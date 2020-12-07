"Это антифутбол и издевательство над футболистами", - Селезнев не понимает, как можно играть при минусовой температуре

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев в эфире ТК "Футбол" пожаловался на плохую погоду в матче 12-го тура чемпионата Украины с "Александрией" (1:1) и рассказал, как он забил очередной гол с пенальти.

"Ну как можно играть? Я не знаю, это издевательство над футболистами. Минусовая температура, а мы выходим. Ну что это за футбол? Это антифутбол.

Готов ли был Панькив к моему удару с пенальти? Наверное, все голкиперы готовы. Как я бью? По воротам", – сказал Селезнев после матча.

Напомним, что этот гол стал 115-м для Селезнева в чемпионатах Украины, а лучшими бомбардирами в истории УПЛ являются Сергей Ребров и Максим Шацких, у которых по 123 мяча.