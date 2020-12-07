В холода, в холода…  Акценты зрителя на играх 12-го тура УПЛ

Будет сложно объяснить, чем именно не угодил этот тур. Возможно, чисто личное субъективное восприятие - не в том настроении смотрел, что ли. Но футбол не принес удовлетворения, я уже не говорю об удовольствии. Именно в этот раз. Остыли ноги и игра остыла, и чуть нахохлились мячи. Все как-то буднично: люди работают работу на морозе. Хотя голов и вдоволь.

Мариуполь - Динамо 1:2

Шахтер - Минай 5:1

Десна - Ворскла 1:0

Заря - Днепр 3:1

Колос - Александрия 1:1

Олимпик - Рух 3:1

Львов - Ингулец 1:1

Зрелищность. Вне всяких сомнений, веселее других смотрелся разгром "Миная". Но это был разгром. А вообще-то, совсем уж скучных матчей как бы и не было. Парадокс в том, что меньше всего ярких эпизодов было в двух играх, завершившихся со счетом 3:1. Но этими эпизодами стали по четыре гола плюс штанга. Туговато шло и в Чернигове, но на выходе вроде тоже ничего.

Интрига. "Шахтер" лишил нас этой опции уже на 20-й минуте, открыв счет при невольном содействии соперника - второй гол Фернандо забил на следующей минуте. "Олимпику" для этой форы в два мяча понадобилось на три минуты больше. Так "Минай" и "Рух" соответственно лишились надежд на очки.

В Запорожье игра шла до гола в ворота "Днепра". Громов забил его вскоре после перерыва, и дело было в шляпе, то есть, победа "Зари" казалась уже очевидной.

С учетом итогового счета, придется признать, что "Динамо" со своей задачей справилось лишь на 77-й минуте, когда был забит победный мяч Цыганкова.

В оставшихся поединках все решалось или могло решиться в компенсированное время. В Ковалевке последним мог вырвать победу для "Колоса" Антюх, но промахнулся. Минутой позже во Львове одноименную команду спас от поражения после удара Павлова Костык. И, наконец, Дегтярев принес победу "Десне" уже перед самым финальным свистком.

Логика. Не соглашусь со многими из вас, включая даже иных черниговцев: считаю 1:0 в пользу "Десны" закономерным итогом матча с "Ворсклой". Ибо этот гол увенчал собой тройку полноценных моментов, созданных командой Рябоконя раньше: Мудрик - Будковский - Гитченко. Тогда как попытки полтавчан Челядина и Щербака в сравнение с ними не идут.

Вряд ли стоит говорить отдельно о справедливости крупного счета в игре "Шахтера" с "Минаем".

Самыми же нелогичными результатами тура назову ничьи во Львове и Ковалевке. И там, и там гости - "Ингулец" и "Александрия" соответственно - явно "наиграли" на победу. И даже как-то странно читать о том, что в последнем случае игра была ничейной. Ни разу. Просто кому-то слишком запомнились последние фразы "Колоса", до этого молчавшего почти весь матч.

Судейство. Повод для разговора о решениях, которые могли бы повлиять на результат, увидел в двух поединках. Включаю Юстаса нашего арбитрыча.

"Львов" - "Ингулец". 74-я минута, не засчитанный гол Коваленко в ворота "Львова", при счете 1:1. Гол чистый, "вне игры" не было. Впрочем, это мы видели все.

"Десна" - "Ворскла". 84-я минута, удаление Степанюка в составе команды гостей. Там все по делу, желтую можно показать на выбор: умышленно сыграл рукой, забил гол после свистка, потом огрызался. За что показала, не знаю, но по любой из этих причин вполне.

90+3-я минута, гол Дегтярева. Повтор не дает нормального представления. Если толчок в спину, то конечно, его не было. Но, возможно, было касание ног, от которого игрок упал. Подозрение на это есть, но повтор...

