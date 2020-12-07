Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла может прекратить свое существование - СМИ
Если не найдет нового инвестора
Инвестор полтавской "
Однако никто не изъявил желания. Если до конца сезона 2020-2021 покупателя не найдется, Жеваго официально заявит о роспуске клуба, сообщает Новинар Полтавщины.
Напомним, что полтавская команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Украины, а сейчас, после 12 туров занимает 4 позицию в турнирной таблице УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Новинар Полтавщини
Популярное сейчас
- Пленник кремля. Экс-футболиста осудили в РФ до 12 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины"
- Герой футбольного дня. Евгений Селезнев
- Три очка между четвёртым и девятым местами. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Бежать или не бежать, все-таки бежать... ВИДЕО удаления Руслана Нещерета в матче против Мариуполя
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (49)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
beatles (Крижопіль)
07.12.2020 в 17:02
Ответить
0
0
Мироненко (Полтава)
07.12.2020 в 16:59
Ответить
0
0
Alex60 (Киев)
07.12.2020 в 16:48
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
07.12.2020 в 16:38
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
07.12.2020 в 16:40
Ответить
+3
0
Дрюон (Одесса)
07.12.2020 в 17:04
0
0
Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 17:05
0
0
Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 16:38
Ответить
0
0
Slavutic
07.12.2020 в 16:11
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 16:16
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
07.12.2020 в 16:08
Ответить
+2
0
таврия19752009 (симферополь)
07.12.2020 в 16:05
Ответить
+3
-6
Dimoncho (Kharkov)
07.12.2020 в 16:00
Ответить
+2
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 16:03
Ответить
0
-1
oda1979 (Запорожье)
07.12.2020 в 16:41
+1
-1
мы за динамо (киев)
07.12.2020 в 15:42
Ответить
0
0
simargl (Чернигов)
07.12.2020 в 15:02
Ответить
+4
0
panas1 (Кременчуг)
07.12.2020 в 15:15
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
07.12.2020 в 15:35
Ответить
+2
0
Piter (Полтава)
07.12.2020 в 15:55
Ответить
+1
-3
krakow (Херсон)
07.12.2020 в 14:56
Ответить
+2
-2
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 14:58
Ответить
0
-3
krakow (Херсон)
07.12.2020 в 15:03
+1
-2
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 15:08
+2
-2
krakow (Херсон)
07.12.2020 в 15:19
+2
-3
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 14:53
Ответить
+6
-1
Русланбай (Рівне)
07.12.2020 в 14:46
Ответить
+4
-4
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 14:50
Ответить
+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
07.12.2020 в 14:45
Ответить
+1
-1
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 14:48
Ответить
+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
07.12.2020 в 15:34
0
-2
Леонід Скачков (Рівне)
07.12.2020 в 14:42
Ответить
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
07.12.2020 в 14:46
Ответить
+1
-1
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 14:47
+3
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 14:48
Ответить
+7
0
Rosanero (palermo)
07.12.2020 в 15:10
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
07.12.2020 в 14:36
Ответить
+4
-5
Ulrih84 (M-G)
07.12.2020 в 14:45
Ответить
+2
-1
Spokoyno (Киев)
07.12.2020 в 14:33
Ответить
+2
0
panas1 (Кременчуг)
07.12.2020 в 15:03
Ответить
+1
0
balamyt (Boston)
07.12.2020 в 15:27
Ответить
+2
-1
Spokoyno (Киев)
07.12.2020 в 16:35
0
0
winter (Berlin)
07.12.2020 в 14:27
Ответить
+6
0
Русланбай (Рівне)
07.12.2020 в 14:31
Ответить
+5
0
panas1 (Кременчуг)
07.12.2020 в 14:41
+5
0
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 14:46
+1
0
panas1 (Кременчуг)
07.12.2020 в 14:48
+1
0
Директор холдинга (Ясный)
07.12.2020 в 14:56
+3
0
Acsakal (Kharkov)
07.12.2020 в 14:52
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...