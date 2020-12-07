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Вратарь Динамо об игре с Мариуполем: После моей ошибки стало вдвое сложнее

Премьер-лига
(1 голосов)

Прямое удаление за фол

Вратарь Динамо об игре с Мариуполем: После моей ошибки стало вдвое сложнее
Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет высказался в разговоре с ТК Футбол об эпизоде со своим удалением.

Конечно, я расстроился. Наша команда хорошо играла, мы вели в счете, а я допустил такую ошибку.

Стало вдвое тяжелее. Надо было удержать счет и вырвать победу. Я ошибся, команда - молодцы, выстояли.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
07.12.2020 в 13:35
"...Стало вдвое тяжелее... ...выстояли..." К сожалению и по моему глубокому убеждению, наши в этой игре не создали проблем для ДК. Так что эти высокопарные слова сказаны исключительно для красного словца, для прессы
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