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Владимир Шаран: До последней минуты играли только на победу
Ничья для александрийцев
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал матч своей команды против "Колоса":
"Мы ехали в Киев за победой, потому что понимали наше турнирное положение. Зная все результаты поединков сегодняшнего дня и вчерашних, конечно, хотели победить. К последней минут играли только на победу.
К сожалению, начали вроде бы неплохо, но не забили 11-ти метровый удар. Сразу же и пропустили с 11-метрового. Это был где-то психологический удар для наших ребят, потому что к концу первого тайма мы увидели много проблем в плане борьбы, в плане единоборств и, после перерыва, после нашего разговора в раздевалке, сделав правильные замены, увидели, что играли действительно неплохо, и могли бы достичь большего в этом поединке. «Колос» тоже хотел победить, поэтому второй тайм выдался интересным", - сказал наставник.
После ничейного результата со счетом 1:1 подопечные Шарана занимают восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Заключительный матч года команда проведет против "Зари" дома 13 декабря.
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