Днепр-1 обязательно отклеится от аутсайдеров. О чём говорить после 12 тура УПЛ

"Рух" в ожидании Мили?

Львовский "Рух" опять не выиграл, более того, забить в ворота "Олимпика" удалось лишь при помощи игрока соперника, срезавшего мяч в свои ворота. Неакцентированные же удары Кондракова и Русина в завершении попахивают безнадегой и необходимостью усиления прежде всего нападения.

Когда Артем Милевский объявил о завершении этапа своей карьеры в Бресте, тут же поползли слухи о его возвращении в Премьер-лигу Украины. Почему-то, связывать форварда-ветерана стали с "Минаем", который подписанием Кожанова и Шиндера получил славу делающего ставку на опыт. Но, так как с трудом можно представить себе Милевского и Шиндера, взаимодействующих в рамках одной схемы, в которой еще и Нуриеву место на поле нужно обязательно найти, почему бы Артему не обратить внимание на другого новичка УПЛ?

Да, я знаю о подрастающем даровании, Николае Кухаревиче, который раззабивался в молодежной сборной Украины, а пока отсиживал дисквалификацию в Премьер-лиге отметился еще и дублем в игре команд U-21 "Олимпика" и "Руха". Но и Милевский уже вряд ли выдержит больше тайма, даже в Высшей лиге Беларуси его часто меняли в середине второй половины, не дожидаясь концовки. Так что подобная взаимозаменяемость молодости и опыта смотрелась бы намного боеле гармонично, чем текущая перенасыщенность нападения львовян молодыми, но далеко не всегда достаточно продуктивными футболистами.

Пока же "Рух" ждет в гости "Днепр-1" в попытке все же добыть дебютную победу в УПЛ еще в 2020-м году. Иначе как знать, Иван Федык тоже может уйти еще до зимних сборов, ведь Григорий Козловский любит менять тренеров как раз после первого круга... Артур Кисляченко

Маркевич не решился пожертвовать кубком и по итогу проиграл дважды

В последнее время матчи киевского "Динамо" и "Мариуполя" имели статус достаточно принципиальных. У "приазовцев" всегда была особая мотивация, а арендованные у "Шахтера" игроки могли заявить о себе именно в битве против столичного гранда. В прошедшем туре мы также ожидали, если не сенсации, то упорной борьбы со стороны андердога. К сожалению, несмотря на минимальный счет, игра равной не была, и киевский клуб легко добыл очередные три очка.

С одной стороны, существует ряд факторов, которые могут служить оправданием для "Мариуполя". Остап Маркевич - наставник молодой, принявший неопытных игроков и работающий с ними еще не особо долго. Впереди его ждут зимние сборы, после которых "приазовцы", в теории, лучше поймут требования тренера. Также не стоит забывать, что все матчи первого круга "Мариуполь" провел на выезде, практически не вылезая из самолетов и автобусов.

Все вышесказанное имеет место быть, но в таком случае хочется задать вопрос Остапу Маркевичу - почему, зная о тяжелых условиях команды и о важности игры против "Динамо", он нагрузил основу в кубковом матче, после чего лишился ключевых игроков - Танковского и Бондаренко? В итоге, без двух полузащитников центр поля был проигран, а игра команды выглядела робкой и беззубой. Вот и вышло, что "Мариуполь" и из кубка вылетел, и в матче чемпионата не показал ничего. За двумя зайцами Остапу Маркевичу угнаться не удалось. Георгий Грошев

"Александрия" и "Колос" законодатели мод

Как-то незаметно клубы из Ковалевки и Александрии превратились в коллективы, демонстрирующие симпатичный игровой рисунок и регулярно выдающие спектакли в очных соперничествах. В прошлом сезоне во всех четырех матчах между собой забивали обе команды, в этом - тенденция сохранилась.

По качеству игры лучше выглядели подопечные Владимира Шарана, но и "Колосу" за счет гибкой тактической модели удавалось держать в напряжении и Панькива, и оборону противника. Показалось даже, что присутствие на поле Селезнева сужало атакующий арсенал команды Костышина, ведь кроме длинных забросов на "столба" мы в первом тайме не увидели от хозяев решительно ничего. Зато в концовке, с выходом Костышина-младшего и Данфы, атаки хозяев обрели привычный быстрый и комбинационный характер.

У "Александрии" также есть свой стиль, причем он уже давно не ассоциируется с понятием "дуболомы". Команда все еще заточена под стандарты, но наличие в составе Кирилла Ковальца возводит творчество и креатив в абсолют. Это позволяет наслаждаться матчами команды, а не сопряжать просмотр с мучениями подобными тому, что ощущали сами футболисты еще относительно недавно.

Хочется чтобы матчей, подобных воскресному, было в нашем чемпионате как можно больше. Это пример колоссальной тренерской работы и гибкости самих футболистов, которые умеют учиться и прогрессировать. Артур Кисляченко

Выпустит ли Луческу на "Ференцварош" де Пену и Гармаша?

