ПФК Львов обвинили Поворознюка во лжи

Спортивный директор ПФК " Львов " Сергей Демушкин прокомментировал обвинения президента "Ингульца" Александра Поровознюка в том, что в перерыве матча ПФК "Львов" - "Ингулец" (1:1) он якобы заходил в раздевалку к арбитрам матча и мог иметь на них влияние.

Это полный бред, она не соответствует действительности. Тут даже и комментировать нечего. Конечно, я не был и не мог быть в судейской комнате в перерыве матча. Туда я могу заходить только перед игрой, чтобы получить протокол матча. Не знаю, о чем там докладывают и рассказывают президенту "Ингульца" его помощники, но это вообще не соответствует действительности.

Чем они недовольны? Что им говорить, если у нас в команде в этом матче было два удаления, пенальти? Мы тоже крайне недовольны арбитражем, ведь Львов часто попадает под судейскую раздачу, нам ставят пенальти, удаления. Что касается матча, то считаю, он был боевым и итоговый счет 1: 1 закономерен.