Итак, "Ингулец" обидели точно (говорят, ему вернулось за невероятный фарт в прошлом туре). Чего не можем наверняка утверждать в случае с "Ворсклой". А вопросы мужского шовинизма в судействе и теории заговора против "Динамо" нас не интересуют в принципе. Это без нас.

Везение. Тот случай, когда говорить практически не о чем. По мелочам везло то "Олимпику", то "Днепру", то "Шахтеру" с "Минаем" по очереди, но на исходе игры это никак не сказалось. Фортуна замерзла.

Личности. На мой взгляд, наиболее яркой фигурой тура показал себя Болбат из "Шахтера". Совсем немного уступил ему одноклубник Соломон. В тройку включил бы Цыганкова и обязательно отметил бы еще одного "динамовца" - Де Пену.

У вратарей не было конкурентов Волынцу из "Колоса" - с четырьмя важными сэйвами, включая парированный пенальти.

Симпатии. Бесшабашный футбол "Миная" поднял "Шахтер" на недосягаемую игровую высоту в данном туре. Следующим назвал бы "Динамо", чей соперник упирался больше, но, как и предполагалось, проблем для команды Луческу не создал. И мне довольно-таки понравилась предприимчивая "Александрия".

Кто разочаровал больше всех лично меня, так это "Мариуполь". Его гол престижа перед финальным свистком стал единственным голевым моментом в игре, и этим сказано все.

Таблица. Наверное, тур не понравился еще этим: именно в нем произошло ожидаемое расслоение таблицы на три части. Идущий вторым "Шахтер" теперь отделяет от ближайшего преследователя дистанция в две победы, и мы имеем двух стандартных небожителей при семерке дерзких обитателей грешной земли.

В этом плотном "пелотоне" отмечаем, что возглавила его нынче "Десна", а уплотнили -подтянувшиеся кверху "Заря" и "Олимпик". А ничья "Львова" с "Ингульцом" несколько укрепила позиции обоих в состязании "детей подземелья". В котором, к моему вящему удивлению, теперь уже видимо надолго застрял "Днепр". Продолжаю считать, что он способен на большее.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 12 9 2 1 23-8 +15 29 2 Шахтер 12 7 5 0 30-11 +19 26 3 Десна 12 5 5 2 16-11 +5 20 4 Ворскла 12 5 4 3 16-9 +7 19 5 Колос 12 4 5 3 16-14 +2 17 6 Заря 11 4 5 2 21-10 +11 17 7 Олимпик 11 5 1 5 19-19 0 16 8 ФК Александрия 12 4 4 4 19-16 +3 16 9 ФК Мариуполь 12 4 4 4 14-17 -3 16 10 Ингулец 12 1 8 3 13-17 -4 11 11 ФК Минай 11 2 3 6 8-22 -14 9 12 СК Днепр-1 12 2 2 8 15-24 -9 8 13 ФК Львов 11 2 2 7 7-25 -18 8 14 Рух 12 0 6 6 8-22 -14 6

Анонсы. В последнем туре первого круга меня больше всего интригует вывеска "Александрия" - "Заря": схватка конкурентов за "бронзу" (коих нынче немеряно). Эх, еще бы футбола туда побольше…

Любопытно, справится ли "Десна" с непростым в этом сезоне "Мариуполем". И пожелание то же: слишком уж явно мы соскальзываем в этот зимний прагматизм. Неуступчивость и так наше все, а хочется таки игры.

Третьим приоритетом пусть будут "Динамо" с "Колосом". Но скорее методом исключения: не вижу и здесь камней преткновения для Киева сегодня.

В остальных парах либо смотрится явный фаворит, либо они сами по себе не возбуждают особый интерес.

Если совсем уж откровенно, то поймал себя на мысли: скорее бы пауза. Это только я так объелся отечественного футбола за полгода после трехмесячного искусственного голодания? Хотя смотришь на игру большинства наших команд, и кажется, что их посещают те же мысли.

"В холода, в холода от насиженных мест…" - так начиналась песня Высоцкого. В нашем случае, особенно с оглядкой на таблицу, скорее наоборот - к насиженным местам.