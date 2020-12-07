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Ювентус заинтересовался Додо
Туринцы ищут таланты
Туринский "Ювентус" заинтересовался бразильским защитником "
Источник пишет, что спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи занят поиском молодых талантов, которые способны помочь команде в следующем сезоне. И одним из них является 22-летний защитник "Шахтера".
Также сообщается, что на данный момент "Шахтер" оценивает игрока в 20 млн евро.
По версии источника, инвестиции в Додо могут быть вполне оправданными, так как на позиции правого фулбека в туринской команде есть только 29-летний Данило и 32-летний переученный под игру в обороне Хуан Куадрадо.
Напомним, что в нынешнем сезоне Додо в 16 матчах забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Тransfermarkt оценивает бразильца в 10 миллионов евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2025 года.
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