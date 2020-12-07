Его команда уже месяц не проигрывает. Объявлен лучший тренер 12 тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу объявило лучшим тренером 12 тура УПЛ Виктора Скрипника, наставника луганской " Зари ".

Четвертую подряд победу одержала "Заря". После более важной психологически, чем турнирно победы над английским "Лестером" в Лиге Европы луганская команда выиграла матч, который позволил ей существенно улучшить свое турнирное положение в чемпионате Украины по футболу.

Поэтому наш сегодняшний лауреат в Лиге - главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник. Его подопечные нанесли поражение СК "Днепр-1" (3:1), впервые в сезоне войдя в пятерку лучших.

В "Заре" были кадровые трудности - болезнь ведущего полузащитника Кочергина, лишение универсала Хомченовского. Но, несмотря на ограниченность основной обоймы, матч за матчем Виктор Скрипник проводит минимальные изменения в стартовом составе. Так, после выигранной игры с "Лестером" (1:0) Иванисеня заменил Кочергина в центре поля, а герой предыдущего поединка Аллахяр заменил Гладкого в атаке. Оба изменения непосредственно повлияли на ход событий.

"Заря" использует свой кадровый потенциал в соответствующие подбора игроков схемы. Если в прошлом сезоне это была тактическая схема 4-4-2 в вариации 4-1-3-2, то теперь луганчане адаптировали схему 4-3-3, которая позволяет одновременно использовать больше атакующих игроков. Это играет в пользу приобретения игровой практики тем же Громову, Гладкому, Аллахяру, а также делает группу атаки еще более мобильной, раскрывая дополнительные возможности в игре между линиями и на грани финальной трети поля.

Это четвертая подряд победа "Зари" во всех турнирах в рамках ее 5-матчевой беспроигрышной серии после разгрома от АЕК в Лиге Европы (1:4). Луганчане не проигрывают уже месяц, а в этих 5 матчах пропустили лишь один мяч (на этот раз), забив 10.