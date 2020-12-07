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Ювентус заинтересовался Додо

Премьер-лига
(2 голосов)

Туринцы ищут таланты

Ювентус заинтересовался Додо
Новина українською

Туринский "Ювентус" заинтересовался бразильским защитником "Шахтера" Додо, сообщает Calciomercato Web.

Источник пишет, что спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи занят поиском молодых талантов, которые способны помочь команде в следующем сезоне. И одним из них является 22-летний защитник "Шахтера".

Также сообщается, что на данный момент "Шахтер" оценивает игрока в 20 млн евро.

По версии источника, инвестиции в Додо могут быть вполне оправданными, так как на позиции правого фулбека в туринской команде есть только 29-летний Данило и 32-летний переученный под игру в обороне Хуан Куадрадо.

Напомним, что в нынешнем сезоне Додо в 16 матчах забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Тransfermarkt оценивает бразильца в 10 миллионов евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2025 года.

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В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
Calciomercato Web

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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
07.12.2020 в 19:40
Только один человек может знать во сколько его оценивают, и он точно не с юа-футбол...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2020 в 19:42
35 зарядит)))
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ascent (Луксор)
07.12.2020 в 19:46
Каждому...
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ПетроФ (Луцьк)
07.12.2020 в 19:27
тайсон.тете. матвієнко по 30 лям. тото - 20 лям. ( подешевшав було 30) соломон 25. і для чого тоді ахметка дере три шкури з україеців за електроенергію?
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