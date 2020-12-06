Виктор Скрипник: Заслуженная победа, но достаточно тяжелая

Наставник "Зари" прокомментировал домашнюю победу своей команды в поединке с "Днепр-1":

"Очень тяжелая игра. Погода зимняя, низкая температура и соперник принципиальный, мотивирован. У них было 4 поражения подряд, ребята хотят себя реабилитировать. И с учетом того, что у нас достаточно насыщенный график, до сих пор, мы восстанавливаемся, через пару дней играем. Вот уже скоро нас ждет долгий перелет в Португалию. Заслуженная победа, но достаточно тяжелая. К счастью, мы привыкли к такой погоде быстрее и начали действовать активнее.

- Сегодня Владислава Кочергина не было в заявке. Что случилось?

Заболел немного, сейчас такая погода. Надеемся, что ничего серьезного. Завтра сдаем ПЦР-тесты и надеемся на лучшее.

- Последние, наверное, 20 забитых мячей были реализованы во вторых таймах. Заметили ли вы такую ​​тенденцию и что думаете по этому поводу?

Да, есть такой факт. И в прошлом сезоне часто такое было, мы первый тайм больше привыкаем к сопернику. Я считаю, что это неплохо, пусть даже ребята будут забивают во вторых таймах, только чтобы выигрывали.

- Сегодня был сыгран последний домашний матч. Чтобы вы хотели сказать болельщикам, которые присутствовали на играх на “Славутич-Арене”, пока это разрешалось, позже приходили к стадиону, чтобы поддержать команду и, в принципе, всем тем которые поддерживали команду у экранов?

Мы рады, что у нас есть болельщики, благодарны им за поддержку. Хотим им пожелать обязательно здоровья, счастья, благополучия и в то же время терпения, потому что команда отдается на поле, хочет всегда побеждать, но, к сожалению, не всегда так бывает. Еще раз повторюсь, мы относимся с благодарностью с болельщикам. Они верят в нас - мы играем для них", - сказал Скрипник.