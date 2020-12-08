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Болбат: Давно не играл и очень соскучился по игре
Защитник горняков вышел в старте на матч с Минаем
Защитник "Шахтера" Сергей Болбат поделился эмоциями после
– Выходили с мыслью исключительно о победе и желанием взять три очка. В целом достаточно спокойно относимся к этому успеху. Мы не смотрим далеко вперед, а двигаемся от матча к матчу. Сейчас был "Минай", теперь будем готовиться к "Интеру" – шаг за шагом выполняем наши задачи.
– Возвращение в состав "горняков" ты отметил голевой передачей. Соскучился по игре?
– Действительно, давно не играл и очень соскучился. Рад, что смог принести пользу своей команде! Мы забили пять мячей и одержали уверенную победу. Думаю, все остались довольны результатом.
– Легко давалась игра?
– На самом деле, матчи никогда не даются легко, всегда приходится тратить много сил. Плюс те же повреждения (травмы получили Фернандо и Витао), а ведь в сложившейся ситуации для нас каждый на вес золота. Я бы не сказал, что это легкая победа, просто мы основательно готовились, изучали соперника, и результат – плод работы и подготовки.
– Впереди у вас важнейший поединок с "Интером". За счет чего "Шахтер" может обыграть итальянский топ-клуб?
– Будем искать резервы и договариваться, за счет чего можно обыграть эту команду. Единственное, хотелось бы, чтобы наши болельщики и страна поддержали нас. Это важнейший матч для "Шахтера". Будем стараться выполнить задачу выхода из группы.
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