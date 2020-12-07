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Фола не было! Юрий Максимов возмущен судейством Екатерины Монзуль
Предвзятое отношение к "Ворскле"
Юрий Максимов, главный тренер полтавской "
На примере случая с Русланом Степанюком удивился коуч "Ворсклы" частым удалениям в этом сезоне для своей команды.
Всегда у нас ищут момент, если одна желтая, чтобы еще и вторую дать. Постоянно у нас красная и красная...
А еще Максимов заметил результативную ошибку главного арбитра Екатерины Монзуль, которая на 94 минуте назначила фол в очень сомнительном моменте.
Штрафной непонятен. Не хочется комментировать этот момент, вот честно. Не было штрафного, просмотрели - фола не было!
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