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Премьер-лига

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Ворскла может прекратить свое существование - СМИ

Премьер-лига
(7 голосов)

Если не найдет нового инвестора

Ворскла может прекратить свое существование - СМИ
Новина українською

Инвестор полтавской "Ворсклы" бизнесмен Константин Жеваго предлагал некоторым знакомым бизнесменам купить у него клуб.

Однако никто не изъявил желания. Если до конца сезона 2020-2021 покупателя не найдется, Жеваго официально заявит о роспуске клуба, сообщает Новинар Полтавщины.

Напомним, что полтавская команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Украины, а сейчас, после 12 туров занимает 4 позицию в турнирной таблице УПЛ.

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Комментарии (49)
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beatles (Крижопіль)
07.12.2020 в 17:02
Ворскла может полететь в космос! Илон Маск (с)
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0
0
Мироненко (Полтава)
07.12.2020 в 16:59
Не слухайте ці плітки - віце-президент Ворскли щойно написав спростування, повідомивши що про скорочення фінансування чи про ліквідацію клубу він не чув і не розуміє звідки деза йде. Лисак якраз верстає бюджет на наступний рік.
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0
0
Alex60 (Киев)
07.12.2020 в 16:48
Вот, что значит олигархический футбол.Наигрался игрушкой, под названием футбольная команда, и выбросил. Похоже, что участи Металлиста, Днепра и Карпат Ворскле не избежать.
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0
0
Lion Killer (Львів)
07.12.2020 в 16:38
все йде до того, шо ми опустимося до рівня чемпіонату Польщі. Дитячі школи, виховання своєї молоді. Нічого в тому поганого немає, крім того, шо на довгий час можна буде забути про Лігу чемпіонів і євровесни :) ше 1 варіант - Жеваго шось хоче від місцевих чиновників. І підігріває ситуацію такими от заявами медіа.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
07.12.2020 в 16:40
Ну и что? Если уровень жизни будет как в Польше, то пофиг на ту ЛЧ и евровесну..
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+3
0
Дрюон (Одесса)
07.12.2020 в 17:04
Уровень жизни не изменится. А вот чемпионат будет как в Польше.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 17:05
это так кажется. для обычных людей. далеких от футбола (большинства) - да это лучше. и я бы хотел чтобы для большинства так было лучше. но те кто любят футбол - все равно будет боль. что футбол так скатился. Просто в Польше культуры футбола как таковой не было. А у нас столько традиций. столько достижений. столько истории и звезд. и мы с годами это все это прос.и.р.а.ем. Хотя на минуточку. Футбол был в Украине один из передовых видов спорта за популярностью.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 16:38
двоякая ситуация. Потому что уже сколько раз писали о том. что Жеваго не платит зарплаты клубу. что хочет его бросить - но за эти 5 лет так ничего и не произошло. Но с другой стороны появился слух про Горняк Спорт. который якобы бросили финансировать структуры Жеваго. но опять же. не ясно. так ли это. потому что менеджмент клуба все отрицает.
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0
0
Slavutic
07.12.2020 в 16:11
Если это правда, то в наших реалиях единственный вариант это подарить клуб какому - нибудь отчаянному смельчаку, да ещё и доплатить ему за то, что он согласится взять расходы на свой баланс!))
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 16:16
Ага, цей відчайдух розпродасть усе, що ще біжить і шевелиться, і як курченко з'єбеться в мордор чи ще куди з баблом.
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0
0
Lion Killer (Львів)
07.12.2020 в 16:08
ПРиїхали... Пздц
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
07.12.2020 в 16:05
А как расширение до 16 команд.при Януковиче была самая сильная лига))
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+3
-6
Dimoncho (Kharkov)
07.12.2020 в 16:00
Это впринципё всё, что нужно знать о наших олигархах. И о нашем футболе, зависяцем от этих дегенератов. Зачем распускать? Нельзя для начала нанять нормального менеджера и просто попробовать сделать клуб прибыльным, зарабатывая на воспитании продажах игроков?? И даже если ради этого придётся временно опуститься в первую лигу, это всё ж намного лучше, чем просто распускать (или самоустраниться, оставив кучу долгов на клубе, как у нас принято)
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 16:03
