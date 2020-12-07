Вратарь Динамо об игре с Мариуполем: После моей ошибки стало вдвое сложнее

Голкипер киевского " Динамо " Руслан Нещерет высказался в разговоре с ТК Футбол об эпизоде со своим удалением.

Конечно, я расстроился. Наша команда хорошо играла, мы вели в счете, а я допустил такую ошибку.

Стало вдвое тяжелее. Надо было удержать счет и вырвать победу. Я ошибся, команда - молодцы, выстояли.