главный тренер "Днепр-1" Игорь Йовичевич прокомментировал игру своих подопечных против "Зари" на Славутич Арене:

"Поздравляю "Зарю"с победой. Думаю, в первом тайме мы контролировали игру без мяча, делали акцент на организованную оборону и контратаки. Было очень трудно противостоять хорошей команде, хотя и имели свои моменты. Жаль, что не забил Назаренко, ведь пошла бы совсем другая игра.

Матч был до первого гола на таком поле, где основной целью было не упасть. Очень непонятно, как арбитры его приняли, ведь был просто бетон. Некоторые наши футболисты не могли просто удержать равновесие. Игроки "Зари" адаптировались лучше. Первый гол придал им сил, мы раскрылись, и пошла игра, которая сопернику подходит - контратаки через Громова и Кабаева. Мы предоставили им много пространства, чего не было в первом тайме, пока у нас был результат", - сказал тренер после игры.

Поражение не позволило днепрянам выбраться со дна таблицы. Команда продолжает болтаться внизу, опережая зоны вылета на два очка. Заключительный матч года подопечные Йовичевич проведут в близком тренеру Львове игрой против "Руха" 12 декабря.

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В статье: Заря (Луганск) Игорь Йовичевич Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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