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Днепр-1 обязательно отклеится от аутсайдеров. О чём говорить после 12 тура УПЛ

Премьер-лига
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Почему в поражении "Ворсклы" виновата не только Монзуль, снова критикуем новичков УПЛ, а также останавливаемся на решениях Остапа Маркевича - в ваших любимых итогах тура украинской Премьер-лиги

Днепр-1 обязательно отклеится от аутсайдеров. О чём говорить после 12 тура УПЛ
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"Рух" в ожидании Мили?

Львовский "Рух" опять не выиграл, более того, забить в ворота "Олимпика" удалось лишь при помощи игрока соперника, срезавшего мяч в свои ворота. Неакцентированные же удары Кондракова и Русина в завершении попахивают безнадегой и необходимостью усиления прежде всего нападения.

Когда Артем Милевский объявил о завершении этапа своей карьеры в Бресте, тут же поползли слухи о его возвращении в Премьер-лигу Украины. Почему-то, связывать форварда-ветерана стали с "Минаем", который подписанием Кожанова и Шиндера получил славу делающего ставку на опыт. Но, так как с трудом можно представить себе Милевского и Шиндера, взаимодействующих в рамках одной схемы, в которой еще и Нуриеву место на поле нужно обязательно найти, почему бы Артему не обратить внимание на другого новичка УПЛ?

Да, я знаю о подрастающем даровании, Николае Кухаревиче, который раззабивался в молодежной сборной Украины, а пока отсиживал дисквалификацию в Премьер-лиге отметился еще и дублем в игре команд U-21 "Олимпика" и "Руха". Но и Милевский уже вряд ли выдержит больше тайма, даже в Высшей лиге Беларуси его часто меняли в середине второй половины, не дожидаясь концовки. Так что подобная взаимозаменяемость молодости и опыта смотрелась бы намного боеле гармонично, чем текущая перенасыщенность нападения львовян молодыми, но далеко не всегда достаточно продуктивными футболистами.

Пока же "Рух" ждет в гости "Днепр-1" в попытке все же добыть дебютную победу в УПЛ еще в 2020-м году. Иначе как знать, Иван Федык тоже может уйти еще до зимних сборов, ведь Григорий Козловский любит менять тренеров как раз после первого круга... Артур Кисляченко

Маркевич не решился пожертвовать кубком и по итогу проиграл дважды

В последнее время матчи киевского "Динамо" и "Мариуполя" имели статус достаточно принципиальных. У "приазовцев" всегда была особая мотивация, а арендованные у "Шахтера" игроки могли заявить о себе именно в битве против столичного гранда. В прошедшем туре мы также ожидали, если не сенсации, то упорной борьбы со стороны андердога. К сожалению, несмотря на минимальный счет, игра равной не была, и киевский клуб легко добыл очередные три очка.

С одной стороны, существует ряд факторов, которые могут служить оправданием для "Мариуполя". Остап Маркевич - наставник молодой, принявший неопытных игроков и работающий с ними еще не особо долго. Впереди его ждут зимние сборы, после которых "приазовцы", в теории, лучше поймут требования тренера. Также не стоит забывать, что все матчи первого круга "Мариуполь" провел на выезде, практически не вылезая из самолетов и автобусов.

Все вышесказанное имеет место быть, но в таком случае хочется задать вопрос Остапу Маркевичу - почему, зная о тяжелых условиях команды и о важности игры против "Динамо", он нагрузил основу в кубковом матче, после чего лишился ключевых игроков - Танковского и Бондаренко? В итоге, без двух полузащитников центр поля был проигран, а игра команды выглядела робкой и беззубой. Вот и вышло, что "Мариуполь" и из кубка вылетел, и в матче чемпионата не показал ничего. За двумя зайцами Остапу Маркевичу угнаться не удалось. Георгий Грошев

Днепр-1 обязательно отклеится от аутсайдеров. О чём говорить после 12 тура УПЛ - изображение 1

"Александрия" и "Колос" законодатели мод

Как-то незаметно клубы из Ковалевки и Александрии превратились в коллективы, демонстрирующие симпатичный игровой рисунок и регулярно выдающие спектакли в очных соперничествах. В прошлом сезоне во всех четырех матчах между собой забивали обе команды, в этом - тенденция сохранилась.

По качеству игры лучше выглядели подопечные Владимира Шарана, но и "Колосу" за счет гибкой тактической модели удавалось держать в напряжении и Панькива, и оборону противника. Показалось даже, что присутствие на поле Селезнева сужало атакующий арсенал команды Костышина, ведь кроме длинных забросов на "столба" мы в первом тайме не увидели от хозяев решительно ничего. Зато в концовке, с выходом Костышина-младшего и Данфы, атаки хозяев обрели привычный быстрый и комбинационный характер.

У "Александрии" также есть свой стиль, причем он уже давно не ассоциируется с понятием "дуболомы". Команда все еще заточена под стандарты, но наличие в составе Кирилла Ковальца возводит творчество и креатив в абсолют. Это позволяет наслаждаться матчами команды, а не сопряжать просмотр с мучениями подобными тому, что ощущали сами футболисты еще относительно недавно.

