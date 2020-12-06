  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Царь в деле. Колос - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Царь в деле. Колос - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Боевая ничья в Коваливке

Царь в деле. Колос - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В рамках 12-го тура УПЛ "Колос" принимал на своем стадионе "Александрию". Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Два пенальти, один из которых незабитый, 115-ый гол Селезнева в чемпионатах Украины и спасительный мяч Шастала - вот что интересного было в матче.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия УПЛ Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andyua (Kyiv)
06.12.2020 в 23:05
Може "Цап"?
Ответить
+1
0
Arthas (Севастополь)
06.12.2020 в 23:00
змініть в заголовку на "Кормілєц"
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...