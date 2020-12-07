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ПФК Львов обвинили Поворознюка во лжи

Премьер-лига
(1 голосов)

Конфликт между клубами

ПФК Львов обвинили Поворознюка во лжи
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Спортивный директор ПФК "Львов" Сергей Демушкин прокомментировал обвинения президента "Ингульца" Александра Поровознюка в том, что в перерыве матча ПФК "Львов" - "Ингулец" (1:1) он якобы заходил в раздевалку к арбитрам матча и мог иметь на них влияние.

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Это полный бред, она не соответствует действительности. Тут даже и комментировать нечего. Конечно, я не был и не мог быть в судейской комнате в перерыве матча. Туда я могу заходить только перед игрой, чтобы получить протокол матча. Не знаю, о чем там докладывают и рассказывают президенту "Ингульца" его помощники, но это вообще не соответствует действительности.

Чем они недовольны? Что им говорить, если у нас в команде в этом матче было два удаления, пенальти? Мы тоже крайне недовольны арбитражем, ведь Львов часто попадает под судейскую раздачу, нам ставят пенальти, удаления. Что касается матча, то считаю, он был боевым и итоговый счет 1: 1 закономерен.

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В статье: УПЛ Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк ПФК Львов Сергей Демушкин
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