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Фола не было! Юрий Максимов возмущен судейством Екатерины Монзуль

Премьер-лига
(2 голосов)

Предвзятое отношение к "Ворскле"

Фола не было! Юрий Максимов возмущен судейством Екатерины Монзуль
Новина українською

Юрий Максимов, главный тренер полтавской "Ворсклы", прокомментировал поражение своей команды в 12 туре УПЛ от "Десны" 0:1.

На примере случая с Русланом Степанюком удивился коуч "Ворсклы" частым удалениям в этом сезоне для своей команды.

Всегда у нас ищут момент, если одна желтая, чтобы еще и вторую дать. Постоянно у нас красная и красная...

А еще Максимов заметил результативную ошибку главного арбитра Екатерины Монзуль, которая на 94 минуте назначила фол в очень сомнительном моменте.

Штрафной непонятен. Не хочется комментировать этот момент, вот честно. Не было штрафного, просмотрели - фола не было!

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Десна (Чернигов) Руслан Степанюк УПЛ пенальти
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (19)
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ascent (Луксор)
07.12.2020 в 09:56
Даже если она и судит честно - это не значит, что ей нельзя манипулировать без её ведома: можно просто назначать её на матчи соперников перед очной встречей, она и желтых и красных карточек напоказывает, и голов потменяет, короче насудит...
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0
-2
маклауд (Украина)
07.12.2020 в 09:49
Не тянет тьолочка в мужском футболе!)))
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+2
-1
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DynamoKiyv (Київ)
07.12.2020 в 09:49
монзуль отправить в женский футбол!
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+2
-1
storm_ua (Николаев)
07.12.2020 в 09:36
Юрка, не позорься, я вот удивляюсь не судьям а такой позорной игре твоей команды. Где скорость, где фланги, что за тупая игра команды в целом...11 черепах на поле, условный немецкий середняк, твоей команде за раз с десяток голов напихает..и что дальше? КТО БУДЕТ В ЭТОМ ВИНОВАТ? Когда работать начнешь , тренер?
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+1
-4
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ascent (Луксор)
07.12.2020 в 09:40
У вас память короткая, вы забыли, что было с Ворсклой еще не так давно и из чего он слепил команду? Где логика, с какой европейской командой по финансам и бюджету может сравниться Ворскла? А желания у наших болельщиков сказочные...
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.12.2020 в 09:35
Вот и Максимов уже прозрел. Кто следующий?
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+5
0
football_soccer (Украина)
07.12.2020 в 09:24
Как бы она хорошо не заучила методички с футбольными правилами, у нее восприятие игры все равно остаётся женским. Она как женщина пытается интерпретировать степень серьезности контакта в мужском спорте. Тут скорее вопросы не к самим женщинам судьям, а к тем чинушам, которые играются в равноправие и ставят женщин делать мужскую работу.
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+5
-1
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ascent (Луксор)
07.12.2020 в 09:33
Согласен, может она и честно судит, но по-женски...
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+3
-3
2.dc (Николаев)
07.12.2020 в 09:44
Все точно! и в этом случае, да и не только - но как ни крути, а Богу богово, а кесарю, кессарево.
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+1
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
07.12.2020 в 10:20
Ну, ми всі, прості вболівальники, це розуміємо, футболісти з тренерами ще краще, бо відчувають все це на своїй шкірі (як вчора) - а її тупо пхають на всі важливі матчі... для чого???
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0
0
sergkir
07.12.2020 в 09:19
А если объективно посмотреть на две жёлтые Степанюка. Первая за Мудрика-есть вопросы? Нету! Вторая за игру рукой и удар после свистка. Видно по моменту свисток, Мостовой уже остановился, а Степанюк ещё продолжает движение и наносит удар! Жёлтая!
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+3
-4
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ascent (Луксор)
07.12.2020 в 09:24
Катя - супер вумен: отстала от эпизода метров на 30 (была в районе центрального круга), но тем не менее суперзрением увидела через спину нападающего игру рукой, да ещё и свистнула по-молодецки через всё поле...так, чтолистья с дубов облетели...А потом дала свой любимый красны цвет, ну как же без него?!
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+3
-3
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ascent (Луксор)
07.12.2020 в 09:26
А был бы ВАР, она смотрела минут 5, чтобы принять решение, да и красной бы не было: эпизод дали бы доиграть до конца...
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+2
-2
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ascent (Луксор)
07.12.2020 в 09:28
Есть вопрос, почему вратарь за мячем прыгнул? Он свистка багатырского не услышал? Так модет и нападающий мог не услышать?
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+1
-3
Shkrtel (Кропивницкий)
07.12.2020 в 09:17
возможно и умышленно придумала штрафной,когда уже как с минуту закончилось добавленное время
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+2
-2
sergkir
07.12.2020 в 09:21
К основному времени судья добавила три минуты. В жти минутя была произведена двойная замена, на каждую по регламенту дается 30 сек. Поэтому плюс минута
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+2
-2
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Maldini (Киев)
07.12.2020 в 08:52
Монзуль НЕЧЕГО делать в мужском футболе,может в 1 Лиге...и то?!
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+3
-5
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ascent (Луксор)
07.12.2020 в 09:31
Ей среди мужчин интереснее, правда кораблю от этого плохо...
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+1
-4
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
07.12.2020 в 10:24
А народу подобається, беручи до уваги +/- на такі коментарі... Чи може то Катька зі своїми зрячими лайсменами сидить і мінусує?..
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