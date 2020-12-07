Герой футбольного дня. Евгений Селезнев

После возвращения в УПЛ Евгений Селезнев забил четыре гола. "Уже" четыре гола или "всего" четыре гола? Учитывая тот факт, что лучшим бомбардиром нашего чемпионата после почти половины дистанции является футболист с восемью голами, четыре точных удара – не такой уж и плохой результат. Тем более если ты выступаешь в составе команды, которая проводит в элите украинского футбола лишь второй сезон.

Евгений Селезнев стремится увековечить свое имя в украинском футболе – и делает для этого все возможное. Не пренебрегает любыми методами. Когда в начале вчерашнего матча с "Александрией" после его удара мяч с близкого расстояния попал в штрафной в максимально прижатую к корпусу руку Каспарса Дубры, Селезнев активно выпрашивал пенальти. Это в его стиле. Так же он выпрашивал пенальти в прошлом туре в матче с "Десной", когда картинно заваливался на газон после прикосновения оппонента, а чуть позже таки выпросил у арбитра вторую желтую карточку для Имереков.

Пенальти – это пока что единственная возможность для Селезнева пополнять свой голевой багаж. Все четыре гола в этом сезоне бомбардир забил именно ударами с одиннадцатиметровой отметки. Благо, "Колос" арбитры не обделяют возможностями бить пенальти. В двенадцати поединках было назначено шесть пенальти в пользу ковалевцев – иногда даже за фолы, произошедшие за метр-два до линии штрафной площади. Однако, справедливости ради, надо сказать, что в ворота "Колоса" одиннадцатиметровые назначают даже чаще – уже восемь в двенадцати турах.

Селезнев вчера пробил плохо. Панькиву не хватило сантиметров, чтобы вытащить мяч из угла и выиграть дуэль. Но сам Евгений признавать то, что был очень близко к поражению в локальном противостоянии, не желает – не царское это дело сомневаться в себе.

Ему осталось девять голов. И забьет же. Если не в этом сезоне, то в следующем. Легенда, которую мы заслужили.