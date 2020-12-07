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Тете: Мне нравится холодная погода. При минус пять я спал с открытым окном

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец, у которого нет проблем с адаптацией в Украине

Тете: Мне нравится холодная погода. При минус пять я спал с открытым окном
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тете рассказал о своем переходе в донецкий клуб и адаптации в Украине.

- Как бы вы описали свой игровой стиль?

- Мой стиль - это скорость и дриблинг. Еще люблю забивать голы. Думаю, мои качества - это дриблинг, скорость и игровой интеллект.

- Что вы подразумеваете под игровым интеллектом?

- Выбор позиции. Когда тебя плотно закрывают, приходится думать по-другому, думать наперед, чтобы быть на шаг впереди соперника. Я умею читать игру. Вот что значит игровой интеллект.

- За "Шахтер" играли Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Фред... Вы чувствуете, что должны соответствовать?

- Не сказал бы, что чувствую давление. Я пишу свою собственную историю. Вот чем я хочу заниматься здесь, в "Шахтере". Здесь любят бразильцев﻿, и в Украине в целом тоже. Это здорово помогает.

- Вы советовались с кем-то из бывших игроков "Шахтера" по поводу перехода?

Да, с Дугласом Костой. Он рассказал мне, какая здесь ситуация. Сказал усердно тренироваться и держать планку, и тогда все будет хорошо. К счастью, все действительно складывается успешно.

- Тяжело было освоиться в Украине? Обычно бразильцы долго привыкают к зиме и холодам.

Со мной несколько иначе. Я родом с юга [Бразилии]. Погода там, конечно, другая, но все же мне проще привыкнуть. Мне нравится холодная погода. Когда я приехал сюда с Пабло, моим помощником, мы были в гостинице, и я открыл окно. На улице было минус пять, но я спал с открытым окном. И сейчас открываю окна в холода. Мне нравится.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
07.12.2020 в 23:44
Где-то в Ковалевке зарыдал теплолюбивый кормилец
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