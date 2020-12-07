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Руслан Костышин: У нас нет проблем с пандемией, но есть с травмами
Наставник подытожил крайнюю игру команды
Главный тренер ковалевского "Колоса" прокомментировал матч 12-го тура УПЛ против "Александрии":
"Хорошая игра, думаю, равных соперников. Были равные шансы на победу, поэтому счет закономерен. Хорошая игра в нашем исполнении с большими основаниями для голевых моментов. Наша проблема, что было много атак, но они не доходили до логического завершения. Завершаем их слабыми ударами, а так-то игру можно занести в актив.
У нас нет проблем с пандемией: за все время заболел Никита Кравченко. Но нас подкосили травмы, очень большая группа игроков в лазарете. Но ничего страшного. У кого-то пандемия подкашивает команды, у нас - травмы. Выходят другие и играют. В "Колосе" 24 футболиста. Один выпал, второй - играет.
Подводить итоги рано - еще игра с "Динамо" впереди. Мы в прошлом чемпионате завершали сезон матчем с "Динамо", а сейчас заключительный матч круга сыграем. Будем готовиться, ведь все может произойти.
Сезон сложный для нас, как в эмоциональном, так и в физическом плане. Мы преодолеем проблемы. Приобретенный опыт сейчас, который мы накопили, поможет нам в следующем сезоне", - сказал наставник.
После этой игры "Колос" занимает шестое место, имея одинаковое количество очков с "Зарей" - по 17.
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