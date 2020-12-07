Защитник стал лучшим игроком Динамо в матче с Мариуполем

Центральный хахисник "Динамо" Денис Попов стал лучшим игроком матча 12-го тура УПЛ против "Мариуполя" (2:1) по оценке InStat.

Он получил 305 баллов. На счету Попова 82 ТТД с ошибками в 17%, 9 успешных единоборств, 15 отборов, перехватов и подборов.

В топ-3 также вошли хавбек "Динамо" Виктор Цыганков (297) и Денис Гармаш (294). Лучший в составе "Мариуполя" - форвард Дмитрий Топалов (268).