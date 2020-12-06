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Царь в деле. Колос - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча
Боевая ничья в Коваливке
В рамках 12-го тура УПЛ "Колос" принимал на своем стадионе "Александрию". Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Два пенальти, один из которых незабитый, 115-ый гол Селезнева в чемпионатах Украины и спасительный мяч Шастала - вот что интересного было в матче.
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Источник:Футбол1/2/3
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Комментарии (2)
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andyua (Kyiv)
06.12.2020 в 23:05
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Arthas (Севастополь)
06.12.2020 в 23:00
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