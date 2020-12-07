В ПФК Львов указали на кадровые выводы в матче с Ингульцом после поражения от Мариуполя

ПФК "Львов" в 12 туре УПЛ дома разошелся миром 1:1 с петровским "Ингульцом". Исполняющий обязанности главного тренера Виталий Шумский после матча объяснил обстоятельства, при которых играла команда и оценил ее старания на поле.

- Если бы кто-то сказал перед матчем с "Ингульцом", что мы сыграем 1:1, то, конечно, были бы не очень довольны. Впрочем, если принять во внимание содержание поединка и то, что у нас было два удаления, то, считаю, одно очко для нас хорошим достижением.

- Как прокомментируете тот факт, что Ваша команда на протяжении встречи заработала аж две красные карточки? Будут ли на удаленных игроков наложены какие-то дисциплинарные санкции?

- Просмотрим, прежде всего, то, за что игроки получили сначала предупреждение. Уже тогда будем анализировать и делать выводы. По горячим следам не стоит прибегать к каким-то решениям. Следует все на трезвую голову пересмотреть и уже тогда можно будет что-то говорить.

- На позиции центрального полузащитника в составе действовал Фране, а не Айнсалу, которого все привыкли видеть в старте в течение сезона. Почему прибегли к такой кадровой изменения?

- После прошлого матча, когда мы уступили со счетом 1:3, сделали вывод, что наша центральная ось полузащиты сыграла не лучшым образом. Стоило что-то менять. Именно поэтому, сегодня в основе вышел Фране.