Символическая сборная 12-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Из четырнадцати команд в 12-м туре не смогла забить только "Ворскла", сам тур получился результативным и остроатакующим – 22 забитых мяча. А еще боевой и бескомпромиссный получился уик-энд в УПЛ, четыре удаления и всего две ничьи. Тут же необходимо отметить плотность в середине турнирной таблицы – сформировалась группа команд, которые будут бороться за еврокубки. Пока рано говорить про группу аутсайдеров, даже "Рух" способен подняться ближе к экватору табеля о рангах.

ВРАТАРЬ

Евгений Волынец ("Колос" Коваливка).

С опаснейшими ударами от Ситало, Безбородько, Ковальца справился Волынец, плюс взял пенальти от Гречишкина. Сверх уверенная и надежная игра голкипера "Колоса" помогла набрать очки в тяжелой игре. Несмотря на то, что один мяч Евгений все же пропустил, но комбинация александрийцев получилась близкой к идеалу, еще и защитники подвели. Волынец же провел еще один матч на самом высоком уровне.

ЗАЩИТА

Сергей Болбат ("Шахтер" Донецк).

Луиш Каштру решил дать отдохнуть Додо перед важным матчем с "Интером", поэтому выпустил на игру с "Минаем" Болбата. И, стоит заметить, тот сыграл не хуже. Для начала он по-бильярдному забил от ноги Фернандо, правда, это взятие отменили из-за минимального офсайда у Сергея. Но через несколько минут он создал другой момент, после которого мяч в собственные ворота срезал Допилка. А через минуту Болбат выдал классный разрезной пас на все того же Фернандо, который реализовал выход один на один. Мог и сам забить во втором тайме, но немного не повезло.

Йонас Тамм ("Десна" Чернигов).

В центральном матче 12-го тура между черниговцами и полтавчанами мяч и территорию больше контролировали гости. Чаще команда Юрия Максимова атаковала левым флангом, где Ефиму Конопле приходилось противостоять активному Наджебу Якубу. И если бы не помощь от Тамма, у "Десны" возникали бы проблемы на этом фланге. И в центре он сильно потрудился, чтобы не дать сыграть Щербаку и Степанюку. В конце концов, не забываем, что именно Тамм был первым на подборе на последних секундах, и если бы гол не засчитали на Дегтярева, победу в важном поединке своей команде принес бы именно эстонский легионер.

Виталий Миколенко ("Динамо" Киев).

После удаления Нещерета обороне "Динамо" пришлось особо непросто, но Миколенко успевал подчищать у своих ворот, оказывался в нужном месте в нужное время, а также был заметен и в штрафной соперника. Абсолютное большинство дуэлей один в один выиграл Виталий, не дал развернуться Сикану, Мишневу, затем Кулакову, который вышел на замену, но так и не смог проявить себя.

Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк).

При отсутствии Исмаили и Корниенко вынужден вспоминать, как это действовать на фланге. И стоит заметить, что получается у Николая очень и очень неплохо. В игре с "Минаем" он был одним из самых заметных игроков на поле, постоянно шел в штрафную соперников, выполнял опасные прострелы и подачи. В первом тайме мог сам забить после подачи углового, но сделал это после перерыва. И, пожалуй, Матвиенко забил лучший гол в этом туре - пятой после подачи штрафного.

ПОЛУЗАЩИТА

Дмитрий Иванисеня ("Заря" Луганск).

Во всех трех голах "Зари" принял участие Иванисеня, фактически став главным героем матча с "Днепром-1". Дважды Дмитрий помогал забить партнерам, а затем отметился голом и сам – четвертый гол хавбека в сезоне. Для опорника очень неплохой показатель. Вряд ли это совпадение, что Иванисеня набрал прекрасную форму и "Заря" в последних матчах показывает фантастические результаты.

Кирилл Ковалец (ФК "Александрия").

"Киря, нестандартный футболист. Только он может что-то придумать", - сказал про Ковальца после матча Волынец. Диспетчер атак и мозг александрийцев, великолепный распасовщик, который чувствует игру и партнеров на уровне инстинктов. Шастал забил гол в ворота "Колоса" после паса Ковальца, еще возникали моменты у Ситало и Третьякова, и сам дважды Кирилл пробивал по воротам, немного не хватило для второго гола, да и голкипер соперника сыграл выше всяких похвал.

Тайсон ("Шахтер" Донецк).

Горняков в этом сезоне многие критикуют за неубедительную игру. Часто возникает впечатление, что дончанам не хватает эмоций. Но не в игре с "Минаем". Победа над "Реалом" окрылила "Шахтер" и в первую очередь одного из ключевых игроков команды. Тайсон в игре с закарпатцами действовал как в свои лучшие времена - разгонял атаки, дирижировал игрой команды, сам угрожал воротам. Накануне важной игры с "Интером" - это хороший знак.

Виктор Цыганков ("Динамо" Киев).

Уже на 6-й минуте пас Цыганкова стал голевым, затем на 31-й минуте Гармаш должен был забивать второй – опять же после классной передачи Виктора. Тогда игра получилась бы не такой нервной. Снял напряжение, и заодно поставил жирную точку в игре Цыганков, забив второй гол. Пусть и в меньшинстве, но с двумя голами форы перед мариупольцами "Динамо" выглядело более спокойно и уверенно. Если бы чаще Виктор брал на себя лидерские качества в команде, у киевлян было бы намного меньше проблем.

НАПАДЕНИЕ

Артем Громов ("Заря" Луганск).

Наверное, самый активный игрок в туре, настоящий "Фигаро тут, Фигаро там". С первых минут встречи с "Днепром-1" Громов нагнетал в штрафной соперника, хотя в первом тайме необходимо было время, чтобы привыкнуть к промерзшему газону. А во второй половине встречи началось самое интересное – Громов завелся, вполне заслуженно оформил дубль, вполне мог забивать и третий мяч на 73-й минуте, немного мяч разминулся со створом.

Шахаб Захеди ("Олимпик" Донецк).

Два игрока в 12-м туре УПЛ отметились дублями, Громов стал героем "Зари", Шахаб - героем "Олимпика". Иранский легионер возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата, появляются слухи, что "Динамо" может купить этого игрока, что не удивительно. Шахаб имеет голевое чутье, выполняет огромный объем работы (и не только в атаках), а главное для форварда – регулярно забивает.

ТРЕНЕР

Виктор Скрипник ("Заря" Луганск).

Четвертая подряд победа команды Скрипника, победа красивая и трудовая одновременно. Луганчане ожили, набрав форму близкую к оптимальной, лишь в первом тайме "Днепр-1" мог рассчитывать на очки в игре с "Зарей". В своей манере "бело-черные" существенно добавили после перерыва и буквально уничтожили соперника. Пропущенный в концовке гол немного омрачил впечатление от уверенной победы – пять матчей не пропускали луганчане. Значит, есть над чем работать Скрипнику.