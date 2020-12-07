Фола не было! Юрий Максимов возмущен судейством Екатерины Монзуль

Юрий Максимов, главный тренер полтавской " Ворсклы ", прокомментировал поражение своей команды в 12 туре УПЛ от "Десны" 0:1.

На примере случая с Русланом Степанюком удивился коуч "Ворсклы" частым удалениям в этом сезоне для своей команды.

Всегда у нас ищут момент, если одна желтая, чтобы еще и вторую дать. Постоянно у нас красная и красная...

А еще Максимов заметил результативную ошибку главного арбитра Екатерины Монзуль, которая на 94 минуте назначила фол в очень сомнительном моменте.