Не було би цих дегенератів, то наш футбол був би вже десь на рівні Вірменії чи Білорусі. На жаль.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
07.12.2020 в 16:41
Ну и был бы на уровне.. Какая проблема? ты результаты игр и коэффициенты Украины в еврокубках на хлеб намазываешь??
+1
-1
мы за динамо (киев)
07.12.2020 в 15:42
я канєшна ізвіняюсь, а фк ворсклу він пропонував купити як?, разом з гок, чи підприємства україни підуть таким собі бонусом.?? в нагрузку до клубу. а по суті -- от і накривається така собі негласна домовленість чи угода,-- нам заводи, а ми фінансування футболу чи ще якогось спорту. і так буде, раніш чи пізніше з кожним фк в україні. це реалії олігархічного укладу в країні в цілому і в футболі безпосередньо. шо буде далі,? здогадатись не важко. фінансування як в першій лізі від "бізнесьмєнів" дрібнішого калібру, але тільки на період до задоволення їх амбіцій і ... наступний!!! хоч би ще не знищив як дніпро чи металіст бувші власники, разом з ім"ям. в кінці кінців освіту, медицину без проблем кинули на призволяще, тобто на самих пересічних громадян. армію під час війни незупиняючись грабують, а тут якась ворскла.
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0
0
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simargl (Чернигов)
07.12.2020 в 15:02
Не приятная информация. Но типок весьма мутный. В наших реалиях клуб никто не купит. Может даже и безплатно не возьмет...
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+4
0
panas1 (Кременчуг)
07.12.2020 в 15:15
Бесплатно может и возьмут, в Полтаве есть тот же бывший владелец ФК Полтава. Потом владеле СК Полтава. Оба фанаты до мозга костей. Но уровень ПЛ оба не потянут. А вот на понижение но сохранить команду вполне реаально. Еще много фермеров, тот же Подоляка ( владелец Ламбы ну и большого автопарка) Но как я понял это не его тема футбол. Будем надеятся что хоть команду мастеров оставят.
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
07.12.2020 в 15:35
И бесплатно вряд-ли кто возьмет. В наших реалиях футбольный клуб - это сплошные убытки. А содержать команду ПЛ - это не один миллион долларов в сезон.
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+2
0
Piter (Полтава)
07.12.2020 в 15:55
"типок весьма мутный" мутний увечь наш хфутбол, ще з часів сурківських шуб. але це чи не єдине місце де співають гімн. тому хфутболу пробачаємо. мутним тіпкам що за ним стоять - НІ!
Ответить
+1
-3
krakow (Херсон)
07.12.2020 в 14:56
Ну,раз независимое издание выложило такой инсайд,то дела "Ворсклы" плохи и политический беженец,скорее всего обьявит о роспуске,уже после Нового года.
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+2
-2
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 14:58
До лета дотянут. Можно с пяток матчей героически проиграть. Зимой продать пару игроков.
Ответить
0
-3
krakow (Херсон)
07.12.2020 в 15:03
Вряд-ли. Это сигнал,покинуть корабль.. Контрактов,ни у кого нет. Значит, с отпуска не вернется пол команды.
+1
-2
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 15:08
Было бы желание. Заря уже лет 5 тянет на подкожном жире. А у Ворсклы он еще явно есть. Конечно, если хозяин решил зарезать бычка срочно, то его уже шкура не спасет.
+2
-2
krakow (Херсон)
07.12.2020 в 15:19
"Заря",немножко другое. Это своего рода - политагитка. Луганск,как и Донецк, должен быть на слуху. И это,правильно.Поэтому,источник финансирования "Зари", неизвестен.А "Ворскла",пойдет по пути "Карпат".
+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 14:53
До речі, а хто вбив Бабаєва у 2014, вже слідство завершилося?
Ответить
+6
-1
Русланбай (Рівне)
07.12.2020 в 14:46
А що ж цікаво паделко наш на це скаже ? Він тут ні до чого , оперують мені кротофіли яких покриваєт ФФУ. А чому за стільки часу не найшли принаймні спонсорів солідних, щоб хоч якось тим клубам дати заробити. Скажете футбол не популярний. НУ ТО ХАЙ ХОЧ ЩОСЬ РОБИТЬ ДЛЯ ЙОГО ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ.
Ответить
+4
-4
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 14:50
Точно. Как это еще Pepsi, Sony или Heineken не знают о мощном футбольном рынке Украины. Паделка, ну пазвани им, пусть ручку живагам позолотят.
Ответить
+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
07.12.2020 в 14:45
смотрим последние новости про Жеваго: Жеваго хочет инвестировать сотни миллионов в железную руду, Жеваго выиграл у Ощадбанка суд на полтора миллиарда Но Ворсклу распустить. Люблю наши футбольные реалии
Ответить
+1
-1
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 14:48
Он не выиграл суд. А немного оттянул неизбежное.
Ответить
