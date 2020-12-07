Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Динамо об игре с Мариуполем: После моей ошибки стало вдвое сложнее
Прямое удаление за фол
Голкипер киевского "
Конечно, я расстроился. Наша команда хорошо играла, мы вели в счете, а я допустил такую ошибку.
Стало вдвое тяжелее. Надо было удержать счет и вырвать победу. Я ошибся, команда - молодцы, выстояли.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Великий футбол
Популярное сейчас
- Три очка между четвёртым и девятым местами. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Фола не было! Юрий Максимов возмущен судейством Екатерины Монзуль
- Украина узнает соперников. Где смотреть онлайн жеребьёвку отбора на ЧМ-2022
- Центрбэк Динамо: Луческу сказал, что два из трех голов в наши ворота - мои
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Siren05 (Мариуполь)
07.12.2020 в 13:35
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...