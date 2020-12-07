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Шахаб стал лучшим бомбардиром в истории Олимпика в УПЛ

Премьер-лига
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Иранец в этом сезоне раззабивался

Шахаб стал лучшим бомбардиром в истории Олимпика в УПЛ
Новина українською

Нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди отметился двумя забитыми голами в матче 12-го тура УПЛ с "Рухом" (3:1).

Таким образом, за донецкий клуб в УПЛ иранец забил уже 14 голов. Он стал лучшим бомбардиром в истории "Олимпика" в УПЛ, обойдя Максима Дегтярева, у которого 13 голов.

Кроме того, он - автор 200-го гола и 10-го дубля "Олимпика" в чемпионатах Украины.

Отметим, что после 12 туров Шахаб с 8 голами возглавляет бомбардирскую гонку нынешнего сезона УПЛ.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди
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Источник:
ФК Олимпик

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