Хочется чтобы матчей, подобных воскресному, было в нашем чемпионате как можно больше. Это пример колоссальной тренерской работы и гибкости самих футболистов, которые умеют учиться и прогрессировать. Артур Кисляченко

Днепр-1 обязательно отклеится от аутсайдеров. О чём говорить после 12 тура УПЛ - изображение 2

Выпустит ли Луческу на "Ференцварош" де Пену и Гармаша?

Будущий матч "Динамо" - "Ференцварош" многие успели окрестить игрой года для киевского клуба, забрав данный статус у встреч "бело-синих" с "Гентом" и "АЗ". Лига Чемпионов - турнир особенный, но команде Луческу сейчас куда важнее идти первыми в чемпионате, сведя потерю очков до минимума. На выходных они отлично справились с задачей, без особых проблем и в привычной для себя манере добыв дежурные три пункта.

Мирча Луческу еще может говорить о проблемах с составом, но выбор у румынского наставника неплохой. Если не считать потерю Буяльского, игравшего важную роль в построениях тренера, все лучшие игроки сейчас в строю. Отсюда и главный вопрос - кому доверится Луческу в главной битве года?

Интерес у нас вызывают две позиции - левый вингер и центральный полузащитник. Казалось бы, что первую, после перемещения Вербича в нападение, застолбил за собой Родригес, но отличное выступление де Пены против "Мариуполя" может заставить румынского специалиста сделать выбор в пользу уругвайца. Также интересно, получит ли свой шанс Денис Гармаш. Опытный хавбек отличился очередным голом, и в целом действовал очень опасно, но именно им Луческу решил пожертвовать, экстренно пуская в бой Бущана. Возможно, просто берег его ко вторнику?

Одним словом, впереди у Мирчи Михайловича целая ночь, чтобы сделать окончательный выбор и не прогадать с составом. Ведь проигранное третье место С̶е̶р̶г̶е̶ю̶ ̶Р̶е̶б̶р̶о̶в̶у "Ференцварошу" ему будут вспоминать долго. Георгий Грошев

"Днепр-1" ещё подтянется и обязательно отклеится от аутсайдеров чемпионата. А вот "Минай" - не факт

Здесь поговорим о двух матчах сразу. Во-первых, о пятом подряд поражении в чемпионате днепрян.

Финал первого круга (как и финал чемпионата, учитывая, что календарь будет дублироваться) для команды Игора Йовичевича очень тяжёлый. Из пяти крайних поражений три было от наших топов ("Динамо", "Шахтёра" и "Зари"), проиграли "Колосу", который также к концу осени начал оживать, а также уступили "Минаю". Вот за что действительно нужно критиковать СК, так это за ужгородский провал, когда после удачного начала - когда вели в счёте до добавленного времени первого тайма - затем "Днепр-1" просто перестал играть. Но и тогда уже начались первые проблемы из-за COVID-19.

Даже против "Зари", имея в заявке 12 футболистов с кое-каким опытом в УПЛ, 50 минут удерживали приемлемую ничью. К тому же, не сказать, что луганчане просто разносили соперника: всё банально вылилось в три ошибки и три гола, максимальная реализация от подопечных Виктора Скрипника.

Зимой у Игора Йовичевича будет время перестроить команду так, как видит он, плюс должны вернуться в обойму те, кто сейчас часто не играет. А ещё ждём усиления. Иначе мечтать о чём-то большем, чем борьба за ТОП-10 будет просто пустословием.

Что касается "Миная", то команда по классу действительно в числе худших в лиге. Среди трёх новичков закарпатцы, пожалуй, лучше других радуют самоотдачей. Но если потолок футболистов - Первая лига, то без масштабной селекции, дабы избежать борьбы за выживание весной, не обойтись. Александр Рыженко

Днепр-1 обязательно отклеится от аутсайдеров. О чём говорить после 12 тура УПЛ - изображение 3

Максимову не стоит во всем винить судей

Проиграв "Десне", полтавская "Ворскла" ухудшила свои шансы уйти в зимнюю спячку на третьем месте. По словам Юрия Максимова, в таком результате оказались виноваты судьи, которые назначили несправедливый штрафной, именно после которого был забит гол, а также "всегда у нас ищут момент, если одна желтая, чтобы еще и вторую дать. Постоянно у нас красная и красная". Мы тоже обратили внимание на данную тенденцию.

За 12 сыгранных матчей в этом сезоне УПЛ, игроки "Ворсклы" успели наиграть на семь удалений. Как сказали бы в казино, перебор. Но не вина ли в этом главного тренера, который в нужный момент не может успокоить своих заведенных игроков (вспомните или посмотрите игру с "Днепром-1", когда удался Кане) или же просто излишне накачивает их эмоциями? Мы понимаем, что это - тренерский стиль Юрия Вильевича, но количество удалений полтавчан в сезоне уже давно превысило грань допустимого.

Перед финальной игрой года наставник не сможет рассчитывать на Степанюка, потеря которого, вместе с травмой Кулача, делает атакующую линию полтавчан ограниченной. Но отговоркой это служить не будет, ведь четыре поражения подряд больно ударят по "Ворскле", которая стартовала ярко, но к середине сезона начала угасать. Георгий Грошев

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В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев) ФК Александрия Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Остап Маркевич ФК Минай СК Днепр-1 О чем говорить Карлос де Пена
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