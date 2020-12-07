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"Это антифутбол и издевательство над футболистами", - Селезнев не понимает, как можно играть при минусовой температуре
Форвард колоса имеет претензии к УПЛ
Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев в эфире ТК "Футбол" пожаловался на плохую погоду в
"Ну как можно играть? Я не знаю, это издевательство над футболистами. Минусовая температура, а мы выходим. Ну что это за футбол? Это антифутбол.
Готов ли был Панькив к моему удару с пенальти? Наверное, все голкиперы готовы. Как я бью? По воротам", – сказал Селезнев после матча.
Напомним, что этот гол стал 115-м для Селезнева в чемпионатах Украины, а лучшими бомбардирами в истории УПЛ являются Сергей Ребров и Максим Шацких, у которых по 123 мяча.
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