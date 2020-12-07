Лидер Миная Нуриев может перейти в другую команду УПЛ

Центральный атакующий полузащитник закарпатского " Миная " Анатолий Нуриев может перейти в "Днепр-1", сообщает ТК Футбол.

Вероятность перехода "Нуры" в другой клуб подтвердил и наставник "Миная" Василий Кобин.

Он - лидер нашей команды. Это человек с характером. Я думаю, что он долго у нас не задержится. Он может усилить амбициозные команды.

Он уверен в себе, потому что чувствует лидерские качества. Если по поводу него будут предложения, то мы будем его отпускать.