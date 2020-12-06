Царь в деле. Колос - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 12-го тура УПЛ "Колос" принимал на своем стадионе "Александрию". Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Два пенальти, один из которых незабитый, 115-ый гол Селезнева в чемпионатах Украины и спасительный мяч Шастала - вот что интересного было в матче.