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"Это антифутбол и издевательство над футболистами", - Селезнев не понимает, как можно играть при минусовой температуре

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард колоса имеет претензии к УПЛ

"Это антифутбол и издевательство над футболистами", - Селезнев не понимает, как можно играть при минусовой температуре
Новина українською

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев в эфире ТК "Футбол" пожаловался на плохую погоду в матче 12-го тура чемпионата Украины с "Александрией" (1:1) и рассказал, как он забил очередной гол с пенальти.

"Ну как можно играть? Я не знаю, это издевательство над футболистами. Минусовая температура, а мы выходим. Ну что это за футбол? Это антифутбол.

Готов ли был Панькив к моему удару с пенальти? Наверное, все голкиперы готовы. Как я бью? По воротам", – сказал Селезнев после матча.

Напомним, что этот гол стал 115-м для Селезнева в чемпионатах Украины, а лучшими бомбардирами в истории УПЛ являются Сергей Ребров и Максим Шацких, у которых по 123 мяча.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (11)
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Дрюон (Одесса)
07.12.2020 в 17:19
Не играло оно в вышке при совке... кстати тогда поздней осенью команды из Европы на Еврокубки приезжали в Рассею, в Москву в основном, и играли на снегу при - минус 6-7, а то и больше. И не ныли, а это чмо расплакалось.
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Andrik_zp (Запоріжжя)
07.12.2020 в 17:14
Нехрен на поле делать - иди в ФИФУ кнопки нажимай
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Serega1111 (Киев)
07.12.2020 в 17:11
Кормилец вообще уже припух, может в дождь и жару тоже матчи не проводить, а только при комфортных для него условиях?.
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beatles (Крижопіль)
07.12.2020 в 16:59
Вообще издевательство над футболистами бегать! Пфффф...да поле должно быть современным, бежать навстречу футболистам и мяч мягким и электронным - ведь позволяют же технологии? чтобы футболист, значит. сидел так в кресле, поле неслось ему навстречу, а мяч так раз и сам запрыгивал в ворота по задумке футболиста! И тренера чтобы, не мешали, и всякие там спортдиры! и игры игрались тогда , когда футболист захочет!! Но чтобы зарплата вовремя - день в день! и премии тоже! а то взяли моду!
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vadooo (Слатино)
07.12.2020 в 16:49
В последнее время кормильцу уделяется слишком много внимания. Он что жена Морозюка ?
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+2
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beatles (Крижопіль)
07.12.2020 в 16:57
вы зрите в корень!
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За всю хурму (Одесса)
07.12.2020 в 16:43
Бедный ты наш несчастный,за пару десятков тысяч долларов в месяц 4 игры сыграть сложно!Так иди поработай за 15 000 гривен 5-6 дней в неделю по 10-12 часов,как обычный человек,пёс!Как же ты раздражаешь,мерзость постоянно скулящая!
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
07.12.2020 в 16:58
15 000грн в месяц для большинства украинцев мечта. а селезень персонаж туповатый, что с него взять.
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+1
0
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beatles (Крижопіль)
07.12.2020 в 17:06
да, для Тунца и 15 к гривен будет много! 6 к и достаточно - с голоду не умрет! субсидию ему дать на оплату ЖКХ))))
+1
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За всю хурму (Одесса)
07.12.2020 в 17:12
Согласен,я взял в пример свою зарплату,есть очень много людей зарабатывающих значительно меньше!В нашей стране с этими пингвинами у власти люди счастливы,что хоть какая-то работа есть! Но это сволота тунцовская выбесил до крайности!Бегать его заставляют на морозе,урод!
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Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 17:16
Человек, который носит часы за 60 000 баксов и дубленку за 10 000 баксов (по его словам из интервью), не может понимать как люди живут на какие-то 15 штук гривен в месяц. И да. 15 штук гривен для многих - это очень даже несбыточная мечта для жизни, большинство зарабатывает меньше. Средняя реальная зарплата 8 тысяч.
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