Будущий матч "Динамо" - "Ференцварош" многие успели окрестить игрой года для киевского клуба, забрав данный статус у встреч "бело-синих" с "Гентом" и "АЗ". Лига Чемпионов - турнир особенный, но команде Луческу сейчас куда важнее идти первыми в чемпионате, сведя потерю очков до минимума. На выходных они отлично справились с задачей, без особых проблем и в привычной для себя манере добыв дежурные три пункта.

Мирча Луческу еще может говорить о проблемах с составом, но выбор у румынского наставника неплохой. Если не считать потерю Буяльского, игравшего важную роль в построениях тренера, все лучшие игроки сейчас в строю. Отсюда и главный вопрос - кому доверится Луческу в главной битве года?

Интерес у нас вызывают две позиции - левый вингер и центральный полузащитник. Казалось бы, что первую, после перемещения Вербича в нападение, застолбил за собой Родригес, но отличное выступление де Пены против "Мариуполя" может заставить румынского специалиста сделать выбор в пользу уругвайца. Также интересно, получит ли свой шанс Денис Гармаш. Опытный хавбек отличился очередным голом, и в целом действовал очень опасно, но именно им Луческу решил пожертвовать, экстренно пуская в бой Бущана. Возможно, просто берег его ко вторнику?

Одним словом, впереди у Мирчи Михайловича целая ночь, чтобы сделать окончательный выбор и не прогадать с составом. Ведь проигранное третье место С̶е̶р̶г̶е̶ю̶ ̶Р̶е̶б̶р̶о̶в̶у "Ференцварошу" ему будут вспоминать долго. Георгий Грошев

"Днепр-1" ещё подтянется и обязательно отклеится от аутсайдеров чемпионата. А вот "Минай" - не факт

Здесь поговорим о двух матчах сразу. Во-первых, о пятом подряд поражении в чемпионате днепрян.

Финал первого круга (как и финал чемпионата, учитывая, что календарь будет дублироваться) для команды Игора Йовичевича очень тяжёлый. Из пяти крайних поражений три было от наших топов ("Динамо", "Шахтёра" и "Зари"), проиграли "Колосу", который также к концу осени начал оживать, а также уступили "Минаю". Вот за что действительно нужно критиковать СК, так это за ужгородский провал, когда после удачного начала - когда вели в счёте до добавленного времени первого тайма - затем "Днепр-1" просто перестал играть. Но и тогда уже начались первые проблемы из-за COVID-19.

Даже против "Зари", имея в заявке 12 футболистов с кое-каким опытом в УПЛ, 50 минут удерживали приемлемую ничью. К тому же, не сказать, что луганчане просто разносили соперника: всё банально вылилось в три ошибки и три гола, максимальная реализация от подопечных Виктора Скрипника.

Зимой у Игора Йовичевича будет время перестроить команду так, как видит он, плюс должны вернуться в обойму те, кто сейчас часто не играет. А ещё ждём усиления. Иначе мечтать о чём-то большем, чем борьба за ТОП-10 будет просто пустословием.

Что касается "Миная", то команда по классу действительно в числе худших в лиге. Среди трёх новичков закарпатцы, пожалуй, лучше других радуют самоотдачей. Но если потолок футболистов - Первая лига, то без масштабной селекции, дабы избежать борьбы за выживание весной, не обойтись. Александр Рыженко

Максимову не стоит во всем винить судей

Проиграв "Десне", полтавская "Ворскла" ухудшила свои шансы уйти в зимнюю спячку на третьем месте. По словам Юрия Максимова, в таком результате оказались виноваты судьи, которые назначили несправедливый штрафной, именно после которого был забит гол, а также "всегда у нас ищут момент, если одна желтая, чтобы еще и вторую дать. Постоянно у нас красная и красная". Мы тоже обратили внимание на данную тенденцию.

За 12 сыгранных матчей в этом сезоне УПЛ, игроки "Ворсклы" успели наиграть на семь удалений. Как сказали бы в казино, перебор. Но не вина ли в этом главного тренера, который в нужный момент не может успокоить своих заведенных игроков (вспомните или посмотрите игру с "Днепром-1", когда удался Кане) или же просто излишне накачивает их эмоциями? Мы понимаем, что это - тренерский стиль Юрия Вильевича, но количество удалений полтавчан в сезоне уже давно превысило грань допустимого.

Перед финальной игрой года наставник не сможет рассчитывать на Степанюка, потеря которого, вместе с травмой Кулача, делает атакующую линию полтавчан ограниченной. Но отговоркой это служить не будет, ведь четыре поражения подряд больно ударят по "Ворскле", которая стартовала ярко, но к середине сезона начала угасать. Георгий Грошев