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Лидер Миная Нуриев может перейти в другую команду УПЛ
С Ужа на Днепр
Центральный атакующий полузащитник закарпатского "
Вероятность перехода "Нуры" в другой клуб подтвердил и наставник "Миная" Василий Кобин.
Он - лидер нашей команды. Это человек с характером. Я думаю, что он долго у нас не задержится. Он может усилить амбициозные команды.
Он уверен в себе, потому что чувствует лидерские качества. Если по поводу него будут предложения, то мы будем его отпускать.
Соглашение мукачевца Нуриева с "Минаем" действует до 30 июня 2021, стоимость контракта игрока по данным Transfermarkt, 300 000 евро.
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