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Владимир Шаран: До последней минуты играли только на победу

Премьер-лига
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Ничья для александрийцев

Владимир Шаран: До последней минуты играли только на победу
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Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал матч своей команды против "Колоса":

"Мы ехали в Киев за победой, потому что понимали наше турнирное положение. Зная все результаты поединков сегодняшнего дня и вчерашних, конечно, хотели победить. К последней минут играли только на победу.

К сожалению, начали вроде бы неплохо, но не забили 11-ти метровый удар. Сразу же и пропустили с 11-метрового. Это был где-то психологический удар для наших ребят, потому что к концу первого тайма мы увидели много проблем в плане борьбы, в плане единоборств и, после перерыва, после нашего разговора в раздевалке, сделав правильные замены, увидели, что играли действительно неплохо, и могли бы достичь большего в этом поединке. «Колос» тоже хотел победить, поэтому второй тайм выдался интересным", - сказал наставник.

После ничейного результата со счетом 1:1 подопечные Шарана занимают восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Заключительный матч года команда проведет против "Зари" дома 13 декабря.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Источник:
Олександрия

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