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Болбат: Давно не играл и очень соскучился по игре

Премьер-лига
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Защитник горняков вышел в старте на матч с Минаем

Болбат: Давно не играл и очень соскучился по игре
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат поделился эмоциями после победы в матче 12-го тура УПЛ над "Минаем" (5:1).

– Выходили с мыслью исключительно о победе и желанием взять три очка. В целом достаточно спокойно относимся к этому успеху. Мы не смотрим далеко вперед, а двигаемся от матча к матчу. Сейчас был "Минай", теперь будем готовиться к "Интеру" – шаг за шагом выполняем наши задачи.

– Возвращение в состав "горняков" ты отметил голевой передачей. Соскучился по игре?

– Действительно, давно не играл и очень соскучился. Рад, что смог принести пользу своей команде! Мы забили пять мячей и одержали уверенную победу. Думаю, все остались довольны результатом.

– Легко давалась игра?

– На самом деле, матчи никогда не даются легко, всегда приходится тратить много сил. Плюс те же повреждения (травмы получили Фернандо и Витао), а ведь в сложившейся ситуации для нас каждый на вес золота. Я бы не сказал, что это легкая победа, просто мы основательно готовились, изучали соперника, и результат – плод работы и подготовки.

– Впереди у вас важнейший поединок с "Интером". За счет чего "Шахтер" может обыграть итальянский топ-клуб?

– Будем искать резервы и договариваться, за счет чего можно обыграть эту команду. Единственное, хотелось бы, чтобы наши болельщики и страна поддержали нас. Это важнейший матч для "Шахтера". Будем стараться выполнить задачу выхода из группы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сергей Болбат ФК Минай
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Источник:
Shakhtar news

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