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Шахаб стал лучшим бомбардиром в истории Олимпика в УПЛ
Иранец в этом сезоне раззабивался
Нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди отметился двумя забитыми голами в
Таким образом, за донецкий клуб в УПЛ иранец забил уже 14 голов. Он стал лучшим бомбардиром в истории "Олимпика" в УПЛ, обойдя Максима Дегтярева, у которого 13 голов.
Кроме того, он - автор 200-го гола и 10-го дубля "Олимпика" в чемпионатах Украины.
Отметим, что после 12 туров Шахаб с 8 голами возглавляет бомбардирскую гонку нынешнего сезона УПЛ.
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Источник:ФК Олимпик
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