+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
07.12.2020 в 15:34
Ощанбанк проиграл апелляцию на решение судов предыдущих инстанций в Верховном суде. не умничай плз
0
-2
Леонід Скачков (Рівне)
07.12.2020 в 14:42
Черговий мохнорилий здувся!Таке загрожує всім,без винятку,клубам.Потрібно реорганізувати футбольне господарство проблемних клубів,у ВАТ,де контрольний пакет буде у місцевої влади.
Ответить
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
07.12.2020 в 14:46
и шо, финансировать их из бюджетов местных советов?
Ответить
+1
-1
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 14:47
На тарелку супа.
+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 14:48
І що далі? Мери будуть фінансувати клуби за рахунок убогих бюджетів за рахунок вчителів та лікарів? Зараз же ніхто не хоче платити податки, ні ФОПи, ні дупи, ні євробляхарі.
Ответить
+7
0
Rosanero (palermo)
07.12.2020 в 15:10
Якщо місцева влада буде мати контрольний пакет то команди перетворяться до рівня Прикарпаття,хоча згіден що реорганізація потрібна.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
07.12.2020 в 14:36
Ворованное бабло закончилось и усе.. отакой от бизьмесмен. Пусть лучше александрии играют.
Ответить
+4
-5
Ulrih84 (M-G)
07.12.2020 в 14:45
Шо ти хєрню постійно пишеш? Олександрія не грає, чи шо, і до чого тут вона взагалі.
Ответить
+2
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
07.12.2020 в 14:33
Таки реалії сучасного футболу в український інтерпретації... В інших країнах клуби не так залежні від своїх інвесторів... тому залишаються клубами. А у нас це скоріш ляльки босів. І поки вболівальники напряму не будуть "вливати гроші у клубну скарбницю" клуби будуть існувати на гроші набобів, що змогли прихватизувати їх із наших кишень.
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+2
0
panas1 (Кременчуг)
07.12.2020 в 15:03
По поводу понтов я согласен с вами. Но у кого есть кешь легко зайдут в ПЛ и без покупки места. Не так уж силен уровень первой и второй лиги у нас. Ну разве что за 1 гривну тогда может и есть смысл ))
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+1
0
balamyt (Boston)
07.12.2020 в 15:27
А у Тебя есть возможность и желание спонсировать свой клуб..и много ты нашкребеш в своем кармане ? Балабол..У ВСЕХ зарубежных клубов есть свои инвесторы...Фанаты могут участвовать ..но их вливания незначительные...Так что выкупайте Ворсклу..иначе ей п...ц будит..
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+2
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
07.12.2020 в 16:35
Для того щоб зрозуміти, як воно працює... треба трішки розуму... Пару років тому рахували, скільки Барселона виручає за ЕльКласико... Більше ДВАДЦЯТИ мільйонів євро тільки за білети та трансляцію. Не включаючи коштів за продаж атрибутики та і рекламних грошей! У нас це сумарний річний бюджет 6 чи 10 клубів УПЛ. Може тому нашим "бідним набобам" доводиться по нашим кишеням шастать, щоб ці гроші збирати. Чи ви вважаєте, то вони десь в іншому світі на утримання клубів гроші збирають?
0
0
winter (Berlin)
07.12.2020 в 14:27
Розкрав гроші з банку, втік з країни, нічого нового, вже котрий втікач, тільки не з таким політичним впливом, як Коломойсткий чи Ахметов
Ответить
+6
0
Русланбай (Рівне)
07.12.2020 в 14:31
Повністю з вами згоден. Так мало того, щей наберається нахабства впарювати клуб комусь за гроші. Не тянеш, ну так передай комусь за символічну 1- гривню
Ответить
+5
0
panas1 (Кременчуг)
07.12.2020 в 14:41
Дорого команда и не стоит. Там разве что три автобуса БУ. База принадлежит Нефтегазу ( в аренде у Ворсклы ) а стадион коммунальный. Полтавчане поправте если не так. Так что продавать по сути не чего.
+5
0
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 14:46
А место в УПЛ? Оно стоит чего то. Можно рокировку с Металлом каким сделать. По примеру Верес-Львов.
+1
0
panas1 (Кременчуг)
07.12.2020 в 14:48
Стоит то что приносит прибыль. А у нас весь футбол дотационный. Ну кроме разве что мест в Лиге чемпионов ( но туда еще выйти нужно )
+1
0
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 14:56
Вы не совсем правы. Есть еще понты (место в УПЛ). И если старым нуворишам оно уже надоело, то свежим агропрыщикам, например, очень хоцца посидеть в ложе Олимпийского.
+3
0
Acsakal (Kharkov)
07.12.2020 в 14:52
А може насправді це - позитивний сигнал? Може це найперші ознаки того, що просто вкрасти гроші та втекти з баблом стане в нас не настільки модним?
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+1
-1


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