Ворскла может прекратить свое существование - СМИ

Инвестор полтавской " Ворсклы " бизнесмен Константин Жеваго предлагал некоторым знакомым бизнесменам купить у него клуб.

Однако никто не изъявил желания. Если до конца сезона 2020-2021 покупателя не найдется, Жеваго официально заявит о роспуске клуба, сообщает Новинар Полтавщины.

Напомним, что полтавская команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Украины, а сейчас, после 12 туров занимает 4 позицию в турнирной таблице УПЛ.