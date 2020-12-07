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Лидер Миная Нуриев может перейти в другую команду УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

С Ужа на Днепр

Лидер Миная Нуриев может перейти в другую команду УПЛ
Новина українською

Центральный атакующий полузащитник закарпатского "Миная" Анатолий Нуриев может перейти в "Днепр-1", сообщает ТК Футбол.

Вероятность перехода "Нуры" в другой клуб подтвердил и наставник "Миная" Василий Кобин.

Он - лидер нашей команды. Это человек с характером. Я думаю, что он долго у нас не задержится. Он может усилить амбициозные команды.

Он уверен в себе, потому что чувствует лидерские качества. Если по поводу него будут предложения, то мы будем его отпускать.

Соглашение мукачевца Нуриева с "Минаем" действует до 30 июня 2021, стоимость контракта игрока по данным Transfermarkt, 300 000 евро.

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В статье: УПЛ ФК Минай Анатолий Нуриев Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
07.12.2020 в 08:54
Если лидеров Миная растащут-то "пипец!"Минаю!Чего и следовало ожидать!!!Им ещё рано играть в Высшей Лиге!!!
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